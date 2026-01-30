Galeco świętuje 30 lat! Jak rynny i dachy zmieniały się w Polsce i co czeka nas jutro?

redakcja Muratorplus 11:04 Materiał sponsorowany

Trzy dekady w branży budowlanej to szmat czasu, zwłaszcza w Polsce, gdzie rynek przeszedł prawdziwą rewolucję. Firma Galeco, która właśnie obchodzi swoje 30. urodziny, była świadkiem i aktywnym uczestnikiem tych zmian. Na targach Dach Forum mieliśmy okazję porozmawiać ze Szczepanem Buryło, prezesem firmy, oraz z jego dziećmi – Magdaleną i Mateuszem Buryło. Zobaczcie, jak Galeco z ocynkowych rynien doszło do nowoczesnych systemów dachowych i co planuje, by wciąż wyznaczać kierunki rozwoju branży.

i Autor: Szymon Starnawski