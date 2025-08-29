Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Deweloper nieruchomości biurowych, Ghelamco, poinformował, że sprzedał jedną ze swoich najnowszych warszawskich inwestycji w rejonie ronda Daszyńskiego – biurowiec Vibe. Nabyła go międzynarodowa firma inwestycyjna Manova Partners.

- To jedna z największych transakcji, jaką w tym roku odnotowano na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej - czytamy w komunikacie.

Vibe ma 11 pięter i 15 tys. mkw. powierzchni biurowej stoi w narożniku ulic Towarowej i Kolejowej. Zasłynął za sprawą swojego muzycznego DNA i specjalnie skomponowanej dla niego audiosfery, co było pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce.

Ghelamco i Manova Partners poinformowały o podpisaniu umowy końcowej kupna-sprzedaży położonego w centrum Warszawy budynku A w kompleksie biurowym VIBE (I etap). Biurowiec ma około 15 tys. mkw. powierzchni najmu. Budynek jest w 100 procentach skomercjalizowany, a do jego największych najemców należą:

Reckitt Benckiser,

Rödl & Partner,

MDDP Outsourcing,

Porsche

Knight Frank

Ta transakcja to przykład powrotu corowych inwestorów na polski rynek biurowy

VIBE to wyjątkowy projekt w portfolio Ghelamco – wykorzystujący najnowocześniejsze, ekologiczne technologie i rozwiązania, w pełni skomercjalizowany oraz doskonale wpisujący się w dynamicznie rozwijające się centrum biznesowe Warszawy. Cieszy nas, że docenili go partnerzy z Manova, dla których te aspekty były kluczowe przy wyborze nieruchomości do swojego portfela. Jesteśmy przekonani, że Vibe będzie cennym nabytkiem, który przez wiele lat będzie służył wysokiej klasy powierzchnią biurową. Ta transakcja to przykład powrotu corowych inwestorów na polski rynek biurowy, dla których najważniejsza jest jakość projektu w długiej perspektywie inwestycyjnej – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

- Ta transakcja odzwierciedla nasze ambicje inwestowania w wysokiej jakości aktywa w najlepszych lokalizacjach. Jesteśmy przekonani o wartości Polski, a w szczególności Warszawy, jako lokalizacji inwestycyjnej. Dzięki przejęciu Vibe A, zarządzamy obecnie pięcioma nieruchomościami biurowymi w Warszawie w imieniu różnych podmiotów i spółek. Jednocześnie rozwijamy naszą dwudziestoletnią historię w Europie Środkowo-Wschodniej. Łącznie zrealizowaliśmy w tym regionie transakcje o wartości ponad 4,1 miliarda euro i zarządzamy portfelem 34 nieruchomości wynajętych w 97 procentach – mówi Katarina Horvathova, szefowa zespołu ds. transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w Manova Partners.

Manova Partners ma 170 nieruchomości

Manova Partners to globalna firma inwestycyjna założona w 2000 r. w Monachium, specjalizująca się w nieruchomościach komercyjnych, mieszkaniowych i przemysłowych. Działa w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Australii, zarządzając aktywami o wartości 12 mld euro oraz portfelem ponad 170 inwestycji na całym świecie. W Polsce posiada nieruchomości biurowe o łącznej powierzchni około 75 000 mkw. oraz logistycznych o powierzchni sięgającej 540 000 mkw. Firma koncentruje się na stabilnych, wynajętych nieruchomościach generujących stały dochód, przygotowanych na wyzwania przyszłości. Manova Partners jest członkiem GRESB Real Estate oraz sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ, realizując strategię neutralności klimatycznej.W transakcji po stronie sprzedającego, Ghelamco, doradzali: Cushman & Wakefield, Dentons, Knight Frank i MDDP. Kupującemu, firmie Manova Partners, doradzali: CBRE, Greenberg Traurig, Crido i Sentient.

VIBE to ostatnia z inwestycji Ghelamco na warszawskiej Woli

Biurowiec wykorzystuje nowatorskie rozwiązania, ma m.in. ultranowoczesny Building Energy Management System (BEMS) pozwalający na znaczące zmniejszenie zużycia energii, kanalizację podciśnieniową obniżającą zużycie wody w toaletach (do 75 proc. w skali roku), a także innowacyjną aplikację InBin, która służy do analizy generowanego śladu węglowego na podstawie wagi wytworzonych przez najemców odpadów i umożliwia optymalizację harmonogramu ich odbioru.

Wokół budynku zasadzono dużo nowej zieleni, m.in. 18 drzew wysokich na 7 m oraz ponad 8600 krzewów, bylin i innych roślin. Docelowo VIBE zasilany będzie w 100 proc. czystą energią pochodzącą m.in. z farm fotowoltaicznych należących do Ghelamco.

