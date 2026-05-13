Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Co to jest koparko-ładowarka i dlaczego pozostaje popularna na budowach?

Koparko-ładowarka to wielofunkcyjna maszyna budowlana wyposażona z przodu w łyżkę ładowarkową, a z tyłu w ramię koparkowe. Dzięki temu jedno urządzenie zastępuje dwie specjalistyczne maszyny, co jest szczególnie cenne na średniej wielkości placach budowy, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a harmonogram napięty.

Wszechstronność sprawia, że koparko-ładowarki są nieodzowne w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, melioracyjnym i pracach komunalnych. Operator może szybko przełączać się między kopaniem rowów, niwelacją terenu, załadunkiem materiałów a nawet lekkimi pracami dźwigowymi przy użyciu odpowiedniego osprzętu.

W Polsce popularność tych maszyn utrzymuje się od lat. Firmy budowlane cenią je za mobilność, stosunkowo niskie koszty eksploatacji w porównaniu do większych koparek gąsienicowych oraz łatwość transportu między obiektami.

W praktyce koparko-ładowarka rzadko jest wybierana jako „najwydajniejsza” maszyna do jednego zadania. Jej przewagą jest elastyczność – możliwość pracy w różnych warunkach bez konieczności zmiany sprzętu. Dlatego najczęściej pojawia się na budowach, gdzie występuje wiele różnych etapów robót, a nie jeden wyspecjalizowany zakres.

Rodzaje i klasyfikacja koparko-ładowarek

Kołowe a gąsienicowe

Większość koparko-ładowarek na polskim rynku to wersje kołowe, oferujące dobrą mobilność i prędkość przemieszczania się nawet do 40 km/h. Modele gąsienicowe są rzadsze, wybierane głównie do prac na terenach podmokłych lub o niskiej nośności gruntu, gdzie potrzebna jest większa stabilność i mniejsze naciski na podłoże.

Klasyfikacja ze względu na rozmiar i moc

Kompaktowe – dobre do prac w ciasnych przestrzeniach miejskich, ogródków, renowacji.

Średnie (najpopularniejsza klasa) – uniwersalne, najchętniej wybierane przez firmy wielobranżowe.

Duże – większa głębokość kopania, wyższa ładowność, przeznaczone do poważniejszych robót ziemnych.

Dodatkowo wyróżniamy wersje z ramieniem teleskopowym, równoległym prowadzeniem łyżki czy specjalnym osprzętem (młoty, grabie, widły, świdry).

Zastosowanie koparko-ładowarek w praktyce

Koparko-ładowarki sprawdzają się przy:

Kopaniu fundamentów, rowów instalacyjnych i melioracyjnych.

Niwelacji i przygotowaniu terenu pod budowę dróg, chodników czy parkingów.

Załadunku i transportu kruszyw, piasku, gruzu.

Pracach porządkowych i wyburzeniowych na mniejszą skalę.

Zadaniach komunalnych i rolniczych.

Jedna maszyna z doświadczonym operatorem potrafi w ciągu dnia wykonać pracę, która wymagałaby koordynacji dwóch–trzech specjalistycznych pojazdów. To przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy, szczególnie na budowach domów jednorodzinnych i mniejszych osiedlach.

Warto dodać, że koparko-ładowarki szczególnie dobrze sprawdzają się tam, gdzie teren nie pozwala na swobodny wjazd wielu maszyn jednocześnie. Na małych i średnich inwestycjach pozwalają ograniczyć logistykę oraz liczbę operatorów, co w praktyce często skraca czas realizacji etapu robót ziemnych.

Kiedy koparko-ładowarka jest najbardziej opłacalna?

Opłacalność tej maszyny nie zależy tylko od ceny zakupu, ale przede wszystkim od intensywności wykorzystania.

Wynajem ma największy sens przy krótkich i jednorazowych pracach (np. 1–10 dni roboczych), gdzie zakup nie miałby ekonomicznego uzasadnienia.

Zakup zaczyna się opłacać zwykle przy regularnym wykorzystaniu, orientacyjnie powyżej kilkuset godzin pracy rocznie.

Leasing jest rozwiązaniem pośrednim, gdy firma potrzebuje maszyny stale, ale nie chce zamrażać kapitału.

W praktyce wiele firm łączy modele – posiada jedną maszynę i dodatkowo wynajmuje sprzęt w okresach zwiększonego obciążenia.

i

Koszty zakupu – nowe a używane maszyny (stan na 2026)

Ceny nowych koparko-ładowarek zaczynają się od około 350–450 tys. zł za podstawowe modele kompaktowe i sięgają 550–800 tys. zł za dobrze wyposażone wersje średnie/duże.

Maszyny używane (rocznik 2018–2022) można znaleźć w przedziale 150–350 tys. zł, w zależności od motogodzin i stanu technicznego. Starsze, sprawdzone egzemplarze z lat 2010–2015 potrafią kosztować poniżej 100–150 tys. zł, ale wymagają dokładnego przeglądu.

Leasing lub kredyt jest popularny – wiele firm rozkłada płatności na 3–5 lat, co obniża miesięczne obciążenie.

Uwaga: Podane ceny netto są orientacyjne, mogą się różnić m.in. w zależności od producenta, lokalizacji, wyposażenia.

Wynajem koparko-ładowarki – aktualny cennik 2026

Wynajem pozostaje najpopularniejszą formą dostępu do maszyny dla mniejszych firm i jednorazowych zleceń.

Orientacyjne stawki netto (z operatorem):

Godzinowa: 170–260 zł/h (Warszawa i duże miasta bliżej górnej granicy, mniejsze miejscowości 170–220 zł).

Całodniowa (8h): 1300–2000 zł.

Doba bez operatora: 550–800 zł (w zależności od regionu).

Ceny różnią się regionalnie. W województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim stawki są wyższe o 15–30% niż w warmińsko-mazurskim czy lubelskim. Do kosztów należy doliczyć dojazd maszyny (zwykle rozliczany indywidualnie). Dla dłuższych okresów (tydzień+) możliwe są rabaty.

Ograniczenia i wady koparko-ładowarek

Mimo dużej wszechstronności, koparko-ładowarka ma kilka istotnych ograniczeń, przez które nie zawsze jest najlepszym wyborem.

Główne wady:

Niższa wydajność – kopie wolniej i płycej niż dedykowana koparka gąsienicowa, a ładowanie jest mniej efektywne niż w klasycznej ładowarce kołowej.

Ograniczona stabilność – na miękkim, bagnistym lub stromym terenie traci przyczepność i wymaga częstego użycia podpór.

Mniejszy zasięg i precyzja – ramię koparkowe ma ograniczony obrót i zasięg, co wymusza częste przemieszczanie całej maszyny.

Wyższe koszty eksploatacji – bardziej skomplikowana konstrukcja oznacza droższy serwis i większe zużycie paliwa przy intensywnej pracy.

Kiedy lepiej zrezygnować z koparko-ładowarki?

Przy dużych wykopach ziemnych i pracach melioracyjnych.

Na podmokłych i niestabilnych gruntach.

W bardzo ciasnych przestrzeniach miejskich.

Przy długotrwałej, intensywnej pracy jednego typu (tylko kopanie lub tylko ładowanie).

Koparko-ładowarka najlepiej sprawdza się jako „uniwersalny pracownik budowy”, a nie wyspecjalizowane narzędzie do jednego zadania. Jej największą wartością nie jest maksymalna wydajność, ale zdolność do zastąpienia kilku różnych maszyn w jednym cyklu roboczym. Przy dużych, specjalistycznych robotach lub trudnych warunkach terenowych lepiej wybrać maszyny dedykowane. Warto też pamiętać, że w porównaniu do zestawu „koparka + ładowarka”, jedna maszyna zawsze oznacza kompromis – zyskujemy mobilność, ale tracimy część wydajności specjalistycznej.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

