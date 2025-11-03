Jak dotrzeć do klienta, który wyda 100 tys. zł na wykończenie mieszkania? Home Profit ma odpowiedź

Program rabatowy dla branży Home & Living

HomeProfit pozycjonuje się jako pierwszy wertykalny, multibrandowy program rabatowy dla branży Home & Living – wysoko-wydatkowej niszy. Polacy od lat korzystają z programów horyzontalnych i agregatorów kuponów typu Payback czy Blix. W segmencie zakupów do nowego domu lub mieszkania brakowało jednak jednego, wyspecjalizowanego programu łączącego kilka kategorii produktów i usług. To nie kolejna aplikacja z gazetkami, tylko szerokie wsparcie użytkowników w trudnym, wielomiesięcznym procesie poszukiwań i decyzji zakupowych.

Zauważyliśmy, że nikt nie obsługuje kompleksowo najbardziej kapitałochłonnego okresu w życiu konsumenta – tych 3–6 miesięcy po odebraniu kluczy. To wtedy zapadają dziesiątki decyzji zakupowych na łączną kwotę 75–100 tys. zł, a klient jest rozproszony między wieloma kanałami. To specyficzny nabywca – smart shopper, który nie kupuje impulsywnie, tylko robi research, zbiera informacje, porównuje oferty. Nasza aplikacja daje całość w jednym miejscu: inspiracje, poradniki, listę zakupów i rabaty u niemal 100 partnerów" – mówi Piotr Paterowicz, founder i CEO Home Profit.

Solidni partnerzy handlowi i kanały dystrybucji

Spółka ma już podpisane umowy z niemal setką marek i sklepów, które przygotowały dedykowaną ofertę dla użytkowników platformy. Wśród nich są Dekoral, home&you, DDD, Jeta czy BBHome. Przy rabatach 10–20 proc. i wydatkach rzędu 100 tys. zł mówimy o oszczędnościach 10–20 tys. zł. To przewaga, która realnie przesuwa decyzje o miejscu zakupu.

Model biznesowy jest prosty: dostęp do programu Home Profit trafia do klienta jako atrakcyjny prezent od dewelopera przy przekazaniu kluczy, od banku przy uruchomieniu kredytu lub od pośrednika przy finalizacji transakcji.To istotny element obsługi posprzedażowej i budowania relacji.

Nabywca pobiera aplikację na telefon i tam ma dostęp do zniżek, asystenta zakupowego porządkującego listę potrzebnych produktów oraz wysokiej jakości artykułów poradnikowych dostarczonych przez branżowego partnera – wydawnictwo Murator.

Precyzyjne dotarcie do klienta

Rynek Home & Living nabiera rozpędu po latach turbulencji – wzrostów cen, inflacji i ograniczonej siły nabywczej konsumentów. Dla marek i sieci handlowych to moment, w którym precyzja dotarcia do właściwego klienta staje się kluczowa.

Maciej Świątek, prezes Jeta, jednej z marek partnerskich, podkreśla wartość precyzyjnego targetowania „Osoba, która właśnie odebrała klucze do mieszkania, jest dla nas klientem idealnym – ma konkretne potrzeby, duży koszyk i podejmuje decyzje szybko. Problem w tym, że dziś najtrudniej do takiej osoby dotrzeć. Tradycyjne kanały marketingowe są mało efektywne, bo trafiamy z komunikatem do szerokiej grupy, z której tylko ułamek jest w momencie zakupowym. Home Profit daje nam dostęp do grupy która w 100 proc. jest w tym momencie. To zmienia ekonomię pozyskania klienta" – mówi Świątek.

Kluczowy moment w procesie zakupowym

Jednym z inwestorów projektu jest Adam Tychmanowicz, współtwórca m.in. takich popularnych aplikacji konsumenckich jak Yanosik czy PanParagon. „Wierzę w ten projekt, bo widzę w nim coś, co w moich wcześniejszych przedsięwzięciach było kluczem do sukcesu – timing. Użytkownik dostaje narzędzie dokładnie wtedy, gdy go potrzebuje. Trafia do niego z rekomendacji banku, dewelopera czy pośrednika – podmiotów, które mają jego pełne zaufanie w momencie życiowej transakcji. To wreszcie platforma, która zamknie rozproszony rynek w jednym lejku. To jest fundamentalna różnica między kolejnym agregatorem kuponów a rozwiązaniem, które ma szansę stać się nowym standardem smart shoppingu" – ocenia Tychmanowicz.

Od transakcji do relacji - opieka posprzedażowa

W czasach podwyższonej presji kosztowej Home Profit może stać się narzędziem budowania relacji z klientami po stronie deweloperów, banków i pośredników nieruchomości.

Te branże borykają się z problemem pozyskiwania opinii i rekomendacji w kluczowym momencie – tuż po zakończeniu transakcji relacja zanika. Budowanie wizerunku dbałości o klienta nie musi kończyć się na deklaracjach bez realnych narzędzi wsparcia.

Home Profit zmienia tę logikę. Zamiast jednorazowego gestu, partner oferuje realne wsparcie w 3–6-miesięcznym procesie wydatkowania kilkudziesięciu tysięcy złotych. To przedłuża relację do momentu, a zadowolony klient naturalnie staje się źródłem pozytywnych opinii i poleceń.

Dla partnera to inwestycja w trzy wymiary: konkretną wartość dla klienta (oszczędności 10–20 tys. zł), wizerunek podmiotu dbającego o pełen proces mieszkaniowy oraz mierzalne dane o zachowaniach i satysfakcji klientów.