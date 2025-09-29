FASTENER POLAND 2025: Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych w Krakowie

FASTENER POLAND 2025. Kraków ponownie stolicą branży elementów złącznych

W dniach 15-16 października 2025 roku Kraków po raz kolejny stanie się centrum zainteresowania specjalistów z branży elementów złącznych. Odbędzie się wtedy 8. edycja Międzynarodowych Targów Elementów Złącznych i Technik Łączenia FASTENER POLAND® – jedyne tego typu wydarzenie w Polsce i największe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Targi FASTENER POLAND® to platforma, która łączy producentów i dystrybutorów elementów złącznych z użytkownikami końcowymi – kupcami z różnych sektorów przemysłu, którzy wykorzystują te komponenty w procesie produkcji. To również doskonałe forum wymiany wiedzy, dzięki towarzyszącej targom konferencji branżowej, oraz przestrzeń do zapoznania się z najnowszymi technologiami i innowacjami produktowymi.

Międzynarodowy charakter i bogata oferta

Od pierwszej edycji targi FASTENER POLAND® charakteryzują się silnym akcentem międzynarodowym. W ubiegłym roku aż 75% wystawców stanowiły firmy spoza Polski, a tegoroczna edycja zapowiada się jeszcze bardziej imponująco. Swoją ofertę zaprezentują wystawcy z kilkunastu krajów, m.in. z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Turcji, Indii, Tajwanu i Chin. Po raz pierwszy na targach pojawią się firmy z Chorwacji, Litwy i odległej Tajlandii.

Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą elementów złącznych, narzędzi i nowoczesnych technologii, a także nawiązać cenne kontakty biznesowe na arenie międzynarodowej.

Strefa automotive – specjalne zaproszenie dla branży motoryzacyjnej

Organizatorzy, wsłuchując się w potrzeby wystawców, każdego roku wyodrębniają specjalną strefę dedykowaną konkretnemu sektorowi odbiorców. W tym roku szczególne zaproszenie kierowane jest do kupców i projektantów z branży automotive. Elementy złączne odgrywają kluczową rolę w trwałości i bezpieczeństwie pojazdów, a w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie innowacje technologiczne idą w parze z rosnącymi wymaganiami w zakresie efektywności i ekologii, wybór odpowiednich komponentów ma fundamentalne znaczenie.

Mimo wielu wyzwań, branża automotive odpowiada za znaczną część polskiego PKB i eksportu. Producenci pojazdów i części motoryzacyjnych wykorzystują w procesie produkcji szeroki wachlarz elementów złącznych. W tym roku na targach zaprezentują się m.in. tacy dostawcy jak: Argip Sp. z o.o., Growermetal S.p.A., Earnest Machine Products, Asmet Sp. z o.o., Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o., Gabec Sp. z o.o., Annibale Viterie S.p.A., Stalmax Sp. z o.o. czy Nurtel Tel Sanayi AS.

Konferencja branżowa i warsztaty marketingowe

Kolejnym ważnym punktem programu FASTENER POLAND® jest branżowa konferencja, która odbędzie się pierwszego dnia targów o godzinie 11:00 w hali Dunaj. Doświadczeni eksperci i znawcy rynku przedstawią aktualną sytuację branży elementów złącznych, prognozy na przyszłość oraz omówią kwestie związane z cłami węglowymi. Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich odwiedzających.

Nowością tegorocznej edycji są warsztaty "Marketing dla produkcji i przemysłu", prowadzone przez ekspertów z agencji marketingowej MOKO. Będą to kompleksowe, jednodniowe warsztaty skierowane do osób pracujących w sektorze B2B, które pomogą w budowaniu skutecznych strategii marketingowych w branży przemysłowej.

Wspólny bilet – trzy wydarzenia w jednym miejscu!

Dodatkowym atutem jest możliwość odwiedzenia, w ramach jednego biletu, odbywających się w tym samym czasie Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE oraz Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS®. To doskonała okazja dla specjalistów z różnych działów przedsiębiorstwa, aby zapoznać się z interesującymi rozwiązaniami, poszerzyć wiedzę i nawiązać cenne kontakty.

Zarejestruj się już dziś

Organizatorzy serdecznie zapraszają kupców, projektantów, dyrektorów i kierowników technicznych oraz użytkowników elementów złącznych z branż przemysłu i budownictwa do pobrania bezpłatnego biletu wstępu i odwiedzenia targów. Rejestracja jest dostępna na stronie www.fastenerpoland.pl.