Galeco świętuje 30 lat! Jak rynny i dachy zmieniały się w Polsce i co czeka nas jutro?

Rozmowa Muratora: czego dowiesz się z najnowszego odcinka?
Podczas targów branży dachowej spotkaliśmy się z Szczepanem Buryło, prezesem firmy Galeco, oraz z Magdaleną i Mateuszem Buryło. Rozmawialiśmy o transformacji rynku pokryć dachowych i systemów rynnowych na przestrzeni ostatnich 30 lat, o kluczowych innowacjach wprowadzonych przez Galeco, a także o ambitnej wizji firmy na przyszłość.
- Jak bardzo zmienił się rynek dachów i systemów rynnowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat.
- Które rozwiązania Galeco naprawdę wywróciły rynek do góry nogami.
- Dlaczego bliska współpraca z dekarzami i architektami to serce strategii Galeco.
- Dlaczego targi Dach Forum to wyjątkowe wydarzenie dla branży budowlanej.
Rozmowy i Debaty Muratora. Eksperckie porady na wyciągnięcie ręki
Rozmowy Muratora to cykl wywiadów z ekspertami, architektami i przedstawicielami firm budowlanych. W naszym studiu odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące projektowania, budowy i remontu domu oraz udzielają praktycznych porad. Wszystkie odcinki Rozmów Muratora oraz Debat Muratora obejrzysz na naszym kanale YouTube Murator TV.
