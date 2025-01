Mały ZUS plus 2025 - warunki. 31 stycznia mija termin zgłoszenia

Mały ZUS plus upoważnia przedsiębiorców do skorzystania z ulgi, jeśli chodzi o płacenie składek na ubezpieczenie. Mogą tym samym zaoszczędzić kilkaset złotych. Warunek jest jest - zgłoszenie do małego ZUS plus. Trzeba to zrobić do 31 stycznia 2025. Inaczej ulga przepada. Dla kogo mały ZUS plus? Jak skorzystać z ulgi?

Z ulgi mały ZUS plus korzysta każdego roku korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Jak podaje ZUS, w 2024 z ulgi skorzystało 194,4 tys. osób, w 2023 r. było to 192,7 tys.

31 stycznia - ostatni dzień na zgłoszenie Mały ZUS plus

ZUS przypomina, że już tylko 31 stycznia osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłaszać chęć skorzystania z ulgi mały ZUS plus. Trzeba wiedzieć, że ci, którzy skorzystali z tej ulgi w 2024 roku, nadal spełniają warunki i chcą ją kontynuować także w 2025, nie muszą ponownie składać zgłoszenia.

Mały ZUS Plus - co to za ulga? Ile można zaoszczędzić?

Mały ZUS plus to ulga, dzięki której przedsiębiorcy płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Obliczają je uwzględniając dochód z tytułu działalności gospodarczej, który osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym. Warto pamiętać, że ta ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Dla kogo mały ZUS plus? Warunki

Z małego ZUS plus mogą korzystać mali przedsiębiorcy, czyli tacy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ci, którzy prowadzą działalność krócej niż rok, zmniejszają ten limit proporcjonalnie do czasu, w którym prowadzili firmę.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Oznacza to, że Mały ZUS plus nie przysługuje osobom, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnego biznesu. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start oraz z preferencyjnych składek, które oblicza się od co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus - kto nie może skorzystać?

Mały ZUS plus nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom. Są jeszcze dodatkowe warunki do spełnienia, żeby ulga przysługiwała. Z małego ZUS plus nie skorzystają ci przedsiębiorcy, którzy:

w poprzednim roku rozliczali się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT,

prowadzili inną pozarolniczą działalność, na przykład jako wspólnicy spółki jawnej,

wykonują działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim pracowały dla niego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym oraz osoby, które spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek.

Jak zgłosić się do małego ZUS plus?

Pierwszym krokiem jest wyrejestrowanie się z ubezpieczeń. Trzeba to zrobić posługując się dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus, który zaczyna się od 05 90 lub 05 92.

Trzeba pamiętać, że każda osoba, która w styczniu korzysta z małego ZUS plus, ma obowiązek złożyć dokumenty rozliczeniowe do 20 lutego. Dokumenty te powinny zawierać m.in. informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek.

Ile wynosi mały ZUS plus w 2025?

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone z uwzględnieniem dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek dla danego roku nie może być niższa niż 30 procent minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Oznacza to, że w 2025 podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł.

Trzeba pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać w pełnej wysokości.

