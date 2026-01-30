Galeco świętuje 30 lat! Jak rynny i dachy zmieniały się w Polsce i co czeka nas jutro?

2026-01-30 11:04 Materiał sponsorowany

Trzy dekady w branży budowlanej to szmat czasu, zwłaszcza w Polsce, gdzie rynek przeszedł prawdziwą rewolucję. Firma Galeco, która właśnie obchodzi swoje 30. urodziny, była świadkiem i aktywnym uczestnikiem tych zmian. Na targach Dach Forum mieliśmy okazję porozmawiać ze Szczepanem Buryło, prezesem firmy, oraz z jego dziećmi – Magdaleną i Mateuszem Buryło. Zobaczcie, jak Galeco z ocynkowych rynien doszło do nowoczesnych systemów dachowych i co planuje, by wciąż wyznaczać kierunki rozwoju branży.

Galeco Dach Forum

Autor: Szymon Starnawski

Rozmowa Muratora: czego dowiesz się z najnowszego odcinka?

Podczas targów branży dachowej spotkaliśmy się z Szczepanem Buryło, prezesem firmy Galeco, oraz z Magdaleną i Mateuszem Buryło. Rozmawialiśmy o transformacji rynku pokryć dachowych i systemów rynnowych na przestrzeni ostatnich 30 lat, o kluczowych innowacjach wprowadzonych przez Galeco, a także o ambitnej wizji firmy na przyszłość.

  • Jak bardzo zmienił się rynek dachów i systemów rynnowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat.
  • Które rozwiązania Galeco naprawdę wywróciły rynek do góry nogami.
  • Dlaczego bliska współpraca z dekarzami i architektami to serce strategii Galeco.
  • Dlaczego targi Dach Forum to wyjątkowe wydarzenie dla branży budowlanej.
Dach Forum Kielce 2026: Rewolucyjne rozwiązania marki Galeco

Rozmowy i Debaty Muratora. Eksperckie porady na wyciągnięcie ręki

Rozmowy Muratora to cykl wywiadów z ekspertami, architektami i przedstawicielami firm budowlanych. W naszym studiu odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące projektowania, budowy i remontu domu oraz udzielają praktycznych porad. Wszystkie odcinki Rozmów Muratora oraz Debat Muratora obejrzysz na naszym kanale YouTube Murator TV.

