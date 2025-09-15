Murator Remontuje #2: Jak zamontować instalację wodną w łazience? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Arche walczy z bezlitosną demografią: wózki, drzewa, imprezy i gotówka

Grupa Arche uruchomiła właśnie nowy program wspierania przyrostu naturalnego w Polsce. Skierowany jest do gości hotelowych i nabywców mieszkań spółki, ale i pracowników. Co jest w ofercie? Władysław Grochowski, prezes hotelarsko-deweloperskiego imperium tłumaczy:

Każda para, która w trakcie pobytu w jednym z 23 hoteli sieci Arche zadba o poczęcie dziecka, otrzyma gratisowe przyjęcie rodzinne związane z narodzinami np. chrzcinami, zorganizowane w jednym z naszych sal eventowych lub restauracji. Za to benefitów w postaci 10 tys. zł za każde urodzone dziecko mogą się spodziewać pracownicy firmy oraz nabywcy naszych mieszkań przez 5 lat od daty zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Dodam, że w kilku obiektach sieci Arche znajdują się zrewitalizowane kościółki gotowe na udzielanie ślubów czy chrztów. W wyznaczonych lokalizacjach takich jak Zamek Janów Podlaski oraz Pałac i Folwark Łochów powstanie też park z drzewami, które będą sadzone po każdych narodzinach i opatrzone tabliczką z imieniem potomka. Ponadto rodzice pierwszego dziecka urodzonego w ramach tego programu dostaną także wózek i specjalny pakiet powitalny. W przyszłości bardzo chciałbym też poszerzać nasz program wspierający dzieci w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy.

I dodaje, nie kryjąc biznesowych motywacji: — W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej, kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania… Zapraszamy też innych przedsiębiorców do włączenia się do tej akcji i budowania własnych systemów zachęt.

Przedstawiciele Grupy Arche zwracają uwagę, że akcja wspierająca dzietność to tylko część szerszej prorodzinnej strategii firmy. W hotelach Arche honorowane są Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, dzieci do 4 roku życia nocują za darmo, a do 12 - o połowę taniej. W Otwocku firma uruchomiła natomiast program pilotażowy mieszkań senioralnych - Arche Pokolenia. — Teraz poszerzamy go o wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się na poprawę naszej sytuacji demograficznej — mówi prezes Grochowski.

Co mówi regulamin akcji?

W programie wspierania dzietności mogą wziąć wyłącznie: pełnoletnie pary (mężczyzna i kobieta) w związku, obywatele Polski, mieszkający w Polsce i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak Arche sprawdzi, że para nie oszukuje? W dedykowanym formularzu trzeba będzie wykazać, że:

dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od daty skorzystania z noclegu w Hotelu Arche,

poczęcie nastąpiło w związku z noclegiem Pary w Hotelu Arche.

Jak to wykazać? Powinna wystarczyć imienna faktura potwierdzająca pobyt w danym terminie oraz skrócony odpis aktu urodzenia pociechy. Na realizację nagród będzie 12 miesięcy. Program potrwa od 15 września 2025 do 15 września 2026 roku.

Osoby ceniące prywatność swoją lub swoich pociech powinny zwrócić na punkt 5 paragrafu 3 regulaminu (dostępny na stronie spółki) nt. wykorzystania wizerunku w celach marketingowych, np. w formie reklam wielkoformatowych:

Para, i każda z osób tworzących parę, składając Zgłoszenie w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez ARCHE, swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka urodzonego w związku ze Zgłoszeniem, na następujących polach eksploatacji: umieszczenie wizerunku na stronach internetowych ARCHE S.A. oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Ponadto zgoda obejmuje także: wykorzystanie wizerunku każdej z osób tworzących i dziecka w postaci zdjęć i filmów oraz wykorzystanie zdjęć i filmów na rzecz ARCHE, w celach marketingowych (spot reklamowy, reklamy wielkoformatowe, marketing online, drukowane materiały reklamowe), w tym m.in. na publikację w prasie, TV i Internecie, w tym w mediach społecznościowych, w zakresie wykraczającym poza zgodę udzieloną w zd. 1 powyżej; ponadto zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku każdej z osób tworzących Parę i dziecka obejmuje także wykorzystanie, utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielenie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby we wskazanych wyżej celach.

Niestety, problemu z dzietnością nie rozwiąże biznes

Choć Arche przekonuje, że za problemem negatywnej demografii w Polsce stoi niska dzietność, późniejszy wiek, w którym Polacy decydują się na dzieci, zmiana stylu życia i wzrost średniej długości życia, przyczyny są w rzeczywistości o wiele bardziej złożone i o wiele głębiej zakorzenione. Mimo że chciałoby się, by radosne kampanie marketingowe "Dziadzia Władzia" (tak, ten przydomek naprawdę pojawia się w informacji prasowej od Arche) chociaż w części wsparły młodsze pokolenia w podjęciu decyzji lub w staraniach o powiększenie rodziny, bez odgórnych, wielopłaszczyznowych, odważnych rozwiązań systemowych trudno oczekiwać zauważalnych rezultatów.

Tych rozwiązań natomiast wciąż brak.

