Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Nowy problem w nowoczesnym budownictwie

W ostatnich latach przegrzewanie budynków stało się jednym z istotnych problemów eksploatacyjnych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Paradoksalnie, im bardziej energooszczędny i szczelny budynek, tym większe ryzyko nadmiernego wzrostu temperatury w okresie letnim.

Jednym z głównych elementów wpływających na to zjawisko są okna – odpowiadające zarówno za zyski energetyczne, jak i straty ciepła.

Czym jest przegrzewanie budynku?

Przegrzewanie to stan, w którym temperatura wewnętrzna budynku przekracza poziom komfortu cieplnego użytkowników, mimo braku ogrzewania.

Nie chodzi wyłącznie o wysoką temperaturę powietrza, ale także o odczuwalny komfort cieplny, który zależy od:

promieniowania słonecznego,

wilgotności,

wentylacji,

akumulacji ciepła w przegrodach.

W praktyce oznacza to, że pomieszczenie może być niekomfortowe nawet przy pozornie akceptowalnej temperaturze.

Główne przyczyny przegrzewania budynków

Zyski słoneczne

Jednym z podstawowych i jednocześnie najtrudniejszych do kontrolowania źródeł przegrzewania budynków są zyski słoneczne. Wynikają one z przenikania promieniowania słonecznego przez przegrody przezroczyste, przede wszystkim okna.

Przegroda szklana działa jak selektywny filtr – przepuszcza promieniowanie krótkofalowe (głównie widzialne oraz bliskiej podczerwieni), które po dostaniu się do wnętrza jest absorbowane przez powierzchnie wewnętrzne i przekształcane w ciepło długofalowe.

Efekt ten jest szczególnie wyraźny w pomieszczeniach o dużej powierzchni przeszkleń oraz w budynkach o wysokiej szczelności powietrznej, gdzie naturalna wymiana powietrza jest ograniczona.

Istotnym parametrem opisującym ten proces jest współczynnik g (solar factor, SHGC – Solar Heat Gain Coefficient). Określa on, jaka część energii słonecznej padającej na okno jest finalnie przekazywana do wnętrza pomieszczenia. Im wyższa jego wartość, tym większy potencjał przegrzewania budynku w okresie letnim.

Zyski wewnętrzne

Drugą istotną grupą czynników są zyski wewnętrzne, czyli energia cieplna generowana w samym budynku. Źródłem tego ciepła są przede wszystkim urządzenia elektryczne, systemy oświetleniowe oraz aktywność użytkowników.

W nowoczesnych budynkach problem ten jest dodatkowo potęgowany przez wysoką szczelność przegród oraz ograniczoną infiltrację powietrza. W efekcie ciepło nie jest efektywnie odprowadzane na zewnątrz, co prowadzi do jego akumulacji wewnątrz pomieszczeń. W budynkach o intensywnym użytkowaniu, np. biurowych lub mieszkalnych o małej kubaturze, zyski wewnętrzne mogą stanowić zauważalny udział w całkowitym bilansie cieplnym.

Błędy projektowe

Oprócz czynników fizycznych istotną rolę w problemie przegrzewania odgrywają błędy na etapie projektowania budynku. W wielu przypadkach wynikają one z priorytetowego traktowania efektywności energetycznej zimą, przy jednoczesnym niedoszacowaniu warunków letnich.

Do najczęstszych nieprawidłowości należą:

zbyt duże powierzchnie przeszkleń bez odpowiednich systemów zacieniania, co prowadzi do niekontrolowanego wzrostu zysków solarnych,

brak analizy nasłonecznienia budynku na etapie projektu, w tym nieuwzględnienie sezonowych kątów padania promieniowania,

niewłaściwie zaprojektowana wentylacja, która nie zapewnia skutecznego odprowadzania nadmiaru ciepła,

pominięcie orientacji budynku względem stron świata, co skutkuje nieoptymalnym rozmieszczeniem przeszkleń i stref funkcjonalnych.

W efekcie nawet budynki spełniające wysokie standardy energetyczne mogą doświadczać problemów z przegrzewaniem, jeśli nie uwzględniono pełnej dynamiki zysków cieplnych w analizie projektowej.

Rola okien w bilansie cieplnym budynku

Okna stanowią jeden z najbardziej newralgicznych elementów przegrody zewnętrznej, zarówno w kontekście strat energii, jak i jej pozyskiwania. W odróżnieniu od ścian pełnych, pełnią funkcję dynamiczną – ich zachowanie zmienia się w zależności od pory roku, kąta padania promieniowania słonecznego oraz warunków eksploatacyjnych. Z tego względu w analizach energetycznych budynków traktowane są jako element o największym wpływie na zmienność bilansu cieplnego.

Z jednej strony stolarka okienna pozwala na wykorzystanie tzw. pasywnych zysków solarnych w sezonie grzewczym, co może istotnie zmniejszać zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Z drugiej jednak strony, w okresie letnim te same mechanizmy prowadzą do intensywnego nagrzewania wnętrz, szczególnie w budynkach o dużych przeszkleniach i wysokiej szczelności powietrznej. Właśnie ta dwoistość funkcji sprawia, że okna wymagają szczególnie precyzyjnego doboru parametrów technicznych.

W praktyce projektowej ich oddziaływanie opisuje się trzema podstawowymi wskaźnikami, które są również uwzględniane w europejskich normach oceny efektywności energetycznej przegród, m.in. w systemach zgodnych z PN-EN ISO 10077 (dotyczącą współczynnika przenikania ciepła) oraz PN-EN 410 (dotyczącą właściwości promieniowania szyb):

Współczynnik przenikania ciepła Uw

Parametr Uw określa zdolność okna do ograniczania strat ciepła pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym. Im niższa jego wartość, tym lepsza izolacyjność termiczna całej konstrukcji – obejmującej zarówno ramę, jak i pakiet szybowy.

W aktualnych wymaganiach technicznych dla budynków (WT 2021) maksymalna wartość Uw dla okien pionowych wynosi 0,9 W/m²K, co oznacza wysokie wymagania w zakresie energooszczędności. W praktyce jednak w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym stosuje się rozwiązania o parametrach nawet w zakresie 0,7–0,85 W/m²K, co pozwala ograniczyć straty energii i stabilizować temperaturę wewnętrzną.

Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g

Współczynnik g (solar factor) określa, jaka część energii promieniowania słonecznego przenika przez szybę i zostaje zamieniona na ciepło wewnątrz pomieszczenia. Jest to jeden z najważniejszych parametrów w kontekście kontroli przegrzewania budynków.

Wartości tego współczynnika dla nowoczesnych pakietów szybowych mieszczą się zazwyczaj w przedziale 0,30–0,60, przy czym niższe wartości oznaczają skuteczniejsze ograniczenie zysków cieplnych latem. Dobór tego parametru zawsze wymaga kompromisu – zbyt niska wartość może ograniczać pasywne zyski zimą, natomiast zbyt wysoka zwiększa ryzyko przegrzewania.

Przepuszczalność światła Lt

Parametr Lt określa procent światła widzialnego, który przenika przez szybę do wnętrza. W warunkach użytkowych ma on bezpośredni wpływ na komfort wizualny oraz sposób postrzegania przestrzeni.

Typowe wartości dla nowoczesnych pakietów trzyszybowych wynoszą około 70–80%, choć w rozwiązaniach o podwyższonych właściwościach selektywnych mogą być nieco niższe. Wysoka przepuszczalność światła pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej na oświetlenie, a jednocześnie wpływa na optyczne powiększenie przestrzeni, co ma szczególne znaczenie w budownictwie mieszkaniowym o małej powierzchni użytkowej.

Jak okna wpływają na przegrzewanie?

Efekt szklarniowy

Promieniowanie słoneczne przenika przez szybę i zostaje częściowo zatrzymane wewnątrz. Ciepło nie może swobodnie uciec, co prowadzi do wzrostu temperatury – szczególnie w pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami.

Orientacja względem stron świata

Największe ryzyko przegrzewania występuje:

na południu – wysoka intensywność promieniowania,

na zachodzie – silne nagrzewanie popołudniowe.

Północ generuje najmniejsze zyski solarne.

Rodzaj zastosowanych szyb

Współczesne technologie pozwalają ograniczać przegrzewanie dzięki:

szybom selektywnym,

powłokom przeciwsłonecznym,

pakietom o obniżonym współczynniku g.

Czynniki architektoniczne pogłębiające problem

Na skalę przegrzewania duży wpływ mają decyzje podejmowane już na etapie koncepcji architektonicznej. Błędy w tym zakresie trudno później skorygować bez ingerencji w strukturę budynku.

Do najczęstszych należą:

brak zacienienia zewnętrznego, który powoduje niekontrolowany napływ promieniowania słonecznego do wnętrza,

duże przeszklenia bez analizy energetycznej, zwiększające ryzyko nadmiernych zysków cieplnych,

brak przemyślanej organizacji przestrzeni, np. lokalizowanie stref dziennych od strony najbardziej nasłonecznionej bez odpowiednich zabezpieczeń,

niedostosowanie projektu do lokalnych warunków klimatycznych, w tym intensywności nasłonecznienia i kierunków wiatru.

W praktyce oznacza to, że nawet budynek spełniający wymagania formalne może być podatny na przegrzewanie, jeśli nie uwzględniono realnych warunków eksploatacyjnych.

Jak ograniczyć przegrzewanie budynku?

Rozwiązania pasywne

Najbardziej efektywne i trwałe są działania o charakterze architektonicznym, które nie wymagają zużycia energii:

odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata, pozwalające kontrolować ilość promieniowania słonecznego,

elementy zacieniające, takie jak okapy, balkony czy loggie, ograniczające bezpośrednie nasłonecznienie latem,

zieleń wysoka i niska, która działa jako naturalna bariera przeciwsłoneczna i poprawia mikroklimat otoczenia.

Stolarka okienna

Właściwy dobór okien ma kluczowe znaczenie dla kontroli temperatury wewnętrznej:

odpowiedni dobór współczynnika g, ograniczający nadmierne zyski słoneczne,

racjonalne kształtowanie powierzchni przeszkleń, szczególnie na elewacjach południowych i zachodnich,

stosowanie szyb selektywnych, które redukują nagrzewanie przy zachowaniu dostępu światła dziennego.

Systemy zacieniania

Najskuteczniejsze są rozwiązania montowane po zewnętrznej stronie przegrody, które zatrzymują promieniowanie jeszcze przed dotarciem do szyby:

rolety zewnętrzne, zapewniające wysoką skuteczność redukcji nagrzewania,

żaluzje fasadowe, umożliwiające regulację ilości światła,

systemy screen, łączące funkcję zacieniania z zachowaniem widoczności na zewnątrz.

Wentylacja i chłodzenie

Uzupełnieniem rozwiązań pasywnych są systemy wspomagające wymianę powietrza i odprowadzanie ciepła:

przewietrzanie nocne, pozwalające obniżyć temperaturę przegród,

wentylacja mechaniczna, wspierająca kontrolę warunków wewnętrznych,

systemy klimatyzacyjne, stosowane jako rozwiązanie uzupełniające w okresach największego obciążenia cieplnego.

Podsumowanie

Przegrzewanie budynków jest zjawiskiem wieloczynnikowym, jednak okna odgrywają w nim kluczową rolę. Odpowiadają zarówno za zyski energetyczne, jak i ich kontrolę.

W praktyce oznacza to konieczność projektowania w sposób zrównoważony – łączący parametry stolarki, architekturę budynku oraz systemy zacieniania. Dopiero takie podejście pozwala utrzymać komfort cieplny bez nadmiernego zużycia energii.

***

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI

