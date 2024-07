Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 - czy można dostać? Jak dostać zwrot za klimatyzację?

Autor: Jerzy Kala Dofinansowanie do kliamtyzacji w 2024 można dostać z kilku programów dopłat

Dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 jest możliwe nawet z kilku programów dopłat. A nie wszyscy o tym wiedzą, że można obniżyć koszty zakupu i montażu klimatyzacji, która coraz bardziej przydaje się w domach i mieszkaniach w blokach. Z jakiego dofinansowania do klimatyzacji można skorzystać w 2024? Gdzie złożyć wniosek? Czy klimatyzator z funkcją grzania można odliczyć od podatku?

Klimatyzacja w budynkach mieszkalnych przestaje być już nadprogramowym wyposażeniem, a staje się standardem Coraz trudniej przychodzi nam zmierzyć się w domach i mieszkaniach z wysokimi temperaturami latem. Jak zatem poprawić komfort mieszkania pod tym względem? Rozwiązaniem jest zakup klimatyzacji, którego część kosztów może nam pokryć jeden z programów oferujących bezzwrotne dofinansowanie do takiej inwestycji. Ale uwaga, nie na każdy klimatyzator przysługuje zwrot kosztów.

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 - warunki

Jeśli chcemy, aby klimatyzator tylko chłodził nasz dom czy mieszkanie, to niestety, zakup takiego urządzenia jednofunkcyjnego nie zostanie uznany jako koszt kwalifikujący do wsparcia. Dofinansowanie zostanie nam przyznane tylko wtedy, gdy zamontujemy klimatyzator z funkcją grzania, a to nic innego jak rewersyjnie działająca pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Przed zakupem urządzenia, sprawdźmy więc, czy spełnia ono warunki programów dopłat.

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu Mój Prąd

Program Mój prąd ruszył na nowych zasadach w kwietniu zeszłego roku - do tego czasu wsparcie zapewnione było tylko do zakupu fotowoltaiki czy magazynu energii, teraz także do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Ale co z klimatyzacją?

Klimatyzator działający właśnie na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze (z funkcją grzania) spełnia wymagania stawiane przez NFOŚiGW w kolejnej programu Mój Prąd. Dla tego rodzaju urządzeń dopłata wynosi 4400 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych).

Należy przy tym pamiętać, że warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest posiadanie fotowoltaiki (lub jej montaż razem z pozostałym urządzeniami opisanymi w warunkach programu) oraz korzystanie lub przejście na system net-bilingu.

Trzeba jednak zaznaczyć, że aktualnie przyjmowanie nowych wniosków o dofinansowanie jest wstrzymane. Program Mój prąd w kolejnej, szóstej już odsłonie, ma ruszyć we wrześniu 2024. Więcej o nowym programie piszemy w:

Dofinansowanie klimatyzacji z programu Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, który także ruszył w nowej wersji 2024 roku, i również przewiduje dofinansowanie do zakupu i montażu systemu klimatyzacji. Opcja ta dotyczy urządzeń, wyposażonych w funkcję grzania powietrza.

Wysokość dofinansowania na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze powietrze z osprzętem, zależy od tego, z której części programu będzie korzystać beneficjent, a to z kolei od wysokości jego dochodów. I tak w przypadku:

podstawowego poziomu dofinansowania – można dostać do 4400 zł lub maksymalnie do 40% kosztów,

– można dostać do lub maksymalnie do 40% kosztów, podwyższonego poziomu dofinansowania – do 7 800 zł (maksymalnie do 70% kosztów),

– do (maksymalnie do 70% kosztów), najwyższego poziomu dofinansowania – można dostać nawet 100% zwrotu kosztów, przy ich maksymalnej wysokości 11 100 zł.

Jakie wymogi musi spełniać klimatyzacja? Musi mieć klasę efektywności energetycznej na poziomie minimum A+. Przed zakupem urządzenia można też sprawdzić, czy znajduje się ono na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów, które kwalifikują się do programu.

Klimatyzacja z programu Moje Ciepło

To kolejny rządowy program dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła, a więc i klimatyzacji z funkcją grzania w domach jednorodzinnych, ale nie wszystkich.

Musi to być dom nowy o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 55 kWh.

Dotacje mają pokrywać do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%. Dopłaty mieszczą się w przedziale od 7 do 21 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja

Organy skarbowe uznają prawo do odliczenia wydatków na zakup klimatyzatora, ale tu również warunek jak w ww. programach, jeśli wyposażony jest w funkcję grzania.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r. (nr 0113 KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU), w której stwierdził on, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwało tym podatnikom, którzy zakupili klimatyzację z możliwością ogrzewania w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wykażą związek poniesionego wydatku z wyżej wymienionym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym daje szansę na zwrot kosztów inwestycji. Więcej na ten temat piszemy: