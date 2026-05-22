ESG i BMS zmieniają rolę stolarki otworowej w nowoczesnych budynkach

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Stolarka otworowa przestaje być wyłącznie przegrodą

Przez lata stolarka otworowa była postrzegana głównie jako element odpowiadający za izolacyjność cieplną, bezpieczeństwo oraz estetykę budynku. Dziś jej rola wyraźnie się zmienia. W nowoczesnym budownictwie okna, drzwi i fasady zyskują na znaczeniu jako aktywny element systemu zarządzania budynkiem oraz ważny komponent strategii ESG.

Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej, dekarbonizacji nieruchomości i komfortu użytkowników powodują, że inwestorzy oczekują od stolarki znacznie więcej niż dobrych parametrów Uw. Coraz większe znaczenie mają możliwość integracji z automatyką budynkową, trwałość materiałów, ślad węglowy produktu oraz zdolność do współpracy z systemami BMS.

ESG zmienia podejście do projektowania budynków

ESG, czyli kryteria środowiskowe, społeczne i związane z ładem zarządczym, mają rosnący wpływ na sektor nieruchomości. Deweloperzy oraz właściciele obiektów komercyjnych są rozliczani nie tylko z kosztów eksploatacyjnych, ale również z efektywności energetycznej i wpływu budynku na środowisko.

W tym kontekście stolarka otworowa odgrywa istotną rolę. To właśnie przez okna może dochodzić do znaczących strat energii, przegrzewania pomieszczeń lub problemów z komfortem użytkowników. Zastosowanie nowoczesnych systemów okiennych pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia budynku.

Znaczenie mają również materiały wykorzystywane do produkcji stolarki. Inwestorzy większą wagę przywiązują do deklaracji środowiskowych EPD, recyklingu komponentów i cyklu życia produktu.

Wdrażanie tych rozwiązań odbywa się w kontekście unijnych regulacji, m.in. dyrektywy EPBD, ram Level(s) oraz wymagań dla budynków nZEB i ZEB (niemal zeroenergetycznych i zeroemisyjnych), w których stolarka otworowa odgrywa ważną rolę.

BMS w coraz większym stopniu integruje stolarkę otworową

Nowoczesne systemy BMS (Building Management System) przestają obejmować wyłącznie HVAC, oświetlenie czy kontrolę dostępu. Integracja obejmuje również elementy stolarki otworowej.

Dotyczy to przede wszystkim:

automatycznego otwierania i zamykania okien,

sterowania wentylacją naturalną,

systemów oddymiania,

kontroli dostępu w drzwiach,

monitorowania stanu otwarcia okien,

współpracy z systemami klimatyzacji i ogrzewania.

W praktyce oznacza to możliwość dynamicznego zarządzania energią w budynku. Jeżeli system wykryje otwarte okno, może automatycznie ograniczyć pracę klimatyzacji lub ogrzewania w danej strefie. Takie rozwiązania pozwalają redukować straty energii oraz poprawiają efektywność eksploatacyjną obiektu.

Inteligentne okna wspierają efektywność energetyczną

Integracja stolarki z automatyką budynkową szczególnie istotna staje się w obiektach biurowych i użyteczności publicznej. W takich budynkach nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej przekłada się na realne oszczędności operacyjne.

Rosnącą popularność zyskują rozwiązania wykorzystujące:

czujniki temperatury,

czujniki jakości powietrza CO₂,

siłowniki okienne,

automatykę pogodową,

harmonogramy przewietrzania.

Dzięki temu budynek może częściowo korzystać z wentylacji naturalnej zamiast intensywnej pracy systemów mechanicznych. Odpowiednio zaprojektowana automatyka pozwala również ograniczać ryzyko przegrzewania pomieszczeń latem.

Nie wszystkie okna muszą być „smart”. W praktyce największą wartość daje hybrydowe podejście – połączenie wysokiej jakości stolarki pasywnej o wysokich parametrach termicznych i słonecznych z selektywnym zastosowaniem rozwiązań aktywnych, np. wyłącznie na elewacjach południowo-zachodnich lub w strefach o największym obciążeniu użytkowym.

Rozwiązania inteligentnej stolarki generują wyższy CAPEX. Zwrot z inwestycji pochodzi głównie z niższych kosztów eksploatacyjnych, oszczędności energii oraz green premium, czyli wyższej wartości budynku i potencjalnie wyższego czynszu najmu.

Komfort użytkownika staje się równie ważny jak oszczędność energii

W strategiach ESG coraz większe znaczenie mają także aspekty społeczne. Dotyczy to między innymi jakości środowiska pracy i komfortu użytkowników budynków.

Nowoczesna stolarka współpracująca z BMS może poprawiać:

jakość powietrza wewnętrznego,

dostęp do światła dziennego,

komfort termiczny,

bezpieczeństwo użytkowników,

poziom hałasu wewnątrz budynku.

Ma to szczególne znaczenie w biurowcach klasy premium oraz nowoczesnych obiektach edukacyjnych i medycznych, gdzie komfort użytkownika staje się jednym z istotnych parametrów oceny nieruchomości.

Przyszłość stolarki to integracja i dane

Rozwój inteligentnych budynków sprawia, że stolarka otworowa staje się częścią cyfrowego ekosystemu nieruchomości. Producenci rozszerzają ofertę o rozwiązania integrujące się z platformami BMS i systemami IoT.

W kolejnych latach można spodziewać się dalszego rozwoju:

automatycznej diagnostyki stolarki,

predykcyjnego serwisu,

analizy danych eksploatacyjnych,

integracji z systemami AI,

cyfrowych bliźniaków budynków.

To oznacza, że okna i drzwi przestają być jedynie elementem konstrukcyjnym. Zyskują rolę źródła danych wspierających zarządzanie energią, bezpieczeństwem i komfortem użytkowników.

Wyzwania wdrożeniowe:

cyberbezpieczeństwo – podłączona do BMS stolarka staje się potencjalnym wektorem ataku,

długoterminowa niezawodność siłowników i czujników,

kompatybilność protokołów komunikacyjnych (BACnet, KNX, Modbus, MQTT itp.).

Podsumowanie

ESG i BMS zmieniają sposób postrzegania stolarki otworowej w nowoczesnym budownictwie. Dziś liczą się już nie tylko parametry izolacyjne, ale również możliwość integracji z automatyką budynkową, wpływ na efektywność energetyczną oraz komfort użytkowników.

W praktyce oznacza to, że producenci stolarki coraz mocniej wchodzą w obszar technologii smart building. A inwestorzy zaczynają traktować okna i drzwi jako aktywny element zarządzania budynkiem, a nie wyłącznie jego wyposażenie.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

