DAFA: Certyfikat gwarancją jakości dachów płaskich i fasad. Wybierz sprawdzonego wykonawcę!

2025-11-12 13:19

W branży budowlanej, gdzie jakość wykonania ma kluczowe znaczenie, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA) od ponad 17 lat aktywnie promuje wysokie standardy technologiczne w nowoczesnym budownictwie.

DAFA, będąca głosem wykonawców i producentów, dąży do podnoszenia kultury projektowania, budowania i użytkowania obiektów w Polsce. W myśl zasady, że jakość pamięta się dłużej niż cenę, DAFA i jej członkowie stawiają na rzetelność i solidność, oferując inwestorom pewność wyboru. Partnerem kampanii "Wybierz firmę z certyfikatem DAFA" jest serwis muratorplus.pl.

Certyfikat DAFA – gwarancja rzetelności i fachowości

DAFA nagradza rzetelne firmy specjalnym certyfikatem, który stanowi solidną rekomendację i ułatwia inwestorom podejmowanie przemyślanych decyzji. Certyfikat DAFA to wyróżnienie, które potwierdza wiarygodność biznesową oraz wysoki poziom fachowości i wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania i doboru materiałów na dachy płaskie, zielone i fasady.

Misja i działalność DAFA

Stowarzyszenie DAFA realizuje misję poprawy relacji pomiędzy podmiotami na inwestycji, ustalając jednolite wytyczne i zasady współpracy. Ponadto, określa wytyczne oraz wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. DAFA wspiera swoich członków w zakresie doradztwa technicznego, prawnego czy szkoleniowego, umacniając ich pozycję i wizerunek na rynku. Stanowi również platformę integracji branży budowlanej z sektora dachów płaskich oraz fasad w Polsce.

Korzyści z wyboru firmy z certyfikatem DAFA

Decydując się na współpracę z firmą posiadającą Certyfikat DAFA, inwestorzy i generalni wykonawcy zyskują pewność wyboru rzetelnych partnerów, oszczędzając czas i zasoby na poszukiwanie godnych zaufania podwykonawców. Baza certyfikowanych firm jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia DAFA, co dodatkowo ułatwia proces wyboru. Inwestycja w jakość i rzetelność to klucz do sukcesu każdego projektu budowlanego, a Certyfikat DAFA jest tego najlepszym potwierdzeniem.

