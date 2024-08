Dodatek do gazu 2024 - wniosek do 30 września. Komu przysługuje dodatek za gaz?

Dodatek do gazu w 2024 jest kontynuacją rozwiązania z roku ubiegłego. Został przyjęty w ramach tzw. ustawy gazowej. Dofinansowanie przysługuje tym gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania gaz ziemny, ale nie wszystkim. Dla kogo dodatek gazowy? Na czym polega? Wniosek można złożyć do 30 września. Wzór wniosku.

Spis treści

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 18 ustawy z 15 grudnia 2022 r. dodatek do gazu polegający na refundacji podatku VAT za gaz należy się za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Ale jego nowelizacja zakłada, że pomoc finansowa obejmuje też okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, a więc dodatkowe pół roku. Tym samym wydłużył się ostateczny termin składania wniosków o dodatek do gazu w postaci wniosku o zwrotu VAT tj. do 30 września 2024.

Dodatek gazowy nie jest przewidziany dla wszystkich. Warunkiem przyznania jest próg dochodowy. O dodatek gazowy mogą się starać gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym:

2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Warunkiem przyznania dodatku gazowego jest używanie tego paliwa do ogrzewania. Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być urządzeniem grzewczym zasilanym paliwem gazowym i wpisanym lub zgłoszonym CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 21 grudnia 2022 roku, tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek gazowy jest przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz. wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. VAT na gaz wynosi obecnie 23%.

Termin graniczny to 30 września 2024 roku. Jeżeli faktura obejmująca okres przed 30 czerwca zostanie dostarczona po 30 września, to przepisy dopuszczają złożenie wniosku także później, jednak nie więcej niż 30 dni od daty otrzymania faktury będącej przedmiotem wniosku.

Wzór wniosku o dodatek gazowy

Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć?

Wniosek o dodatek gazowy składamy w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania), poprzez platformę ePUAP, logując się profilem zaufanym, aplikacją mObywatel lub za pomocą bankowości elektronicznej. Niezbędne dane do złożenia wniosku to:

dane osobowe wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego (imię, nazwisko, PESEL lub numer dowodu tożsamości);

dane kontaktowe (adres mailowy i numer telefonu – opcjonalnie);

numer rachunku bankowego, na który ma być przesłany zwrot.

wszystkie faktury VAT za okres, którego dotyczy podanie

dowody wpłat za faktury.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku,

dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę,

dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Źródło: PAP, GW