Precyzja i niezawodność potwierdzona certyfikatem

Oznaczenie CE dla INSIO® przyznano zgodnie z wytycznymi dla szyb próżniowych: EAD 300021-00-0404 / ETA 25/0363. Certyfikat potwierdza, że cała gama produktu spełnia europejskie wymagania techniczne, gwarantując niezawodność w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz wysoką efektywność energetyczną budynków.

– Uzyskanie oznaczenia CE dla INSIO® podkreśla niezawodność tego rozwiązania jako nowej generacji szyb i stanowi ważny krok w pokonywaniu wyzwań związanych z dekarbonizacją budynków oraz poprawą ich efektywności energetycznej. Spełnienie wymagań dla otrzymania CE potwierdza nie tylko doskonałość techniczną naszego rozwiązania, ale także zapewnia, że architekci, inżynierowie, deweloperzy i właściciele budynków mogą z pełnym przekonaniem stosować INSIO® w nowych czy modernizowanych inwestycjach – powiedział Fabrice Desmons, Międzynarodowy Dyrektor ds. Marketingu Szkła Budowlanego, Saint-Gobain.

Transparent insulation – cieńsze, bardziej energooszczędne szkło

INSIO® wykorzystuje technologię transparent insulation opracowaną przez LuxWall. Dzięki temu szklenie zapewnia lepszą termoizolacyjność niż tradycyjne trzyszybowe pakiety przy znacznie cieńszym profilu. Smukła konstrukcja daje większą swobodę projektowania, zachowując wysoki komfort termiczny i estetykę budynków.

– Znak CE to ważny kamień milowy w dążeniu do ulepszenia infrastruktury budowlanej – wyjasnia Scott Thomsen, CEO i założyciel LuxWall. – Potwierdza on, że wysokowydajna technologia transparent insulation może spełniać najbardziej wymagające kryteria niezawodności w warunkach eksploatacji oraz wskazuje, iż kolejna generacja innowacji w szybach jest przygotowana do szerokiej implementacji na rynku europejskim.

Kompatybilność i wsparcie dla zrównoważonego budownictwa

INSIO® ze znakiem CE wzmacnia także pozycję produktu CLIMAPLUS® INSIO®, który wcześniej posiadał już certyfikat. Szkło może być łatwo integrowane z tradycyjnymi pakietami szybowymi i standardowymi systemami okiennymi, oferując wysokie parametry termoizolacyjne bez ograniczeń projektowych.

Dzięki temu rozwiązaniu Saint-Gobain Glass i LuxWall umożliwiają architektom, deweloperom i inwestorom znaczną redukcję strat energii, zachowując jednocześnie dostęp do światła dziennego i estetykę wnętrz.