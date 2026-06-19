Lato to okres wzmożonych prac budowlanych i remontowych. Długie dni oraz stabilne warunki pogodowe sprzyjają realizacji inwestycji, jednak wysokie temperatury oznaczają dodatkowe obciążenie nie tylko dla pracowników, ale również dla wykorzystywanego sprzętu.

Nowoczesne elektronarzędzia akumulatorowe są projektowane z myślą o pracy w wymagających warunkach, jednak ich podzespoły – szczególnie akumulatory i układy napędowe – mają określone granice temperaturowe. Długotrwała eksploatacja podczas upałów może prowadzić do spadku wydajności, przyspieszonego zużycia komponentów, a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia urządzenia.

Choć większość profesjonalnych narzędzi wyposażono w zabezpieczenia termiczne, nie oznacza to pełnej odporności na skutki wysokich temperatur. W praktyce znaczenie mają zarówno warunki pracy, jak i sposób przechowywania oraz ładowania sprzętu.

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Jak wysoka temperatura wpływa na elektronarzędzia i akumulatory?

Najbardziej wrażliwym elementem elektronarzędzi pracujących w wysokich temperaturach są akumulatory litowo-jonowe, które odpowiadają za zasilanie dużej części sprzętu akumulatorowego stosowanego na budowach.

Podczas pracy ogniwa naturalnie się nagrzewają, co jest zjawiskiem normalnym. Problem pojawia się wtedy, gdy temperatura otoczenia przekracza około 30°C. W takich warunkach spada efektywność odprowadzania ciepła z obudowy urządzenia, a cały układ – zarówno bateria, jak i elektronika sterująca – pracuje w podwyższonym obciążeniu termicznym.

W efekcie dochodzi do ograniczenia wydajności oraz aktywacji zabezpieczeń termicznych. Zjawisko to nie oznacza od razu awarii, ale wpływa na parametry pracy urządzenia i żywotność akumulatora.

W praktyce skutkuje to:

krótszym czasem pracy na jednym ładowaniu,

spadkiem mocy przy dużym obciążeniu,

częstszą reakcją zabezpieczeń termicznych,

wolniejszym procesem ładowania,

przyspieszoną degradacją ogniw.

Istotne znaczenie ma również sam proces ładowania. Większość systemów akumulatorowych pracuje prawidłowo w zakresie około 5–40°C, przy czym optymalne warunki to zwykle 10–30°C. Po przekroczeniu górnej granicy ładowarki mogą ograniczać prąd lub czasowo wstrzymywać ładowanie do momentu schłodzenia baterii.

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Autor: Dmitry Alferov/ Getty Images Pozostawienie elektronarzędzi w nasłonecznionym miejscu może prowadzić do ich przegrzania.

Najczęstsze objawy przegrzewania elektronarzędzi i akumulatorów

Przegrzewanie nie zawsze objawia się awarią – częściej daje sygnały w trakcie pracy lub ładowania, które można zauważyć na wczesnym etapie.

Do najczęstszych objawów należą:

zauważalny spadek wydajności podczas pracy,

wcześniejsze wyłączanie się urządzenia pod obciążeniem,

nadmierne nagrzewanie się obudowy w krótkim czasie,

skrócony czas pracy na jednym akumulatorze,

wydłużony czas ładowania baterii,

przerwy lub komunikaty błędów w trakcie ładowania,

niestabilna praca przy stałym obciążeniu.

Pojawienie się tych symptomów nie musi oznaczać uszkodzenia sprzętu akumulatorowego. Zwykle wskazuje jednak, że urządzenie pracuje w warunkach zbliżonych do granicznych – najczęściej z powodu wysokiej temperatury otoczenia, ograniczonego chłodzenia lub intensywnego obciążenia. W takiej sytuacji zaleca się zmniejszenie obciążenia, przerwy w pracy oraz kontrolę warunków eksploatacji.

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Najczęstsze błędy użytkowników

Wielu użytkowników nieświadomie przyspiesza zużycie sprzętu akumulatorowego podczas upałów.

Pozostawianie sprzętu w samochodzie

Temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu może znacząco przekraczać temperaturę powietrza. Długotrwałe przechowywanie akumulatorów i elektronarzędzi w takich warunkach może negatywnie wpływać na ich trwałość.

Ładowanie rozgrzanych akumulatorów

Po intensywnej pracy akumulator często osiąga wysoką temperaturę. Natychmiastowe podłączenie go do ładowarki nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. W wielu przypadkach korzystniejsze jest odczekanie do momentu częściowego schłodzenia ogniw.

Zatkane otwory wentylacyjne

Pył budowlany osadzający się na kratkach wentylacyjnych utrudnia chłodzenie silnika oraz elektroniki. W efekcie urządzenie szybciej osiąga temperaturę graniczną.

Praca bez przerw

Długotrwałe wykorzystywanie jednego urządzenia pod dużym obciążeniem zwiększa ryzyko przegrzania i skraca żywotność podzespołów.

Autor: dikushin/ Getty Images Systematyczna kontrola elektronarzędzi zwiększa ich niezawodność w wysokich temperaturach.

Jak przygotować sprzęt akumulatorowy przed sezonem?

Przed rozpoczęciem okresu intensywnych prac warto przeprowadzić podstawowy przegląd wyposażenia akumulatorowego. Pozwala to ograniczyć ryzyko spadków wydajności i awarii w trakcie pracy w wysokich temperaturach.

Należy sprawdzić:

stan akumulatorów oraz ładowarek (widoczne uszkodzenia, oznaki przegrzewania, zużycie ogniw),

czystość otworów wentylacyjnych w narzędziach i ładowarkach,

miejsce przechowywania akumulatorów (ochrona przed słońcem i nagrzanymi przestrzeniami),

dostępność zapasowych akumulatorów do pracy rotacyjnej,

stan przewodów zasilających ładowarek oraz ich izolacji,

zgodność warunków pracy i ładowania z zaleceniami producenta, w szczególności w zakresie temperatur.

Dobrą praktyką jest także oznaczanie akumulatorów datą zakupu lub rozpoczęcia użytkowania. Ułatwia to ocenę ich wieku, kontrolę rotacji oraz planowanie wymiany w cyklu eksploatacyjnym.

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Organizacja pracy podczas upałów

Wysokie temperatury wymagają przede wszystkim kontroli tempa wykorzystania akumulatorów. Zbyt intensywna praca jednego ogniwa prowadzi do jego szybszego nagrzewania i spadku efektywności.

W praktyce stosuje się rotację kilku akumulatorów, co pozwala ograniczyć ich przegrzewanie i utrzymać stabilność pracy zestawu narzędzi. Ważne są także przerwy technologiczne, szczególnie przy dużym obciążeniu, które umożliwiają schłodzenie zarówno akumulatora, jak i elektroniki sterującej.

Gdzie przechowywać elektronarzędzia akumulatorowe?

Sprzęt akumulatorowy powinien być przechowywany w warunkach ograniczających nagrzewanie i bezpośrednią ekspozycję na słońce.

Zaleca się:

zacienione, suche pomieszczenia o stabilnej temperaturze,

kontenery i magazyny z wentylacją,

zamknięte szafy narzędziowe chroniące przed nasłonecznieniem,

miejsca oddalone od elementów silnie nagrzewających się, takich jak metalowe ściany czy dachy.

Nie należy pozostawiać sprzętu ani akumulatorów na stanowiskach otwartych oraz w pojazdach, gdzie temperatura może szybko wzrastać.

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Jaki wpływ na koszty może mieć przegrzewanie elektronarzędzi?

Skutki wysokich temperatur nie zawsze są widoczne od razu. W wielu przypadkach problem nie polega na nagłej awarii, ale na stopniowej degradacji parametrów pracy, szczególnie w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.

Przegrzewanie ogniw prowadzi do spadku ich pojemności, co bezpośrednio skraca czas pracy pomiędzy ładowaniami. W praktyce oznacza to konieczność częstszej wymiany akumulatorów, zwiększenie liczby cykli ładowania oraz potrzebę utrzymywania większej liczby zapasowych baterii na budowie.

Dodatkowym źródłem kosztów są przestoje. Zadziałanie zabezpieczeń termicznych w trakcie pracy powoduje czasowe wyłączenie urządzenia, co może wpływać na płynność realizacji robót — szczególnie przy intensywnych harmonogramach.

W dłuższej perspektywie regularna praca w warunkach podwyższonej temperatury może również skracać żywotność całego systemu zasilania, co przekłada się na szybszą amortyzację sprzętu.

Wnioski

Wysokie temperatury nie powodują natychmiastowych awarii, ale wpływają na tempo zużycia akumulatorów i stabilność pracy urządzeń. Duże znaczenie ma ograniczanie przegrzewania oraz utrzymanie sprzętu w warunkach zgodnych z zaleceniami producentów. W efekcie o niezawodności elektronarzędzi w sezonie letnim decyduje nie sama temperatura, ale sposób ich eksploatacji.

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Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

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