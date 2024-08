Dofinansowanie do wymiany okien 2024 - nawet 100% zwrotu! Jakie warunki trzeba spełnić?

Autor: Mariusz Bykowski W 2024 można uzyskać nawet 100% dofinansowania do wymiany okien i drzwi. Wniosek o dotację mozesz złożyć w ramach programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie do wymiany okien w 2024 jest wyższe. Wymienić okna można w ramach programu Czyste Powietrze. Dla kogo przewidziane są dopłaty do nowych okien? Kto może wymienić okna za darmo, bo dofinansowanie w pewnych przypadkach wynosi nawet 100%. Jakie warunki trzeba spełnić? Co z mieszkańcami bloków?

Dofinansowanie do wymiany okien w 2024, nawet w 100%, zapewnia program Czyste Powietrze. Wysokość dopłat zależy od zakresu prac i dochodów inwestora.

Dla kogo 100% dofinansowania do wymiany okien?

O 100-procentowe dofinansowanie do wymiany okien mogą ubiegać się osoby o najniższych dochodach. Mogą skorzystać z całkowitej dopłaty do kompleksowej termomodernizacji swojego domu.

Można złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację swojego domu, także na wymianę okien i drzwi, a jeśli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o min. 40%, otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycję.

O tego typu dofinansowanie może się starać każda osoba wpisana w księgi wieczystej jako właściciel domu. Dotacja nie jest przyznawana lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość.

Aby wymienić okna za darmo, trzeba spełnić 2 warunki

Aby wymienić okna za darmo z pełnym dofinansowaniem, należy spełnić 2 warunki:

Być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat. Mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę (zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie).

Trzeba też dodać, że w ten sposób można uzyskać dofinansowanie nie tylko do wymiany okien, ale także drzwi czy bramy garażowej.

Do jakich okien dofinansowanie?

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, stolarka musi spełniać surowe normy:

przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K), dla drzwi wejściowych 1,3 W/(m²·K),

podane wartości muszą być potwierdzone deklaracjami producenta.

Pamiętajmy też, że uzyskanie dofinansowania zależy od przeprowadzenia audytu energetycznego budynku - bez tego nie dostaniemy środków z programu.

Dofinansowanie do wymiany okien w bloku

Dla mieszkańców bloków przygotowano program Ciepłe Mieszkanie. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu - można dostać do 43,9 tys. zł. Ale uwaga, aby dostać pieniądze na wymianę okien, trzeba najpierw wymienić źródło ciepło, jeśli to stary kopciuch na węgiel.

Trzeba też wiedzieć, że dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie jest możliwe tylko w gminach, które skorzystały z I lub II naboru programu. Więcej o zasadach programu piszemy:

