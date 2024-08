Dystrybutorzy ciepła z obowiązkiem przyłączania do sieci dostawców produkujących ciepło z OZE. Wzrosną rachunki za centralne ogrzewanie?

Autor: Getty Images/Evgen_Prozhyrko Rachunki za ciepło w górę? Spółki ciepłownicze muszą kupować zieloną energię

Dystrybutorzy sieci ciepłowniczych a także chłodniczych od 6 sierpnia muszą w swojej ofercie mieć ciepło (lub chłód) wytworzone bez udziału paliw kopalnych. To wymóg, który wprowadziło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 15 lipca 2024 r. Jaki to będzie miało wpływ na ceny ciepła?

Spis treści

Zielone ciepło, czyli jakie?

To ciepło wytworzone w instalacjach odnawialnego źródła energii w tym w instalacjach:

termicznego przekształcania odpadów (bez spalania wielopaliwowego z udziałem paliw kopalnych),

ciepła odpadowego.

Ciepło wytworzone w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej pompę ciepła może pochodzić z energii aerotermalnej, geotermalnej, hydrotermalnej lub z otoczenia.

Ciepło po nowemu. Będzie drożej?

Nowy obowiązek przyłączania do sieci instalacji produkujących ciepło (lub chłód) niesie ze sobą również zmiany w zasadach reklamacji oraz sposobach kontroli nowych przyłączy zielonej energii. Producenci zielonej energii będą musieli przystosować swoje instalacje do warunków technicznych, które spółkom ciepłowniczym umożliwią przyłączenie ich do sieci. Zmiany z pewnością zrodzą nowe koszty. Ta przemiana jest jednym z elementów zaplanowanej na wiele lat transformacji energetycznej Polski.

Będą wyższe rachunki za CO?

Koszty wykonywania przyłączy instalacji zielonego ciepła do sieci będą obciążały firmy ciepłownicze, więc z pewnością odbiorcy końcowi odczują to na rachunkach. Sam wymóg przyłączania instalacji odnawialnych źródeł wpłynie z pewnością na wzrost popytu na tę energię, ale przewidziano to w rozporządzeniu. Zastosowany został limit ceny do jakiej spółka ciepłownicza ma obowiązek zakupić zielone ciepło, więc ograniczony został możliwy wzrost ceny. Za kryterium cen przyjęto średnie ceny ciepła w poprzednim roku z innych źródeł ciepła w danej sieci powiększone o współczynnik uwzględniający inflację. To zagwarantuje, że oferenci zielonego ciepła, od których sieć musi zakupić „kalorie” w pierwszej kolejności nie podniosą ceny ponad te już obowiązujące.

