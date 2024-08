Kasowy PIT dla przedsiębiorców przyjęty! Dla kogo odroczony podatek w Polsce i od kiedy?

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Kasowy PIT - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Kasowy PIT został przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2024. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli rozliczać podatek dochodowy w momencie uzyskania płatności, a nie wystawienia faktury - podała KPRM. Co to jest kasowy PIT? Kogo dotyczy? Od kiedy polscy przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się metodą kasową?

Zero na koncie, stos niezapłaconych przez klientów faktur i obowiązek odprowadzenia od nich podatku, to była codzienność polskiego przedsiębiorcy. Zwłoka w zapłacie za usługę lub towar była traktowana pobłażliwie, natomiast zwłoka w odprowadzeniu podatku groziła od razu karą finansową. To zmieni kasowy PIT, który Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2024.

Rząd wprowadza możliwość wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT. "Nowe rozwiązanie realizuje zapowiedź z exposé premiera Donalda Tuska" - podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Co to jest kasowy PIT?

Ten obiegowy skrót myślowy oznacza, że za przychód w myśl prawa uważa się tylko kwoty, które zostały faktycznie zapłacone. Przedsiębiorca nie musi płacić podatku od zaksięgowanych w danym okresie kwot należnych, a tylko za te które zostaną zapłacone. Nie trzeba płacić daniny fiskusowi, jeśli faktycznie jeszcze nie wpłynęła na konto zapłata za towar, pracę czy usługę.

Na czym polega metoda kasowa w podatku dochodowym?

Do chwili obecnej przedsiębiorcy mają możliwość skorygowania przychodu dopiero po 90 dniach od nieotrzymania zapłaty. To bardzo długi czas, dodatkowo nie zawsze można skorzystać z tej usługi – nie ma możliwości skorygowania podatku w przypadku kiedy wierzyciel jest w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych, likwidacji lub rozlicza się podatkowo zagranicą.

Przy zastosowaniu metody kasowej nie ma potrzeby wprowadzania korekt, ponieważ podatek naliczany jest tylko od zapłaconych faktur. To prosty sposób na odprowadzenie podatku dochodowego od towaru i usługi w momencie, kiedy doszło już do zapłaty.

Dla kogo kasowy PIT w Polsce?

Projekt zakłada, że z metody kasowej będzie mógł skorzystać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (a więc nie skorzystają z tego rozwiązania osoby prowadzące spółkę cywilną czy jawną):

o ile jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 250 tys. euro,

jeśli prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów; przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe nie skorzystają z tego rozwiązania.

Dodatkowo przedsiębiorca musi złożyć do 20 lutego (lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął działalność), że chce rozliczać się metodą kasową. To oświadczenie będzie działać także w kolejnych latach, do chwili jego odwołania.

Obowiązkowa ewidencja faktur

Przedsiębiorcy korzystający z metody kasowej będą musieli również prowadzić ewidencję faktur dokumentującą przychody rozliczane metodą kasową. Jak podano w uzasadnieniu, ewidencja "nie będzie miała określonego wzoru, ale powinna zawierać datę wystawienia faktury, numer faktury, kwotę należności wynikającej z faktury oraz datę uregulowania należności".

Od kiedy kasowy PIT w Polsce?

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

