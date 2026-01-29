Poznaj sekret długotrwałej szczelności: Mariusz Kot z Triflex o innowacyjnych hydroizolacjach

Rozmowa Muratora: czego dowiesz się z najnowszego odcinka?

Rozmawialiśmy z Mariuszem Kotem, dyrektorem firmy Triflex Polska. Tematem rozmowy były innowacyjne systemy hydroizolacyjne Triflex, a także strategia firmy opierająca się na długoterminowej trwałości produktów, wsparciu dla wykonawców i projektantów oraz inwestowaniu w rozwój wykwalifikowanego zespołu.

Z naszego wywiadu dowiesz się, między innymi:

Jaki produkt Triflex został nagrodzony Złotym Medalem,

Czym jest i w jaki sposób technologia PMMA daje firmie Triflex przewagę nad konkurencją,

Jak trwałość i szczelność produktów Triflex przekładają się na realne oszczędności dla osoby budującej dom,

W jaki sposób firma wspiera projektantów i architektów nowoczesnymi, cyfrowymi narzędziami?

Dach Forum Kielce 2026: Co wyróżnia systemy hydroizolacji TRIFLEX?

Rozmowy i Debaty Muratora. Eksperckie porady na wyciągnięcie ręki

Rozmowy Muratora to cykl wywiadów z ekspertami, architektami i przedstawicielami firm budowlanych. W naszym studiu odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące projektowania, budowy i remontu domu oraz udzielają praktycznych porad. Wszystkie odcinki Rozmów Muratora oraz Debat Muratora obejrzysz na naszym kanale YouTube Murator TV.

