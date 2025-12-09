Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sztuczna inteligencja w magazynach – codzienność, a nie przyszłość

Założone w 1973 roku MIT CTL (Centrum Transportu i Logistyki Instytutu Technologicznego Massachusetts) oraz Mecalux, jeden z globalnych liderów w technologii magazynowania i oprogramowaniu logistycznym, przygotowały raport pokazujący, jak sztuczna inteligencja i automatyzacja zmieniają wydajność i modele pracy w magazynach na całym świecie.

Ankietę przeprowadzono wśród ponad 2000 specjalistów ds. łańcucha dostaw i magazynowania z 21 krajów, a jej wyniki wskazują na szybkie tempo wdrażania AI i automatyzacji, szybki zwrot z inwestycji oraz rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Badanie ujawniło również, że aż 60% magazynów korzystających ze sztucznej inteligencji odnotowuje wzrost wydajności i zmiany w sposobie pracy.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stają się narzędziami, które nie tylko zwiększają wydajność i precyzję pracy w magazynach, ale także zmieniają rolę człowieka w codziennych procesach.

Ponad 9 na 10 magazynów korzysta z jakiejś formy sztucznej inteligencji lub inteligentnej automatyzacji, co pokazuje, że te technologie w magazynach rozwinęły się bardzo szybko i osiągnęły wysoki poziom dojrzałości. W ponad połowie firm, szczególnie tych dużych z wieloma magazynami i skomplikowanymi sieciami logistycznymi, procesy w magazynach są już w dużej mierze lub całkowicie zautomatyzowane. Można powiedzieć, że fazę testów już zakończono i coraz częściej korzysta się ze sztucznej inteligencji na co dzień, m.in. do przygotowywania zamówień, zarządzania zapasami, konserwacji sprzętu, planowania pracy czy monitorowania bezpieczeństwa.

Sztuczna inteligencja w magazynach – szybki zwrot i realne korzyści

Eksperci podkreślają, że inwestycje w inteligentne magazyny przekładają się na realne korzyści dla firm. Jak zauważa Javier Carrillo, dyrektor generalny Mecaluxu:

Dane dowodzą, że firmy posiadające inteligentne magazyny przewyższają konkurencję pod względem produktywności, dokładności i elastyczności. Przedsiębiorstwa inwestujące w sztuczną inteligencję są nie tylko szybsze, ale także dysponują większą odpornością i przewidywalnością, co pozwala im skuteczniej radzić sobie ze zmiennością i lepiej przygotować się na szczyt sezonu.

Co ciekawe, z przeprowadzonej analizy wynika, że inwestycje w sztuczną inteligencję zwracają się szybciej niż zakładano. Większość przedsiębiorstw przeznacza na AI i uczenie maszynowe od 11 do 30% budżetów zaplanowanych na technologie magazynowe, a średni czas zwrotu inwestycji wynosi zaledwie 2–3 lata.

Skąd tak szybki zwrot? Wynika on z wymiernych efektów, takich jak:

dokładniejsze zarządzanie zapasami,

wyższa wydajność procesów,

lepsza efektywność pracy,

ograniczenie liczby błędów.

Firmy inwestują w sztuczną inteligencję nie tylko ze względu na oszczędności w kosztach operacyjnych, ale także z powodu oczekiwań klientów, braków kadrowych, celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i presji konkurencji. Wartość AI wykracza poza samą automatyzację, a przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają na długoterminowe, kompleksowe projekty zamiast pojedyncze eksperymenty.

Wdrożenie AI w praktyce – wyzwania, wsparcie i szansa dla pracowników

Największym wyzwaniem przy wdrażaniu sztucznej inteligencji jest faza końcowa, czyli płynne połączenie ludzi, danych i analityki z istniejącymi systemami. Do głównych barier należą m.in. brak wiedzy technicznej, trudności w integracji systemów, jakość danych oraz koszty wdrożenia. Wszystko to pokazuje, że połączenie nowoczesnych narzędzi z dotychczasowymi rozwiązaniami wymaga sporego nakładu pracy i odpowiedniego przygotowania.

Wiele przedsiębiorstw podkreśla, że ma już solidne podstawy w zarządzaniu danymi i realizacji projektów, a dla dalszego rozwoju istotne są przede wszystkim odpowiednie narzędzia, klarowne strategie, większe budżety oraz doświadczeni pracownicy.

Z raportu wynika również, że wykorzystanie sztucznej inteligencji nie wypiera pracowników, a wręcz zwiększa produktywność i tworzy nowe możliwości zatrudnienia. Ponad 75% badanych przedsiębiorstw odnotowało po wdrożeniu AI wzrost wydajności i satysfakcji pracowników, a ponad połowa zadeklarowała zwiększenie liczby miejsc pracy. W magazynach powstają nowe stanowiska dla specjalistów od sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, automatyzacji, optymalizacji procesów i analityki danych.

AI w magazynach – inwestycje rosną, przyszłość to generatywna inteligencja

Spośród ankietowanych firm niemal wszystkie zadeklarowały, że w ciągu najbliższych 2–3 lat planują rozszerzyć wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ponadto 87% zamierza zwiększyć budżet na AI, a 92% już wdraża lub planuje nowe projekty w tym obszarze.

Z raportu wynika również, że w przyszłości wyzwaniem będzie wykorzystanie technologii wspomagających podejmowanie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem generatywnej sztucznej inteligencji. Obecnie genAI jest postrzegana jako jedna z najbardziej wartościowych metod usprawniających pracę magazynów, znajdując zastosowanie m.in. w:

automatycznym tworzeniu dokumentów,

optymalizacji układu magazynu,

projektowaniu procesów,

generowaniu kodu do automatyzacji systemów.

Rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że coraz więcej magazynów będzie mogło przechodzić od predykcyjnej analizy danych do pełnej automatyzacji procesów.

Eksperci wskazują, że różne technologie sztucznej inteligencji pełnią w magazynach odmienne role. Jak wyjaśnia dr Matthias Winkenbach, dyrektor laboratorium ILS:

Tradycyjne uczenie maszynowe zapewnia bardzo dużą skuteczność w przewidywaniu problemów, natomiast generatywna sztuczna inteligencja ułatwia projektowanie rozwiązań. Dlatego firmy uznają ją dziś za najbardziej wartościową technologię. Jej namacalne korzyści przekładają się na bardziej płynne, szybsze i niezawodne funkcjonowanie systemów.

Sztuczna inteligencja wprowadza znaczące zmiany w logistyce i magazynach. Zwiększa wydajność, wspiera pracowników, a także tworzy nowe możliwości w globalnych sieciach. Przyszłość tych systemów rysuje się obiecująco, zwłaszcza jeśli chodzi o lepszą integrację danych i usprawnienie procesów decyzyjnych.

