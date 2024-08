Płaca minimalna 2025 wzrośnie do 4626 zł. Rząd potwierdził

20:41

Autor: Szymon Starnawski Będzie wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

4626 zł brutto, czyli 3483,51 zł na rękę - tyle wyniesie płaca minimalna w Polsce od 1 stycznia 2025 roku. 1 sierpnia opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2025 roku. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do 30,20 zł.

Spis treści

Szkoła Budowania: Okna - jak duże, gdzie umieścić, jakie wybrać? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła i nie przedłożyła rządowi uzgodnionej wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2025 r. w terminie przewidzianym ustawą. Inicjatywa ustalenia jego wysokości spoczęła na rządzie. 1 sierpnia została podana rządowa propozycja.

Jak ustalana jest płaca minimalna w Polsce?

Do momentu wejścia w życie nowej ustawy, której projekt został już przygotowany przez rząd minimalna krajowa ustalana jest każdego roku na podstawie ustawy z 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Propozycję wysokości pensji minimalnej proponuje corocznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rada Ministrów ocenia propozycję i w przypadku jej przyjęcia przesyła do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego. Rada złożona z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców musi do 15 lipca przedstawić rządowi uzgodnioną w toku negocjacji propozycję wysokości wynagrodzenia minimalnego. W przypadku, braku propozycji RDS w wyznaczonym terminie, ustaleniem wysokości minimalnej krajowej musi zająć się rząd i podać ją do 15 września. Kwota nie może być niższa od przyjętej i zaproponowanej RDS.

Proponowana wysokość pensji minimalnej wynika z prognozowanej na kolejny rok inflacji, a także w przypadku gdy pensja minimalna jest niższa od 50% średniego wynagrodzenia również o 2/3 realnego wzrostu gospodarczego. W przypadku prognozowanej inflacji powyżej 5% minimalne wynagrodzenie jest podnoszone dwa razy w ciągu roku.

Jaka będzie minimalna krajowa w 2025?

W projekcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej rząd zaproponował kwotę, która padła na posiedzeniu 13 czerwca i została skierowana do konsultacji w RDS. Podana kwota była zgodna z propozycją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4626 zł brutto, czyli o 326 zł więcej niż obecnie obowiązująca od 1 lipca stawka. Oznacza to kwotę netto 3483,51 zł. Minimalna stawka godzinowa za pracę to 30,20 zł, czyli o 2,10 zł więcej niż będzie obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Nowa ustawa – czy wynagrodzenie minimalne będzie pensją zasadniczą?

Jednym z przepisów projektu nowej ustawy, która ma szansę wejść w życie 1 stycznia 2025 r. jest, że minimalna krajowa będzie musi być równa wynagrodzeniu zasadniczemu. Do tej pory bowiem płaca zasadnicza była często zaniżana, a do minimalnej krajowej podnosiły ją premie i inne dodatki. Od przyjęcia ustawy dodatkowe pieniądze będą rzeczywiście dodatkowe ustalane poza minimalnym wynagrodzeniem. Pensja zasadnicza nie będzie mogła być niższa od minimalnej krajowej.

Metamorfoza domu podcieniowego w Mikoszewie na Żuławach

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Andrzej T. Papliński Dom podcieniowy w Mikoszewie na Żuławach