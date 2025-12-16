STONE POLAND 2026. Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich w Warszawie. Ruszyła rejestracja

STONE POLAND 2026 – technologie kamienia i obróbki dla profesjonalistów

Kamień naturalny odgrywa coraz większą rolę w nowoczesnym budownictwie, infrastrukturze i architekturze obiektów publicznych. Odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku będzie Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich STONE POLAND 2026, które odbędą się w dniach 17–19 lutego 2026 roku w Warszawie.

Wydarzenie zgromadzi ponad 115 wystawców z 8 krajów, prezentujących na 20 000 m² najnowsze maszyny kamieniarskie, centra CNC, technologie obróbki, systemy montażowe oraz rozwiązania do renowacji kamienia. Bardzo duże zainteresowanie udziałem sprawiło, że prawie wszystkie powierzchnie wystawiennicze zostały już sprzedane, co potwierdza rosnącą pozycję targów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Targi ważne dla wykonawców i projektantów

STONE POLAND to wydarzenie adresowane do wykonawców budowlanych, firm kamieniarskich, inżynierów, projektantów, architektów, deweloperów oraz zarządców obiektów, którzy poszukują sprawdzonych technologii i rozwiązań materiałowych dla inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych i infrastrukturalnych.

Konkurs „Mistrz Piaskowania” – praktyka i technologia

Nowością edycji 2026 będzie Konkurs „Mistrz Piaskowania”, organizowany przez firmę ABRA – Mistrz Piaskowania. Konkurs skierowany jest do osób posiadających doświadczenie w piaskowaniu oraz znajomość pracy na piaskarkach bezpyłowych. Nagrodą główną będzie profesjonalna piaskarka o wartości 14 760 zł brutto, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dodatkowo rolki folii do piaskowania oraz dyplomy Mistrza Piaskowania.

Udział w targach jest bezpłatny.

