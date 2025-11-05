Agnieszka Wysocka Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Współczesny pracownik magazynu korzysta z zaawansowanych narzędzi informatycznych i systemów automatyki, które usprawniają proces kompletacji zamówień. Integracja systemów IT z urządzeniami wspierającymi pracę magazyniera pozwala automatyzować żmudne czynności, skracać czas realizacji zleceń czy też ograniczać liczbę pomyłek. Większość operacji może być też monitorowanych i kontrolowanych w czasie rzeczywistym, a pracownik może skupić się na efektywnej realizacji zadań.

Nowoczesne technologie sprawiają ponadto, że procesy magazynowe stają się bardziej ergonomiczne, bezpieczne i precyzyjne. Wykorzystanie robotów transportowych odciąża pracowników fizycznie, a systemy wspomagające zwiększają dokładność i tempo kompletacji zamówień. Efektem wdrożenia zaawansowanych rozwiązań jest wyraźny wzrost wydajności pracy, ograniczenie liczby błędów i poprawa jakości obsługi zamówień.

Mobilne terminale i technologia RFID podstawą automatyzacji kompletacji zamówień

We współczesnych magazynach coraz częściej wykorzystuje się mobilne terminale jako podstawowe narzędzie, które wspiera proces kompletacji zamówień. Urządzenia te (m.in. kolektory danych, smartfony przemysłowe i tablety) umożliwiają bezpośrednią komunikację z systemem zarządzania magazynem (WMS) i integrację z technologiami identyfikacji towarów. Dzięki wbudowanym skanerom kodów kreskowych lub czytnikom RFID pracownicy mogą w czasie rzeczywistym potwierdzać pobranie pozycji zlecenia, lokalizować produkty w strefach składowania i rejestrować wykonywane operacje.

Najpowszechniejszą metodą identyfikacji pozostają kody kreskowe, które charakteryzują się prostotą i niskim kosztem wdrożenia. Ich ograniczenia – konieczność bezpośredniej linii widoczności, skanowanie pojedynczych jednostek czy brak możliwości przesyłania danych dynamicznych – sprawiają jednak, że coraz częściej ustępują miejsca technologii RFID (Radio Frequency Identification).

Systemy RFID wykorzystują miniaturowe tagi emitujące unikalny sygnał radiowy, który może być odczytywany przez czytniki rozmieszczone w różnych punktach magazynu. Zasadniczą przewagą tej technologii do kompletacji zamówień jest możliwość jednoczesnego identyfikowania wielu produktów, nawet znajdujących się w zamkniętych opakowaniach czy na kompletnych paletach.

Zastosowanie RFID w procesach magazynowych umożliwia automatyczną rejestrację przyjęć i wydań towarów bez konieczności otwierania jednostek ładunkowych, zapewnia natychmiastową aktualizację stanów magazynowych, a także pozwala na bieżące śledzenie przemieszczania produktów w łańcuchu dostaw. Systemy te mogą również wykrywać nieprawidłowości w przepływie towarów, co zwiększa poziom kontroli operacyjnej i bezpieczeństwa danych logistycznych.

Choć koszty wdrożenia technologii RFID – głównie związane z ceną tagów – przewyższają tradycyjne systemy kodów kreskowych, inwestycja ta zwykle zwraca się dużo szybciej. Wynika to z redukcji czasu pracy personelu, minimalizacji błędów kompletacyjnych i usprawnienia procesów inwentaryzacyjnych. W efekcie przekłada się to również na wyższą efektywność i niezawodność całego systemu magazynowego.

Systemy Pick-to-Light i Put-to-Light – wizualne wsparcie procesów kompletacji zamówień

W strefach kompletacji zamówień sprawdzają się rozwiązania bazujące na prostym pomyśle: wizualnym prowadzeniu pracownika do właściwego miejsca. Systemy pick-to-light i put-to-light wykorzystują podświetlane panele lub diody LED umieszczone przy regałach, półkach lub stanowiskach pakowania, eliminując konieczność czytania instrukcji czy papierowych list kompletacyjnych.

System pick-to-light to sieć kontrolek LED umieszczonych przy każdej lokalizacji magazynowej. Gdy operator otrzymuje zamówienie, zapalają się wyłącznie te diody, które wskazują produkty do pobrania. Wyświetlacz cyfrowy pokazuje dokładną liczbę jednostek do pobrania. Pracownik potwierdza wykonanie zadania, naciskając przycisk – system wskazuje wówczas kolejną lokalizację. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne znalezienie właściwego towaru bez konieczności zapamiętywania topografii magazynu.

Put-to-light działa analogicznie, ale w odwrotnym kierunku – wskazuje, gdzie należy umieścić już pobrane produkty podczas sortowania lub pakowania zamówień wielopozycyjnych. Pozycje na stanowisku pakowania są oznaczone podświetlonymi panelami wskazującymi, gdzie i ile produktu należy umieścić. System ten pomaga operatorom w poprawnym segregowaniu i przygotowaniu finalnych zestawów zamówień, eliminując pomyłki i poprawiając efektywność pracy na stanowisku pakowania.

Według szacunków wdrożenie systemów pick-to-light i put-to-light pozwala zredukować liczbę błędów kompletacji o 60–70% w porównaniu z tradycyjnymi metodami opartymi na papierowych listach. Co równie istotne – znacząco skraca się czas wdrożenia nowych pracowników, którzy nie muszą zapamiętywać układu magazynu.

Systemy te są szczególnie efektywne w magazynach o dużej różnorodności produktów i szybkim tempie realizacji zleceń, a także w centrach dystrybucyjnych przy kompletacji zamówień z wielu różnych produktów.

Technologia Voice Picking – głos zamiast ekranu

Kolejnym krokiem w ewolucji metod kompletacji zamówień jest całkowite uwolnienie rąk i wzroku pracownika. Systemy Voice Picking wykorzystują syntetyczny głos, który przez zestaw słuchawkowy prowadzi magazyniera przez kolejne etapy zadania.

Technologia Voice Picking polega na sterowaniu procesem kompletacji zamówień za pomocą instrukcji głosowych przesyłanych operatorowi przez słuchawki. Pracownik słyszy kolejno komunikaty o lokalizacji danego produktu i jego ilości do pobrania, co pozwala mu wykonywać zadania bez użycia rąk do czytania czy zapisywania informacji. Komunikaty głosowe zwykle są potwierdzane przez operatora głosem lub przyciskiem, co dodatkowo zmniejsza ryzyko pomyłek. System ten zwiększa tempo pracy i ergonomię oraz jest idealny dla magazynów z dużą rotacją i złożonymi procedurami kompletacji zamówień.

Zalety tej technologii wykraczają poza oczywistą wygodę. Pracownik może obserwować otoczenie i bezpieczniej poruszać się po magazynie. Może również wykonywać zadania wymagające obu rąk. Systemy uczące się rozpoznają charakterystyczne cechy głosu każdego operatora, co poprawia dokładność rozpoznawania i stanowi dodatkową formę autoryzacji.

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna w służbie logistyki

Najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, które wkraczają do magazynów są technologie AR (Augmented Reality) i VR (VirtualReality), a także MR (Mixed Reality), która jest połączeniem obu tych narzędzi. Choć mogą wydawać się nadal eksperymentalne, już znajdują praktyczne zastosowania.

Rozszerzona rzeczywistość (AR), poprzez specjalne okulary lub urządzenia mobilne, nakłada na rzeczywisty obraz magazynu warstwę cyfrowych informacji. Pracownik widzi strzałki prowadzące do właściwej lokalizacji, wyświetlane wprost na podłodze wirtualne ścieżki, podświetlone regały z produktami do pobrania, dodatkowe dane o produkcie bez potrzeby sięgania po skaner.

Wirtualna rzeczywistość (VR) rewolucjonizuje przede wszystkim szkolenia. Nowi pracownicy mogą poznawać topografię magazynu i ćwiczyć procedury w bezpiecznym, symulowanym środowisku – bez ryzyka uszkodzenia towarów czy wypadków. Symulacje mogą również odtwarzać sytuacje kryzysowe, przygotowując zespoły do nietypowych scenariuszy.

Zrobotyzowane systemy kompletacji zamówień

Zaawansowane roboty kompletacyjne to kolejny etap ewolucji automatyzacji magazynowej. Zrobotyzowane systemy, wykorzystujące sztuczną inteligencję i widzenie maszynowe, potrafią autonomicznie poruszać się w przestrzeni magazynowej, identyfikować produkty, pobierać je z regałów i przygotowywać do wysyłki bez ingerencji człowieka.

Najważniejszą zaletą współczesnych robotów kompletacyjnych jest możliwość ich integracji z systemami automatycznego składowania (AS/RS – Automated Storage and Retrieval Systems) i autonomicznymi systemami transportu wewnętrznego (AMR i AGV). Taka architektura pozwala na utworzenie w pełni zautomatyzowanego ekosystemu, w którym procesy kompletacji przebiegają bez konieczności zaangażowania ludzkiej obsługi.

Roboty kompletacyjne eliminują powtarzalną, fizycznie wymagającą pracę, działają bez przerw i istotnie redukują błędy kompletacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, gdzie ergonomia stanowiska pracy i zmęczenie operatora wpływają na efektywność, systemy zrobotyzowane utrzymują stałą wydajność przez całą dobę. Są one coraz częściej wybierane przez nowoczesne centra dystrybucyjne, gdzie skala operacji i wymagania dotyczące dokładności uzasadniają inwestycję w automatyzację.

Przyszłość już tu jest

Droga do w pełni zautomatyzowanego magazynu nie musi oznaczać rewolucji przeprowadzonej z dnia na dzień. Wiele przedsiębiorstw wybiera strategię małych kroków – stopniowo implementując kolejne elementy: od prostych systemów zarządzania magazynem, przez technologię RFID i narzędzia wspierające pracowników magazynów, aż po coraz bardziej zaawansowane roboty i algorytmy AI.

Jedno jest pewne: magazyny przyszłości będą miejscem symbiozy człowieka i maszyny, gdzie technologia przejmuje powtarzalne, żmudne zadania, pozwalając pracownikom skupić się na operacjach wymagających kreatywności, elastyczności i podejmowania decyzji. W czasach rosnących oczekiwań klientów co do szybkości dostaw i bezproblemowej realizacji zamówień automatyzacja przestała być luksusem, a coraz częściej jest warunkiem przetrwania na rynku.

