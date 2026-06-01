Czy Polska należy do czołówki światowego eksportu stolarki. Co mówią statystyki?

Rozmowa Muratora: Jak poprawnie instalować okno w domach drewnianych? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska od lat buduje silną pozycję na rynku stolarki otworowej

Branża stolarki otworowej należy do najbardziej rozwiniętych sektorów polskiego przemysłu budowlanego. W ciągu ostatnich dwóch dekad krajowi producenci zbudowali silną pozycję eksportową, a produkowane w Polsce okna i drzwi trafiają do większości krajów europejskich oraz wielu rynków poza Europą. Potwierdzają to dane handlowe opracowane na podstawie statystyk ONZ (UN Comtrade).

W 2024 roku Polska należała do ścisłej światowej czołówki eksporterów stolarki z tworzyw sztucznych (HS 392520), według danych WITS / UN Comtrade. Wartość eksportu przekroczyła 2,2 mld USD. W zestawieniu znalazły się również m.in. Chiny (ok. 566 mln USD), Unia Europejska jako blok handlowy (ok. 443 mln USD), Rumunia (ok. 391 mln USD) oraz Niemcy (ok. 344 mln USD).

Tworzywa sztuczne stanowią jednocześnie kluczowy segment polskiego eksportu stolarki. W Europie systemy PVC dominują w budownictwie mieszkaniowym, a ich popularność wynika zarówno z parametrów technicznych, jak i szerokiej dostępności rynkowej.

Polscy producenci od lat rozwijają sprzedaż zagraniczną, konkurując nie tylko ceną, ale również jakością wykonania, parametrami użytkowymi oraz szerokością oferty. Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków dodatkowo wzmacniają znaczenie nowoczesnych systemów okiennych na rynku europejskim.

Polecamy: Recykling okien. Jak PVC, aluminium i drewno wpisują się w wymagania ESG?

Eksport stolarki drewnianej z Polski

Drewniana stolarka otworowa nadal odgrywa istotną rolę w polskiej branży okiennej. Produkty tego typu trafiają przede wszystkim na rynki Europy Zachodniej, gdzie cenione są za naturalny charakter materiału, estetykę oraz wysoką jakość wykonania.

Według danych WITS / UN Comtrade (HS 441810: okna drewniane, okna francuskie oraz ich ramy i ościeżnice z drewna) Polska w 2024 roku należała do grona największych eksporterów stolarki drewnianej na świecie. Wartość eksportu tej kategorii wyniosła ok. 718,8 mln USD. W zestawieniu znalazły się również m.in. Unia Europejska jako blok handlowy (ok. 621 mln USD), Niemcy (ok. 283 mln USD), Chiny (ok. 163 mln USD) oraz Węgry (ok. 134 mln USD).

Największymi odbiorcami polskiej stolarki drewnianej były m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia i Holandia, co wynika z danych WITS dla eksportu Polski w kategorii HS 441810.

Polecamy: Maksimum szkła, minimum ramy – trend w nowoczesnej stolarce

Stolarka aluminiowa wzmacnia swoją pozycję

Stolarka aluminiowa pozostaje ważnym segmentem eksportu. Rozwój nowoczesnych biurowców, obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej zwiększa popyt na systemy wykorzystujące aluminium.

Według danych WITS / UN Comtrade wartość eksportu kategorii obejmującej aluminiowe drzwi, okna, ościeżnice i progi (HS 761010) wyniosła w przypadku Polski ok. 671 mln USD w 2024 roku. Wśród największych eksporterów w tej kategorii znajdowały się m.in. Chiny (ok. 1,963 mld USD), Unia Europejska jako blok handlowy (ok. 918,5 mln USD), Kolumbia (587,9 mln USD) oraz Niemcy (ok. 457,4 mln USD).

Aluminium jest szczególnie popularne w budownictwie komercyjnym, gdzie znaczenie mają duże przeszklenia, trwałość konstrukcji oraz możliwość realizacji zaawansowanych projektów architektonicznych.

Polska stolarka w liczbach

Kategoria Wartość eksportu w 2024 r. Stolarka z tworzyw sztucznych* 2,2 mld USD Stolarka drewniana 718,8 mln USD Stolarka aluminiowa 670,7 mln USD

* Kategoria obejmuje okna, drzwi, ościeżnice i progi wykonane z tworzyw sztucznych.

Źródło: WITS / UN Comtrade.

Modernizacja budynków napędza rozwój rynku

Znaczenie branży stolarki otworowej wynika nie tylko z eksportu, ale również z procesów zachodzących na rynku nieruchomości. Rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz programy modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych zwiększają zainteresowanie wymianą starej stolarki na nowoczesne rozwiązania.

Duża część budynków w Europie powstała przed wprowadzeniem obecnych standardów energetycznych. W efekcie wymiana okien i drzwi pozostaje jednym z najczęściej realizowanych działań poprawiających efektywność energetyczną obiektów oraz komfort ich użytkowania.

Polska pozostaje jednym z najważniejszych graczy w Europie

Dane handlowe pokazują, że polska branża stolarki otworowej należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Kraj zajmuje silną pozycję w globalnym handlu w dwóch kluczowych segmentach: PVC oraz drewnianej stolarce okiennej, a jednocześnie pozostaje ważnym eksporterem rozwiązań aluminiowych.

Na tę pozycję wpływają wieloletnie inwestycje w moce produkcyjne, rozwój technologii oraz wysoka aktywność eksportowa przedsiębiorstw. Istotne znaczenie ma również rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania związane z modernizacją budynków i poprawą ich efektywności energetycznej.

Podsumowanie

Polska należy dziś do grona czołowych eksporterów stolarki otworowej na świecie. Największą wartość sprzedaży zagranicznej generuje stolarka z tworzyw sztucznych, jednak bardzo silną pozycję utrzymują także producenci drewnianych okien i drzwi balkonowych. Coraz większe znaczenie zyskują również systemy aluminiowe wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie komercyjnym.

Najnowsze dane pokazują, że krajowa branża pozostaje jednym z najmocniejszych segmentów polskiego przemysłu budowlanego, a modernizacja budynków w Europie może w kolejnych latach dodatkowo wzmacniać popyt na produkowane w Polsce rozwiązania.

Źródła:

WITS / UN Comtrade – stolarka z tworzyw sztucznych (HS 392520): https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2024/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/392520 WITS / UN Comtrade – stolarka drewniana (HS 441810), https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2024/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/441810 WITS / UN Comtrade – eksport Polski według krajów dla HS 441810, https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/POL/year/2024/tradeflow/Exports/partner/ALL/product/441810 WITS / UN Comtrade – stolarka aluminiowa (HS 761010), https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2024/tradeflow/Exports/partner/WLD/product/761010 EPPA – Renovation, https://www.eppa-profiles.eu/renovation

Uwaga redakcyjna: w artykule celowo użyto określenia „stolarka z tworzyw sztucznych”, ponieważ właśnie tak zdefiniowana jest kategoria HS 392520 w statystykach handlowych ONZ. Nie wszystkie produkty z tej grupy są oknami PVC, choć systemy PVC stanowią dominującą część tego segmentu rynku w Europie.

***

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Murowane starcie Drzwi tarasowe – HST czy PSK? MUROWANE STARCIE

Przejdź do galerii: Okucia okienne