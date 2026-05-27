Recykling stolarki staje się elementem strategii ESG

Jeszcze kilka lat temu recykling stolarki otworowej był kojarzony głównie z gospodarką odpadami budowlanymi. Dziś temat ma znacznie szerszy wymiar. Wymagania ESG oraz rozwój gospodarki obiegu zamkniętego sprawiają, że producenci okien są oceniani nie tylko pod kątem parametrów technicznych, ale również możliwości odzysku materiałów po zakończeniu cyklu życia produktu.

Znaczenie mają między innymi:

możliwość ponownego wykorzystania surowców,

ślad węglowy materiałów,

udział recyklatu w nowych produktach,

trwałość systemów okiennych,

możliwość demontażu i separacji komponentów.

W praktyce rynek stolarki opiera się przede wszystkim na trzech grupach materiałowych: PVC, aluminium oraz drewnie. Każdy z tych materiałów posiada inne możliwości odzysku, inne ograniczenia technologiczne i inne znaczenie w analizach środowiskowych budynków. Ocena ich wpływu środowiskowego powinna być prowadzona w ujęciu analizy cyklu życia (LCA), obejmującej cały okres istnienia produktu.

PVC rozwija model gospodarki obiegu zamkniętego

Jeszcze kilkanaście lat temu stolarka PVC była krytykowana za ograniczone możliwości recyklingu. Obecnie w Europie funkcjonuje rozwinięty system odzysku profili okiennych, a materiał wtórny jest ponownie wykorzystywany w produkcji nowych komponentów.

Według danych VinylPlus i EPPA w 2024 roku w Europie poddano recyklingowi ponad 396 tys. ton profili PVC, w tym elementów stolarki budowlanej. Część tego materiału została wykorzystana do wytwarzania nowych systemów okiennych.

Wpływ środowiskowy PVC zależy od udziału recyklatu, technologii produkcji oraz struktury łańcucha dostaw.

Producenci coraz częściej stosują profile wielokomorowe z rdzeniem zawierającym recyklat, co pozwala ograniczyć zużycie surowca pierwotnego oraz zmniejszyć ślad węglowy produkcji. Skala redukcji emisji zależy m.in. od technologii produkcji, jakości materiału wtórnego oraz udziału recyklatu w profilu.

Istotną cechą PVC pozostaje możliwość wielokrotnego przetwarzania bez znaczącej utraty właściwości użytkowych. Wyzwanie nadal stanowi jednak skuteczna separacja szyb, okuć i uszczelek w procesie recyklingu.

Aluminium wyróżnia się wysoką możliwością odzysku materiału

Aluminium należy do najlepiej recyklowalnych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Jego największą przewagą jest możliwość wielokrotnego przetwarzania bez utraty jakości materiału.

Produkcja aluminium z recyklatu wymaga znacznie mniej energii niż wytwarzanie aluminium pierwotnego. Z tego powodu systemy aluminiowe są często wykorzystywane w inwestycjach realizowanych zgodnie z wymaganiami ESG oraz certyfikacjami środowiskowymi.

Dane European Aluminium wskazują, że poziom recyklingu aluminium w Europie utrzymuje się na wysokim poziomie. W przypadku tego materiału branża publikuje jednak głównie dane dotyczące aluminium jako surowca, a nie wyłącznie stolarki okiennej.

W praktyce znaczenie ma również trwałość systemów aluminiowych. Fasady i okna wykonane z aluminium mogą funkcjonować przez kilkadziesiąt lat przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych.

Kluczowe znaczenie ma jednak rodzaj aluminium. Profile wykonane w wybranych systemach mogą zawierać nawet 70–80% materiału pochodzącego z recyklingu i charakteryzują się istotnie niższym śladem węglowym niż aluminium pierwotne. Coraz częściej stosuje się tzw. aluminium niskoemisyjne („low-carbon”), którego parametry środowiskowe potwierdzane są certyfikacją Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Materiały te są również wysoko oceniane w systemach certyfikacji budynków takich jak BREEAM i LEED.

Recykling drewna pozostaje bardziej złożony

Drewno jako materiał odnawialny charakteryzuje się zdolnością do sekwestracji CO₂ w fazie wzrostu, co jest istotne w analizach LCA. Dobrze wpisuje się w założenia zrównoważonego budownictwa. Jest materiałem odnawialnym i charakteryzuje się stosunkowo niskim śladem węglowym na etapie produkcji. Problemem pozostaje jednak odzysk zużytej stolarki drewnianej.

Okna drewniane często zawierają lakiery, impregnaty, kleje, elementy metalowe, szyby zespolone oraz uszczelnienia, co utrudnia ich pełne przetworzenie i ponowne wykorzystanie materiałowe. W efekcie część tego typu odpadów trafia do odzysku energetycznego zamiast do recyklingu materiałowego.

Z tego powodu w gospodarce odpadami drzewnymi w UE nadal podkreśla się znaczenie odpowiedniej separacji materiałów i usuwania powłok ochronnych.

Warto podkreślić, że technologie recyklingu drewna stale się rozwijają. Coraz częściej stosuje się metody pozwalające na oczyszczanie i ponowne wykorzystanie drewna z rozbiórek, m.in. poprzez usuwanie powłok i klejów oraz odpowiednią obróbkę materiału.

W krajach takich jak Niemcy i państwa skandynawskie testuje się również bardziej zaawansowane procesy, które mają zwiększyć ilość drewna nadającego się do ponownego użycia w budownictwie i produkcji materiałów drewnopochodnych, np. płyt meblowych. Rozwiązania te nie są jeszcze szeroko wykorzystywane na skalę przemysłową.

Autor: Cineberg/ Getty Images

Recykling różnych rodzajów okien – dane branżowe i rynkowe

Rodzaj stolarki Możliwość recyklingu Dostępne dane dotyczące recyklingu Główne ograniczenia PVC Wysoka ponad 396 tys. ton profili PVC poddanych recyklingowi w Europie w 2024 r. konieczność separacji szkła, okuć i uszczelek, zależne od systemu recyklingu Aluminium Bardzo wysoka branża potwierdza wysoki poziom odzysku aluminium stosowanego w budownictwie energetyczna produkcja aluminium pierwotnego; zależność od źródła energii w produkcji pierwotnej Drewno Średnia brak jednolitych europejskich danych wyłącznie dla recyklingu okien drewnianych lakiery, impregnaty, kleje i złożona separacja materiałów, możliwość częściowego ponownego wykorzystania materiału

Źródło: Źródła: VinylPlus, EPPA, European Aluminium, EEA, Eurostat, raporty branżowe i analizy gospodarki obiegu zamkniętego UE 2024–2025.

W praktyce coraz częściej stosowane są rozwiązania hybrydowe, które łączą zalety różnych materiałów. Okna drewniano-aluminiowe oferują wysoką trwałość i recykling aluminium przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnego drewna. Z kolei systemy PVC-aluminium poprawiają parametry statyczne i umożliwiają większe przeszklenia, zachowując dobry poziom recyklingu.

Z punktu widzenia pełnego LCA (cradle-to-cradle) nie ma jednego uniwersalnie najlepszego materiału. Każdy z materiałów charakteryzuje się odmiennym profilem środowiskowym – aluminium w zakresie recyklingu i trwałości, drewno w odnawialności i sekwestracji CO₂, a PVC w efektywności kosztowej i możliwości zamykania obiegu materiałowego.

ESG wpływa na sposób projektowania stolarki

Rosnące wymagania środowiskowe powodują, że producenci stolarki już na etapie projektowania uwzględniają możliwość łatwiejszego demontażu komponentów oraz odzysku materiałów po zakończeniu eksploatacji produktu.

Znaczenie mają m.in.:

deklaracje środowiskowe EPD,

analiza śladu węglowego,

udział surowców wtórnych,

możliwość ponownego przetworzenia komponentów,

zgodność z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.

W wielu systemach okiennych uwzględnia się dziś rozwiązania ułatwiające separację szyb, okuć i uszczelek podczas demontażu stolarki.

Coraz większą rolę odgrywa również analiza całego cyklu życia produktu, czyli LCA (Life Cycle Assessment), wykorzystywana przy ocenie wpływu budynku na środowisko.

Recykling staje się argumentem biznesowym

Dla inwestorów i właścicieli nieruchomości znaczenie mają już nie tylko parametry termoizolacyjne czy cena systemu. Istotny staje się również wpływ produktu na środowisko oraz możliwość odzysku materiałów po zakończeniu eksploatacji.

W praktyce recykling stolarki coraz częściej staje się jednym z kryteriów wyboru systemów okiennych w inwestycjach komercyjnych oraz projektach realizowanych zgodnie z polityką ESG. Dla producentów oznacza to konieczność projektowania systemów okiennych z myślą nie tylko o parametrach energetycznych, ale również o przyszłym odzysku materiałów i wymaganiach gospodarki obiegu zamkniętego.

Podsumowanie

Podsumowując, najkorzystniejsze rozwiązania w ujęciu ESG to te, które łączą wysoką trwałość, maksymalny udział surowców wtórnych oraz możliwość łatwego demontażu i odzysku komponentów. Aluminium wyróżnia się wysoką możliwością recyklingu oraz trwałością eksploatacyjną, PVC dynamicznie rozwija model gospodarki o obiegu zamkniętym, natomiast drewno charakteryzuje się potencjałem jako surowiec odnawialny, jednak jego pełne wykorzystanie w recyklingu wymaga dalszego rozwoju technologii przetwarzania.

Najbardziej przyszłościowe podejście stanowi projektowanie stolarki zgodnie z zasadami Design for Disassembly oraz stosowanie deklaracji środowiskowych EPD dla systemów okiennych.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

