Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spycharka należy do grupy maszyn wykorzystywanych podczas robót ziemnych, drogowych i infrastrukturalnych. Choć najczęściej kojarzy się z dużymi inwestycjami, znajduje zastosowanie również przy przygotowaniu działek pod budowę domów, hal magazynowych czy obiektów przemysłowych. Jej głównym zadaniem jest przemieszczanie gruntu, wyrównywanie terenu oraz usuwanie przeszkód znajdujących się na placu budowy.

Dzięki dużej sile uciągu i możliwości pracy w trudnych warunkach terenowych spycharki od lat pozostają jednym z podstawowych elementów wyposażenia firm realizujących roboty ziemne.

Jak działa spycharka?

Najbardziej charakterystycznym elementem spycharki jest szeroki stalowy lemiesz zamontowany z przodu maszyny. Podczas jazdy operator opuszcza ostrze na odpowiednią wysokość, a następnie przesuwa grunt, piasek, żwir lub inne materiały znajdujące się na powierzchni terenu.

W zależności od rodzaju wykonywanych prac lemiesz może być podnoszony, opuszczany lub ustawiany pod określonym kątem. Pozwala to nie tylko przemieszczać materiał, ale również wyrównywać podłoże i kształtować teren.

Większość spycharek wykorzystywanych na budowach wyposażona jest w podwozie gąsienicowe. Rozwiązanie to zapewnia dobrą przyczepność nawet na miękkim lub błotnistym gruncie. W niektórych zastosowaniach spotyka się również modele kołowe, które oferują większą mobilność na utwardzonych nawierzchniach.

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Gdzie wykorzystuje się spycharki?

Zakres zastosowań spycharek jest bardzo szeroki. Maszyny te można spotkać zarówno na niewielkich placach budowy, jak i podczas realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Najczęściej wykorzystuje się je do:

przygotowania terenu pod budowę,

usuwania warstwy humusu,

niwelacji i wyrównywania gruntu,

wykonywania nasypów ziemnych,

budowy dróg i autostrad,

prac w kopalniach odkrywkowych,

rekultywacji terenów zdegradowanych,

porządkowania placów budowy,

usuwania gruzu i materiałów po rozbiórkach,

odśnieżania dużych powierzchni przemysłowych.

Spycharki najlepiej sprawdzają się przy przemieszczaniu dużych ilości materiału na krótkie odległości. W przypadku konieczności transportu urobku na większy dystans zwykle wykorzystuje się dodatkowo ładowarki lub samochody samowyładowcze.

Najważniejsze zalety spycharek

Popularność tych maszyn wynika przede wszystkim z ich wydajności oraz uniwersalności.

Do najważniejszych zalet należą:

możliwość pracy na trudnym i niestabilnym podłożu,

duża siła uciągu,

wysoka efektywność podczas robót ziemnych,

możliwość szybkiego wyrównywania terenu,

odporność na intensywną eksploatację,

stosunkowo prosta obsługa,

szeroki wybór modeli dostosowanych do różnych zadań.

W wielu przypadkach jedna spycharka może zastąpić kilka mniejszych maszyn, co pozwala skrócić czas realizacji prac.

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i Autor: Bogdanhoda/ Getty Images

Ograniczenia spycharek

Pomimo licznych zalet spycharki nie są rozwiązaniem uniwersalnym.

Do najczęściej wskazywanych ograniczeń należą:

wysokie zużycie paliwa,

duże koszty transportu między placami budowy,

ograniczona efektywność przy transporcie materiału na większe odległości,

konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej,

ryzyko uszkodzenia nawierzchni utwardzonych przez ciężkie gąsienice,

wysokie koszty zakupu nowych maszyn.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie przeanalizować zakres planowanych prac.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze spycharki?

Zakup spycharki to inwestycja wymagająca dokładnego określenia potrzeb firmy. Parametry techniczne powinny być dopasowane do rodzaju wykonywanych robót, warunków terenowych oraz intensywności eksploatacji.

Masa operacyjna

Jednym z najważniejszych parametrów jest masa operacyjna maszyny. Wpływa ona bezpośrednio na siłę nacisku na podłoże oraz możliwości pracy w trudnych warunkach.

Mniejsze spycharki o masie od 5 do 10 ton sprawdzają się podczas prac przy budowie domów jednorodzinnych, przygotowywaniu działek i mniejszych inwestycjach. Są łatwiejsze w transporcie i bardziej zwrotne.

Modele ważące od 10 do 25 ton wykorzystywane są najczęściej podczas budowy dróg lokalnych, hal magazynowych oraz obiektów przemysłowych.

Największe spycharki, których masa przekracza 25 ton, przeznaczone są do ciężkich robót ziemnych, dużych inwestycji infrastrukturalnych i prac górniczych.

Moc silnika

Moc silnika wpływa na zdolność maszyny do pracy pod dużym obciążeniem. Im trudniejszy teren i większa ilość przemieszczanego materiału, tym większe znaczenie ma ten parametr.

Do lekkich prac wystarczające są modele o mocy od około 70 do 120 KM. Przy bardziej wymagających zadaniach stosuje się maszyny rozwijające od 120 do 250 KM. Największe spycharki mogą dysponować mocą przekraczającą nawet 500 KM.

Warto pamiętać, że wyższa moc oznacza również większe zużycie paliwa.

Rodzaj podwozia

Wybór pomiędzy podwoziem gąsienicowym a kołowym powinien wynikać przede wszystkim z warunków pracy.

Spycharki gąsienicowe:

zapewniają bardzo dobrą przyczepność,

dobrze radzą sobie na grząskim podłożu,

są stabilne podczas pracy w trudnym terenie,

mogą pracować na nierównych powierzchniach.

Spycharki kołowe:

osiągają wyższe prędkości przejazdu,

są bardziej mobilne,

lepiej sprawdzają się na utwardzonych nawierzchniach,

generują mniejsze uszkodzenia podłoża.

Rodzaj lemiesza

To właśnie lemiesz odpowiada za efektywność wykonywanych prac.

Najczęściej spotykane są:

Lemiesz prosty (S-Blade)

przeznaczony głównie do niwelacji terenu,

dobrze sprawdza się przy precyzyjnym wyrównywaniu podłoża.

Lemiesz uniwersalny (U-Blade)

posiada boczne skrzydła zwiększające pojemność,

pozwala transportować większe ilości materiału.

Lemiesz półuniwersalny (SU-Blade)

łączy cechy obu rozwiązań,

znajduje zastosowanie przy zróżnicowanych pracach ziemnych.

Zużycie paliwa

Koszty paliwa mają duży wpływ na całkowity koszt eksploatacji maszyny.

Orientacyjne spalanie wynosi:

8–15 l/h dla najmniejszych modeli,

15–30 l/h dla średnich spycharek,

30–60 l/h i więcej dla dużych maszyn.

Przy intensywnej eksploatacji nawet niewielkie różnice w spalaniu mogą przekładać się na znaczące koszty w skali roku.

Stan techniczny i historia serwisowa

W przypadku zakupu używanej maszyny szczególną uwagę należy zwrócić na:

zużycie podwozia,

stan gąsienic,

szczelność układu hydraulicznego,

pracę silnika pod obciążeniem,

historię napraw i przeglądów,

dostępność dokumentacji technicznej.

Koszt wymiany elementów podwozia może stanowić znaczną część wartości używanej maszyny.

Dostępność części zamiennych

Nawet najlepsza maszyna będzie generować przestoje, jeśli części zamienne będą trudno dostępne. Przed zakupem warto sprawdzić sieć serwisową producenta, ceny podzespołów eksploatacyjnych oraz czas realizacji napraw.

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Ile kosztuje zakup spycharki?

Cena spycharki zależy przede wszystkim od jej wielkości, mocy silnika, wyposażenia oraz wieku maszyny. Znaczenie mają również marka, liczba przepracowanych motogodzin i stan techniczny podwozia, które należy do najdroższych elementów eksploatacyjnych.

Orientacyjne ceny rynkowe:

Maszyny używane

starsze modele: 80–250 tys. zł,

egzemplarze w dobrym stanie technicznym: 250–700 tys. zł,

kilkuletnie maszyny renomowanych producentów: 700 tys. – 1,5 mln zł.

Maszyny nowe

małe spycharki: zwykle ok. 700 tys. – 1,2 mln zł,

średnie modele: ok. 1–2,5 mln zł,

ciężkie maszyny wykorzystywane przy dużych inwestycjach: 2,5–6 mln zł i więcej.

Do kosztów zakupu należy doliczyć również transport, serwis, ubezpieczenie oraz bieżącą eksploatację.

Uwaga: Podane kwoty mają charakter orientacyjny i dotyczą cen netto. Rzeczywiste koszty mogą różnić się w zależności od producenta, wyposażenia, stanu technicznego maszyny, lokalizacji oraz warunków umowy.

Ile kosztuje wynajem spycharki?

Wynajem jest popularnym rozwiązaniem szczególnie w przypadku krótkoterminowych inwestycji.

Przykładowe stawki wynajmu netto:

Bez operatora

mała spycharka: 600–1200 zł za dobę,

średnia spycharka: 1200–2500 zł za dobę,

duża spycharka: od 2500 zł za dobę.

Z operatorem

najczęściej od 180 do 350 zł za godzinę pracy,

przy większych modelach stawki mogą przekraczać 400 zł za godzinę.

Dodatkowym kosztem bywa transport maszyny na miejsce realizacji inwestycji.

Zakup czy wynajem – co bardziej się opłaca?

Zakup własnej spycharki ma uzasadnienie przede wszystkim wtedy, gdy sprzęt będzie wykorzystywany regularnie przez większą część roku. Dotyczy to firm specjalizujących się w robotach ziemnych, drogowych i infrastrukturalnych.

Wynajem zwykle okazuje się korzystniejszy dla przedsiębiorstw realizujących pojedyncze inwestycje lub korzystających z tego typu sprzętu sporadycznie. Pozwala uniknąć wysokich kosztów zakupu, serwisowania i przechowywania maszyny.

Przed podjęciem decyzji warto porównać przewidywaną liczbę godzin pracy w ciągu roku z całkowitym kosztem utrzymania własnego sprzętu.

Podsumowanie

Spycharka pozostaje jedną z podstawowych maszyn wykorzystywanych podczas robót ziemnych. Umożliwia szybkie przygotowanie terenu pod inwestycję, wyrównywanie podłoża oraz przemieszczanie dużych ilości materiału. Przy wyborze odpowiedniego modelu kluczowe znaczenie mają masa operacyjna, moc silnika, rodzaj podwozia oraz koszty eksploatacji. W przypadku okazjonalnego wykorzystania sprzętu często bardziej opłacalny okazuje się wynajem, natomiast przy regularnych pracach inwestycja we własną maszynę może przynieść wymierne korzyści w dłuższej perspektywie.

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Artykuł powstał przy wsparciu AI

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