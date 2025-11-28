Dach Forum 2026 – Dwa dni, które zmieniają branżę. Dołącz do największego wydarzenia dachowego w Europie Środkowo-Wschodniej

To tutaj producenci zaprezentują swoje najnowsze rozwiązania, a dekarze, blacharze i cieśle będą mogli zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności i rywalizować w prestiżowych konkursach. Piąta edycja zapowiada się jako wydarzenie, którego nie może przegapić nikt związany z branżą dachową.

Rekordowy rok za nami – czas na kolejny przełom

Ostatnia, IV edycja Dach Forum 2025 zapisała się w historii branży jako wydarzenie bez precedensu. Blisko 18 tysięcy uczestników – dekarzy, blacharzy, cieśli, producentów i dystrybutorów – stworzyło atmosferę prawdziwego święta rzemiosła. W sześciu halach Targów Kielce 200 wystawców z 7 krajów zaprezentowało innowacyjne technologie, premierowe produkty i narzędzia, które już dziś zmieniają oblicze pracy na dachach. Tegoroczna edycja pokazała, że Dach Forum jest najważniejszym punktem spotkań fachowców nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy.

Dlaczego warto wystawiać się na Dach Forum 2026?

Dla producentów i dystrybutorów pokryć dachowych, narzędzi czy akcesoriów, Dach Forum to najbardziej efektywna platforma dotarcia do tysięcy fachowców. W ciągu dwóch dni targów można nie tylko zaprezentować swoją ofertę, ale przede wszystkim nawiązać bezpośrednie relacje biznesowe, które przekładają się na realne kontrakty i długofalową współpracę. Wystawcy podkreślają, że Dach Forum to miejsce, w którym wizerunek marki spotyka się z praktyką – produkty można zaprezentować w działaniu, a fachowcy mają okazję testować je na żywo, porównywać i zadawać pytania ekspertom. To wyjątkowa szansa, by zbudować zaufanie i pokazać innowacyjność swojej firmy wśród najbardziej wymagających odbiorców.

Dlaczego warto odwiedzić Dach Forum 2026?

Od pięciu lat Dach Forum jest wydarzeniem, które dekarze, blacharze i cieśle określają mianem najważniejszego spotkania branży dachowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. To dwa dni intensywnych inspiracji, edukacji i wymiany doświadczeń.

Pokazy rzemiosła i praktyczne szkolenia – w Strefie Rzemiosła można zobaczyć mistrzów fachu w akcji, poznać nowe techniki i podszkolić swoje umiejętności.

– w Strefie Rzemiosła można zobaczyć mistrzów fachu w akcji, poznać nowe techniki i podszkolić swoje umiejętności. Konkurs na najwyższym poziomie – prestiżowy finał „Blachotrapez Mistrz Dekarstwa” z nagrodą główną – Volkswagenem Transporterem T7 przyciągnie najlepszych specjalistów z całej Polski.

– prestiżowy finał „Blachotrapez Mistrz Dekarstwa” z nagrodą główną – Volkswagenem Transporterem T7 przyciągnie najlepszych specjalistów z całej Polski. Fasada Forum – salon poświęcony systemom elewacyjnym, w którym zobaczymy nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie.

– salon poświęcony systemom elewacyjnym, w którym zobaczymy nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie. Edukacja i rozwój – warsztaty, prezentacje i wykłady ekspertów pozwolą zdobyć wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach, przepisach prawa budowlanego i nowinkach technologicznych.

Dla wielu fachowców uczestnictwo w Dach Forum to sposób na rozpoczęcie roku z nową energią, pomysłami i narzędziami, które ułatwią im pracę w kolejnym sezonie.

Atmosfera, która łączy branżę

Dach Forum to nie tylko targi i kongres – to wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz większą społeczność pasjonatów rzemiosła. Wyróżnia je rodzinna atmosfera, otwartość i integracja środowiska. Darmowy wstęp dla kobiet i dzieci oraz specjalne strefy relaksu i zabawy sprawiają, że wielu uczestników przyjeżdża tu całymi rodzinami.

5 lat tradycji, przyszłość innowacji

Piąta edycja Dach Forum to mały jubileusz, który potwierdza, że wydarzenie w Targach Kielce na trwałe wpisało się w kalendarz branży dachowej. – Skala poprzednich i obecnej edycji pokazuje, że Dach Forum w krótkim czasie stało się największym wydarzeniem w kraju i jednym z wiodących w Europie. Chcemy, aby nadal jednoczyło i rozwijało branżę – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Nowoczesna infrastruktura, bogaty program, rekordowa frekwencja i prestiż sprawiają, że Dach Forum 2026 zapowiada się jako wydarzenie, którego nie można przegapić – ani w roli wystawcy, ani w roli zwiedzającego.

15 - 16 stycznia 2026

Targi Kielce

www.dachforum.pl

Spotkajmy się w Kielcach – tam, gdzie rodzi się przyszłość branży dachowej!

Murowane starcie Dachówki – cementowe czy ceramiczne? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR Wrocław 2025