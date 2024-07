Program Moje Ciepło 2024 - złóż wniosek o nawet 21 tys. zł dofinansowania. Kto może skorzystać?

Autor: Andrzej T. Papliński Dopłaty z programu Moje ciepło przeznaczone są na zakup pompy ciepła do nowego domu

Moje Ciepło to program dopłat do zakupu i montażu pompy ciepła w domach jednorodzinnych, ale nie wszystkich. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać nawet 21 tys. dopłaty z Mojego Ciepła? Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła? Dla kogo program Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło ma być zachętą do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. W przypadku programu Moje Ciepło chodzi konkretnie o wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła, czyli pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Inwestycje w pompy ciepła są ważnym elementem rozwoju OZE w Polsce. Ich coraz większy udział w ogrzewaniu budynków jest kluczową kwestią w dążeniu do osiągnięcia wymaganej efektywności energetycznej.

Program Moje Ciepło 2024 - dofinansowanie do pompy ciepła

Aby dostać dopłatę do pompy ciepła, należy:

kupić i zamontować urządzenie w domu, który jest nowy,

ma podwyższony standard energetyczny . Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu,

. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu, zakupu dokonać między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2026 r. - to okres kwalifikowalności do programu.

Moje Ciepło - jak złożyć wniosek online?

Wnioski do programu Moje Ciepło przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD, czyli generator wniosków o dofinansowanie. Generator wniosków znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.mojecieplo.gov.pl)

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych i dotyczyć będzie zakupu oraz instalacji pomp ciepła. W Polsce długo brakowało ogólnokrajowego programu dopłat, który wsparłby inwestycje w pompy ciepła w nowych obiektach. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie program Moje ciepło. Ważne jest też, że dopłaty dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, przez co program Moje Ciepło uzupełnia Czyste powietrze.

Jakie dopłaty w programie Moje Ciepło?

Dotacje na pompy ciepła mają pokrywać do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%. Dopłaty mieszczą się w przedziale od 7 do 21 tys. zł

Nowy dom - co to oznacza w programie?

Nowy dom jednorodzinny, to taki, który spełnia jeden z poniższych warunków:

zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021,

w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Program Moje Ciepło - terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Budżet na Moje Ciepło

Budżet całego programu to 600 mln zł. Według wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wystarczy na dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła w 57 tys. domach. Pieniądze na program pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. Program został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

