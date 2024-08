Nawet 10 tys. co miesiąc bez kryterium dochodowego! Jak dostać nowe świadczenie?

Autor: Szymon Starnawski/Murator Jest nowe świadczenie - nawet 10 tys. zł co miesiąc - trzeba złożyc wniosek

Od 2024 wprowadzono nowe świadczenie. W tej chwili wynosi prawie 4000 zł, ale już wkrótce ma wzrosnąć do blisko 10 000 zł. Wypłacane jest co miesiąc i przysługuje bez względu na dochód. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Ważna jest w tym przypadku kolejność składanych dokumentów. Jak dostać wsparcie z ZUS i komu się należy?

Mowa o nowym świadczeniu wspierającym, które obowiązuje od stycznia 2024. Polacy masowo składają wnioski do ZUS o nowe świadczenie - każdego miesiąca jest ich kilka tysięcy. Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustala ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Dla kogo nowe świadczenie wspierające w 2024?

O świadczenie wspierające mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz mają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dlatego znaczenie ma kolejność składania dokumentów. Najpierw należy uzyskać decyzję WZON o ustaleniu poziomy wsparcia, a w następnym kroku złożyć wniosek do ZUS o świadczenie wspierające.

Wysokość świadczenia i termin wypłaty zależą od ilości punktów

Kwotę świadczenia ustala się na podstawie renty socjalnej, podlegającej corocznej, marcowej, waloryzacji. Oznacza to, że wraz ze wzrostem renty socjalnej rośnie świadczenie wspierające.

O przyznaniu świadczenia wspierającego decyduje ilość punktów uzyskana decyzją WZON - od 70 do 100 pkt. Określają one poziom potrzeby wsparcia. Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, wygląda następująco. Osoby, którym przyznano:

od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024,

od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025,

od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 roku.

Ci, którzy mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024, pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak punkty przekładają się na pieniądze z ZUS?

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220% aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to kwoty:

za 95–100 pkt – 220% renty socjalnej - 3495 - 3919 zł,

za 90–94 pkt – 180% renty socjalnej - 2860 - 3208 zł,

za 85–89 pkt – 120% renty socjalnej - 1907 - 2138 zł,

za 80–84 pkt – 80% renty socjalnej - 1271 - 1425 zł,

za 75–79 pkt – 60% renty socjalnej - 954 - 1069 zł,

za 70–74 pkt – 40% renty socjalnej - 636 - 713 zł.

Świadczenie wspierające prawie 10 000 zł - jak to możliwe?

Obecnie renta socjalna ma wartość najniższej emerytury, czyli 1780 zł brutto. W Sejmie trwają jednak prace nad waloryzacją renty socjalnej. Według projektu ustawy ma ona wzrosnąć do kwoty pensji minimalnej, która od lipca br. wzrosła do 4300 zł brutto. Oznacza to, że maksymalne świadczenie wspierające może wynieść nawet 9460 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające w ZUS?

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na 3 sposoby:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, ale nie ma profilu na PUE ZUS, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy jej taki profil automatycznie, na podstawie danych z wniosku.

Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).

Ważne! Trzeba wiedzieć że: świadczenie wspierające można pobierać wraz z renta socjalną, jak również każdym innym świadczeniem rentowym lub emerytalnym, przysługującym osobie z niepełnosprawnością,

świadczenie wspierające nie podlega opodatkowaniu,

świadczenie wspierające nie będzie wpływało na przysługujące prawo do świadczenia uzupełniającego - oba świadczenia można ze sobą łączyć,

może je pobierać każda uprawniona osoba, niezależnie od pobierania go przez innych członków rodziny.

Źródło: ZUS

