Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak działa zagęszczarka gruntu?

Urządzenie wykorzystuje drgania generowane przez mechanizm wibracyjny. Energia przekazywana jest przez stalową płytę roboczą bezpośrednio do podłoża. W wyniku tego procesu cząstki gruntu przemieszczają się, zmniejsza się ilość pustych przestrzeni, a materiał uzyskuje większą nośność.

W zależności od konstrukcji wyróżnia się modele jednokierunkowe oraz rewersyjne. Pierwsze poruszają się wyłącznie do przodu i znajdują zastosowanie głównie przy mniejszych pracach. Wersje rewersyjne mogą pracować w obu kierunkach, co zwiększa wydajność podczas zagęszczania większych powierzchni.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia?

Przy wyborze zagęszczarki gruntu warto przeanalizować kilka podstawowych parametrów technicznych, które bezpośrednio wpływają na skuteczność pracy oraz zakres zastosowań urządzenia.

Masa robocza należy do najważniejszych kryteriów. Im cięższa maszyna, tym większą energię jest w stanie przekazać do podłoża i tym głębiej oddziałuje na zagęszczaną warstwę. Lekkie modele o masie około 80–120 kg wykorzystywane są przede wszystkim przy pracach brukarskich, zagęszczaniu podsypek pod kostkę brukową oraz realizacji niewielkich inwestycji wokół budynków. Urządzenia o masie 140–250 kg sprawdzają się podczas budowy podjazdów, parkingów czy fundamentów. Najcięższe zagęszczarki rewersyjne, ważące ponad 500 kg, znajdują zastosowanie przy robotach drogowych oraz przygotowaniu podbudów pod nawierzchnie narażone na wysokie obciążenia.

Szerokość płyty roboczej wpływa na wydajność pracy. Węższe płyty, najczęściej o szerokości od 30 do 45 cm, ułatwiają manewrowanie w ograniczonej przestrzeni, na przykład w wykopach lub przy krawężnikach. Szersze płyty, osiągające 50–75 cm, pozwalają szybciej zagęszczać duże powierzchnie, jednak wymagają większej mocy i zwykle występują w cięższych konstrukcjach.

Siła odśrodkowa, wyrażana w kiloniutonach (kN), określa energię generowaną przez układ wibracyjny. Parametr ten ma bezpośredni wpływ na skuteczność zagęszczania. W lekkich zagęszczarkach wartości wynoszą zwykle od 15 do 20 kN. W przypadku średnich maszyn osiągają 25–40 kN, natomiast profesjonalne modele rewersyjne mogą generować ponad 60 kN. Wyższa siła odśrodkowa pozwala efektywniej zagęszczać grubsze warstwy gruntu i kruszywa.

Częstotliwość drgań określa liczbę wibracji wykonywanych w ciągu minuty. W zależności od modelu wynosi najczęściej od około 4000 do 6000 drgań na minutę. Wyższa częstotliwość sprzyja zagęszczaniu materiałów drobnoziarnistych, natomiast większa amplituda drgań jest korzystna podczas pracy z grubszymi kruszywami.

Rodzaj napędu wpływa zarówno na koszty eksploatacji, jak i warunki użytkowania. Najczęściej spotykane są silniki benzynowe, cenione za prostą obsługę i mobilność. Jednostki wysokoprężne stosowane są głównie w cięższych maszynach przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Na rynku pojawiają się również zagęszczarki elektryczne i akumulatorowe, wykorzystywane przede wszystkim w miejscach o podwyższonych wymaganiach dotyczących emisji spalin i hałasu.

Wydajność powierzchniowa określa obszar, jaki urządzenie może zagęścić w określonym czasie. W przypadku niewielkich zagęszczarek wynosi zwykle od 300 do 500 m² na godzinę, natomiast większe modele mogą osiągać nawet ponad 1000 m²/h. Rzeczywista wydajność zależy jednak od rodzaju gruntu, grubości warstwy oraz liczby wymaganych przejść roboczych.

Poziom drgań przenoszonych na operatora ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Producenci coraz częściej stosują systemy tłumienia drgań oraz amortyzowane uchwyty, które ograniczają obciążenie dłoni i ramion. Parametr ten jest szczególnie istotny podczas wielogodzinnej eksploatacji urządzenia, ponieważ nadmierne wibracje mogą prowadzić do zmęczenia operatora i zwiększać ryzyko występowania schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

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Zastosowanie

Zagęszczarki znajdują zastosowanie podczas:

przygotowania podłoża pod kostkę brukową,

budowy chodników i podjazdów,

wykonywania fundamentów,

zagęszczania podsypek piaskowych i żwirowych,

robót instalacyjnych,

prac drogowych,

zagęszczania warstw asfaltowych przy wybranych modelach.

Maszyny są szczególnie skuteczne podczas pracy na gruntach niespoistych, takich jak piasek czy żwir. Stosowane są również przy zagęszczaniu kruszyw wykorzystywanych pod nawierzchnie komunikacyjne.

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i Autor: Animaflora/ Getty Images

Zalety

Do najważniejszych korzyści wynikających z wykorzystania zagęszczarki należą:

poprawa nośności podłoża,

ograniczenie ryzyka późniejszego osiadania gruntu,

przyspieszenie prac budowlanych,

możliwość pracy na ograniczonej przestrzeni,

stosunkowo prosta obsługa,

szeroki wybór modeli dostosowanych do różnych zastosowań.

Nowoczesne konstrukcje coraz częściej wyposażane są w rozwiązania ograniczające drgania przenoszone na ręce operatora, co wpływa na komfort pracy.

Wady i ograniczenia

Pomimo szerokiego zastosowania zagęszczarki nie sprawdzają się w każdych warunkach.

Najczęściej wskazywane ograniczenia obejmują:

mniejszą skuteczność na gruntach silnie spoistych,

ograniczoną głębokość zagęszczania przy lekkich modelach,

emisję hałasu i drgań,

konieczność regularnej konserwacji silnika oraz układu wibracyjnego,

stosunkowo dużą masę utrudniającą transport cięższych urządzeń.

Niewłaściwy dobór parametrów może prowadzić do nierównomiernego zagęszczenia podłoża, co obniża trwałość wykonywanej nawierzchni.

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Koszty zakupu i wynajmu

Koszt zakupu zależy przede wszystkim od masy, siły zagęszczania oraz rodzaju napędu.

Orientacyjne ceny brutto na polskim rynku wynoszą:

zagęszczarki jednokierunkowe do lekkich prac – około 5 900–6 600 zł,

modele o masie około 100–120 kg – około 6 000–12 500 zł,

zagęszczarki rewersyjne o masie około 140–160 kg – około 18 000–28 000 zł,

ciężkie maszyny rewersyjne powyżej 200 kg – od około 30 000 zł do ponad 75 000 zł.

W przypadku prac krótkoterminowych popularnym rozwiązaniem pozostaje wynajem. Stawki dobowe dla większych modeli rozpoczynają się od około 300 zł netto.

Normy i wymagania

Zagęszczarki gruntu przeznaczone do zastosowań profesjonalnych powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa maszyn oraz oznakowania CE. W praktyce producenci odnoszą się również do norm serii EN 500 dotyczących maszyn do robót drogowych oraz pomiarów drgań i hałasu.

Podczas eksploatacji należy stosować środki ochrony indywidualnej, w tym ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne i obuwie robocze. Istotne znaczenie ma również przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących maksymalnego nachylenia terenu oraz rodzaju zagęszczanego materiału.

Podsumowanie

Zagęszczarka gruntu pozostaje podstawowym wyposażeniem firm wykonujących roboty ziemne, brukarskie i drogowe. O wyborze odpowiedniego modelu decydują przede wszystkim masa urządzenia, siła odśrodkowa oraz charakter wykonywanych prac. Lżejsze konstrukcje sprawdzają się przy zagospodarowaniu posesji i układaniu kostki brukowej, natomiast cięższe modele rewersyjne wykorzystywane są przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych wymagających uzyskania wysokiego stopnia zagęszczenia podłoża.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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