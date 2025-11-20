– Dni Dewelopera to więcej niż konferencja, to platforma wymiany idei, opinii i najlepszych praktyk. W trakcie realizacji każdej edycji wydarzenia stawiamy na najwyższą wartość merytoryczną i maksimum potencjału dla networkingu – mówi Tomasz Stoga, Prezes Zarządu wrocławskiego Oddziału PZFD, organizatora wydarzenia.

Dni Dewelopera pod hasłem "Budujemy przyszłość"

Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Budujemy przyszłość”, koncentrowała się przede wszystkim na wyzwaniach i kierunkach rozwoju rynku mieszkaniowego. Wydarzenie otworzył prof. Leszek Balcerowicz, który w swoim wystąpieniu poruszył kluczowe zagadnienia związane zarówno z branżą mieszkaniową, jak i sytuacją gospodarczą w Polsce. Program wydarzenia obejmował Debatę Miejską oraz trzy panele eksperckie i dwie debaty poświęcone m.in. wpływowi wolnej gospodarki na mieszkalnictwo, roli samorządów i administracji państwowej w kształtowaniu rynku, aktualnym wyzwaniom rynkowym a także dyskusji o modelach mieszkalnictwa.

– Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła wybitnych ekspertów, liderów opinii i praktyków, którzy na co dzień kształtują rynek nieruchomości w Polsce. To dla mnie ogromna satysfakcja, że Dni Dewelopera ponownie stały się przestrzenią do rozmów o najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą – dodaje Tomasz Stoga.

Wydarzenie było również okazją do rozmów o Wrocławiu – o tym, jak wspierać młodych ludzi w starcie w dorosłość i sprawić, by stolica Dolnego Śląska była jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia. Tematy te były omawiane podczas Debaty Miejskiej, inaugurującej tegoroczne Dni Dewelopera. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele władz miasta, analitycy oraz eksperci branżowi. Każdy z bloków tematycznych poruszony podczas debaty poprzedzony był głosowaniem uczestników, dając im realny wpływ na przebiegdyskusji.

– Dni Dewelopera to niezwykle cenna inicjatywa, która tworzy przestrzeń do merytorycznej rozmowy o kierunkach rozwoju wrocławskiego rynku mieszkaniowego. Współpraca samorządu, deweloperów i ekspertów pozwala nam lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i budować miasto zrównoważone, dostępne i przyjazne do życia – mówi Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia.

Debata Miejska o Wrocławiu

Interaktywne głosowanie przeprowadzone podczas Debaty Miejskiej pokazało, że mieszkańcy doceniają Wrocław za przyjazne środowisko życia i dynamiczny rozwój. Wskazali jednocześnie, że dalsze kształtowanie miasta wymaga uwagi w takich obszarach jak koszty życia, dostępnoś mieszkań i odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne – kwestie coraz ważniejsze, gdy miasto przyciąga nowych mieszkańców. Odpowiedzią na te potrzeby jest niedawno zaprezentowany nowy Plan Ogólny, wyznaczający kierunki rozwoju Wrocławia w nadchodzących latach. Dostępność i koszty mieszkań wciąż stanowią istotne wyzwanie w wielu miastach w kraju.

Potwierdzają to także dane zaprezentowane podczas wydarzenia przez RynekPierwotny.pl, z których wynika, że gruntownych zmian w mieszkalnictwie oczekuje nawet 75% Polaków. Natomiast według danych Tabeli Ofert za roczną medianę pensji Polacy mogą zakupić zaledwie kilka metrów kwadratowych mieszkania. Dla przykładu, w Poznaniu to 5,2 m²,

we Wrocławiu – 5,1 m²,

w Krakowie – 4,8 m².

Nieco lepiej sytuacja wygląda w mniejszych ośrodkach jak

Katowice – 5,6 m²,

Lublin - 5,7 m²

Łódź, gdzie roczna suma pensji mieszkańców pozwala na nabycie około 6,4 m² nieruchomości

