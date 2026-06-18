Na współczesnych budowach coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wydajność pracy, ale również skuteczne zarządzanie sprzętem. Firmy budowlane inwestują znaczne środki w elektronarzędzia, urządzenia pomiarowe, sprzęt montażowy i wyposażenie pomocnicze. Wraz ze wzrostem liczby prowadzonych inwestycji rośnie jednak ryzyko zagubienia narzędzi, błędów ewidencyjnych oraz niekontrolowanego przemieszczania sprzętu pomiędzy budowami.

W odpowiedzi na te problemy coraz częściej pojawiają się systemy śledzenia narzędzi wykorzystujące technologie RFID oraz Bluetooth. Choć rozwiązania te są obecne na rynku od kilku lat, nadal budzą pytania dotyczące kosztów, skuteczności i rzeczywistych korzyści dla wykonawców.

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Dlaczego kontrola narzędzi staje się coraz większym wyzwaniem?

Jeszcze kilkanaście lat temu większość firm budowlanych prowadziła ewidencję sprzętu w formie papierowej lub przy użyciu prostych arkuszy kalkulacyjnych. Wraz ze wzrostem skali inwestycji takie rozwiązania zaczęły jednak generować problemy organizacyjne.

Na dużych budowach jednocześnie pracuje często kilkadziesiąt osób korzystających z setek narzędzi. Sprzęt jest przewożony pomiędzy magazynami, budowami i warsztatami. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego monitorowania jego lokalizacji i stanu technicznego.

Najczęściej występujące problemy obejmują:

zagubienie narzędzi,

nieautoryzowane przenoszenie sprzętu między budowami,

brak informacji o osobie odpowiedzialnej za wyposażenie,

czasochłonne inwentaryzacje,

trudności z planowaniem serwisów i przeglądów.

W wielu przypadkach koszty organizacyjne związane z poszukiwaniem sprzętu okazują się większe niż wartość samych narzędzi.

Polecamy: Organizacja narzędzi na budowie – sprawdzone zasady, które oszczędzają czas i pieniądze

Jak działa technologia RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) wykorzystuje znaczniki wyposażone w mikrochip i antenę. Każdy tag ma unikalny identyfikator przypisany do konkretnego narzędzia lub urządzenia.

Odczyt odbywa się za pomocą czytnika, który wysyła sygnał radiowy aktywujący znacznik i umożliwiający odczyt danych. W budownictwie najczęściej stosuje się tagi pasywne, które nie wymagają zasilania i są bezobsługowe.

Technologia RFID znajduje zastosowanie przede wszystkim w:

ewidencji sprzętu i narzędzi,

kontroli wydań i zwrotów,

inwentaryzacji magazynów i zaplecza budowy,

przypisywaniu sprzętu do pracowników,

kontroli stanów magazynowych.

Największą zaletą RFID jest możliwość jednoczesnego odczytu wielu oznaczonych przedmiotów. Dzięki temu inwentaryzacja, która wcześniej mogła trwać kilka godzin, może zostać wykonana znacznie szybciej i z mniejszym ryzykiem błędów.

Polecamy: Cięcie styropianu bez błędów. Jakie narzędzia wybrać i jaki budżet przygotować?

Jak działa śledzenie narzędzi za pomocą Bluetooth?

Bluetooth Low Energy (BLE) wykorzystuje niewielkie nadajniki emitujące sygnał radiowy. Odbierają go smartfony, tablety lub specjalne bramki komunikacyjne rozmieszczone na terenie budowy.

W przeciwieństwie do klasycznego RFID technologia Bluetooth pozwala określić przybliżoną lokalizację sprzętu i monitorować jego przemieszczanie.

Możliwe jest między innymi:

lokalizowanie zagubionych narzędzi,

identyfikowanie sprzętu opuszczającego wyznaczony obszar,

śledzenie wykorzystania wyposażenia,

automatyczne przypisywanie narzędzi do konkretnych użytkowników.

Nie oznacza to jednak lokalizacji z dokładnością znaną z systemów GPS. W praktyce system wskazuje najczęściej strefę lub przybliżone miejsce przebywania narzędzia.

Polecamy: Czym ciąć płyty kartonowo-gipsowe? Przegląd narzędzi i kosztów

RFID czy Bluetooth – najważniejsze różnice

Obie technologie rozwiązują nieco inne problemy organizacyjne.

RFID najlepiej sprawdza się tam, gdzie ważna jest szybka identyfikacja i ewidencja wyposażenia. Bluetooth oferuje dodatkowo możliwość monitorowania lokalizacji, jednak wymaga bardziej rozbudowanej infrastruktury.

W praktyce RFID jest często wybierane przez firmy skupiające się na kontroli magazynów i narzędziowni. Bluetooth znajduje zastosowanie głównie w przedsiębiorstwach posiadających wiele placów budowy oraz rozproszony park maszynowy.

Coraz częściej spotyka się również rozwiązania hybrydowe łączące funkcje obu technologii.

Polecamy: Jedna maszyna kopie i ładuje – czy to się opłaca? Rodzaje, zastosowanie i koszty koparko-ładowarek

Dobra strona systemów śledzenia narzędzi

Największą zaletą wdrożenia systemu jest zwiększenie przejrzystości zarządzania sprzętem.

Firmy korzystające z elektronicznej ewidencji mogą szybciej ustalić, gdzie znajduje się dane narzędzie, kto z niego korzysta oraz kiedy powinno wrócić do magazynu.

Korzyści obejmują również:

ograniczenie liczby zagubionych narzędzi,

skrócenie czasu inwentaryzacji,

łatwiejsze planowanie serwisów,

poprawę kontroli kosztów,

usprawnienie organizacji pracy.

W przypadku dużych przedsiębiorstw znaczenie ma również możliwość tworzenia raportów dotyczących wykorzystania sprzętu.

Słabe strony i ograniczenia technologii

Systemy śledzenia narzędzi nie rozwiązują wszystkich problemów organizacyjnych.

Najczęściej wskazywane ograniczenia obejmują:

koszty wdrożenia,

konieczność szkolenia pracowników,

potrzebę regularnej aktualizacji danych,

ryzyko uszkodzenia znaczników,

ograniczoną skuteczność w trudnych warunkach środowiskowych.

W przypadku technologii Bluetooth dodatkowym wyzwaniem pozostaje konieczność wymiany baterii w nadajnikach oraz utrzymania infrastruktury komunikacyjnej.

Problemy mogą pojawiać się również w otoczeniu dużych konstrukcji stalowych, które wpływają na propagację sygnałów radiowych.

Ile kosztuje wdrożenie?

Koszty zależą od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu funkcjonalności systemu. W praktyce proste systemy oparte na RFID do ewidencji narzędzi mogą zaczynać się od kilku tysięcy złotych dla małych firm, natomiast bardziej rozbudowane rozwiązania z oprogramowaniem, czytnikami i integracją mogą kosztować od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od skali wdrożenia.

Na ostateczną cenę wpływają:

liczba oznaczanych narzędzi,

rodzaj zastosowanych znaczników,

zakup czytników lub bramek,

licencje oprogramowania,

integracja z istniejącymi systemami,

szkolenia użytkowników.

Najtańsze rozwiązania ograniczają się do podstawowej ewidencji sprzętu. Najbardziej rozbudowane systemy mogą obejmować lokalizację narzędzi, automatyczne raportowanie, zarządzanie serwisami oraz integrację z systemami ERP.

Z tego względu każda inwestycja wymaga indywidualnej analizy opłacalności.

Czy istnieją wymagania prawne?

Polskie przepisy nie nakładają obowiązku stosowania systemów RFID ani Bluetooth do zarządzania narzędziami budowlanymi.

Pracodawca ma jednak obowiązek zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz utrzymania sprzętu w stanie umożliwiającym jego bezpieczne użytkowanie.

Systemy identyfikacji mogą wspierać realizację tych obowiązków poprzez ułatwienie kontroli wyposażenia i prowadzenia dokumentacji.

W sytuacji, gdy rozwiązania umożliwiają przypisywanie sprzętu do konkretnych pracowników, konieczne jest także uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad monitorowania zatrudnionych osób.

Kiedy wdrożenie ma największy sens?

Największe korzyści osiągają przedsiębiorstwa dysponujące dużą liczbą narzędzi i prowadzące równolegle wiele inwestycji.

W takich warunkach nawet niewielkie ograniczenie strat sprzętu, czasu potrzebnego na jego szukanie czy błędów w ewidencji może przełożyć się na realne oszczędności organizacyjne i finansowe.

Mniejsze firmy powinny natomiast dokładnie przeanalizować skalę problemu przed podjęciem decyzji o inwestycji. Jeżeli głównym wyzwaniem jest brak podstawowej ewidencji, skuteczniejszym rozwiązaniem może być najpierw uporządkowanie procedur wydawania i zwrotu sprzętu oraz jasne przypisanie odpowiedzialności za narzędzia, zanim wdrożone zostaną bardziej zaawansowane systemy.

Wnioski

Systemy RFID i Bluetooth stają się jednym z elementów cyfryzacji budownictwa, jednak nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla każdej firmy. RFID usprawnia identyfikację i ewidencję wyposażenia, natomiast Bluetooth pozwala dodatkowo monitorować lokalizację sprzętu.

Ostateczna opłacalność wdrożenia zależy przede wszystkim od liczby zarządzanych narzędzi, skali działalności oraz rzeczywistych problemów organizacyjnych przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach największe korzyści wynikają nie tyle z samej technologii, ile z uporządkowania procesów związanych z zarządzaniem sprzętem.

***

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Przejdź do galerii: Zielone fasady odmieniają miasta

13