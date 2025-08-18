Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym są towary wielkogabarytowe?

Żeby magazyn wielkogabarytowy w pełni spełniał swoją rolę, musi być wyposażony w odpowiednie systemy składowania towarów. Problem w tym, że produkty wielkogabarytowe to kategoria bardzo szeroka i różnorodna, która obejmuje mocno zróżnicowany asortyment. Są to z reguły produkty o nietypowych wymiarach, które ze względu na swoją ponadnormatywną długość, szerokość, wysokość czy wagę nie mieszczą się w standardowych systemach magazynowania. Do tej kategorii można zaliczyć również produkty, które mają bardzo nietypowe kształty, co również sprawia, że nie ma możliwości ich składowania na tradycyjnych regałach magazynowych.

I choć mamy do czynienia z kategorią dość mocno zróżnicowaną, można wyróżnić wśród niej kilka bardziej typowych produktów. To przede wszystkim arkusze blachy i inne płaskie towary, jak płyty z drewna czy z tworzywa sztucznego, rury sztywne i półsztywne, pręty, profile, szpule blachy lub kabli, a także opakowania zbiorcze. Ich wspólną cechą są naturalnie duże rozmiary, które sprawiają, że niemożliwe jest ich magazynowanie przy użyciu standardowych rozwiązań.

Wspólnym mianownikiem produktów wielkogabarytowych jest więc konieczność stosowania nietypowych rozwiązań do ich transportu, przenoszenia czy przechowywania. Magazyny, w których składuje się tego typu asortyment, również muszą być odpowiednio zaprojektowane i mieć niezbędną infrastrukturę. Niejednorodność tej grupy produktowej sprawia, że magazyny wielkogabarytowe mogą się dość mocno różnić między sobą. Całkowicie inne wymagania będą bowiem w przypadku składowania długich rur czy prętów, a inne, gdy będziemy mieć do czynienia z olbrzymimi arkuszami blachy stalowej.

Polecamy:

Magazyny wielkogabarytowe – specyfika i wyzwania

Magazynowanie produktów wielkogabarytowych to jedno z trudniejszych zadań, z którymi musi zmierzyć się współczesna logistyka. Towary o znacznych rozmiarach i dużej wadze wymagają nie tylko przestrzeni o odpowiednim metrażu, ale również przemyślanej organizacji całej powierzchni magazynowej. Konieczne jest stworzenie warunków, które umożliwiają bezpieczne i sprawne przemieszczanie ładunków. Dlatego też niezbędne są szerokie bramy i drogi transportowe, które umożliwią bezproblemowy przejazd pojazdów transportowych. Wzmocnione posadzki o wysokiej nośności muszą być dostosowane do maksymalnego obciążenia, jakie może się pojawić w hali. Z kolei czytelne oznakowanie tras ma ograniczać ryzyko kolizji.

Tego typu hale najczęściej wykonane są ze stali lub żelbetu. Ograniczenie kolumn wewnętrznych daje większą swobodę organizacji przestrzeni i ułatwia manewrowanie wózkami widłowymi, suwnicami czy dźwigami.

Bezpieczeństwo towarów wielkogabarytowych można zapewnić m.in. dzięki zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanych regałów wielkogabarytowych. Powinny być one solidnie zamocowane do podłoża, żeby zminimalizować ryzyko przewrócenia się. Oprócz stabilnej infrastruktury bardzo ważne jest również planowanie komunikacji w magazynie. Ma to eliminować zagrożenia związane z ruchem pojazdów i operatorów.

Wyzwanie magazynowania produktów o dużych gabarytach to nie tylko kwestia przestrzeni, lecz także efektywnego dostępu do poszczególnych towarów. W praktyce coraz częściej wykorzystuje się w tym celu zaawansowane rozwiązania, takie jak automatyczne systemy magazynowania czy automatyczny transport. Usprawniają i przyspieszają one wszystkie operacje związane z towarami o dużych gabarytach, a przy tym minimalizują ryzyko ich uszkodzeń.

Polecamy:

Regały wielkogabarytowe – rodzaje i zastosowanie

W przypadku dużych elementów o zróżnicowanych kształtach, jak np. części samolotów, dużych maszyn czy turbin wiatrowych, często jedynym sensownym rozwiązaniem jest składowanie ich na podłodze w wyznaczonej strefie. Trudno bowiem wyobrazić sobie taką sytuację, żeby magazyn wyposażyć w regały dostosowane do bardzo zróżnicowanego asortymentu, skoro przedsiębiorca może nawet nie wiedzieć, jakie produkty będzie musiał przechować za miesiąc czy rok.

W przypadku tej metody przechowywania największym problemem jest strata potencjalnej powierzchni magazynowej. Towary składowane w taki sposób często nie mają możliwości piętrowania. Jeśli jednak użyje się regałów magazynowych utrudnieniem może być również dostęp do poszczególnych ładunków. Ponieważ mówimy o towarach o dużej masie, konieczne będzie użycie odpowiednich urządzeń do ich przenoszenia. Naturalnie jest pewna grupa produktów (np. szpule), które można przechowywać jedna na drugiej. Muszą to być jednak produkty o dużej wytrzymałości. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed ich upadkiem.

Przechowując bardziej tradycyjne produkty w rozmiarze XXL (i większe), powszechnie stosuje się regały wielkogabarytowe. To specjalne konstrukcje magazynowe, zaprojektowane z myślą o przechowywaniu dużych i ciężkich przedmiotów w sposób bezpieczny i ergonomiczny. Ich nośność może przekraczać 1000 kg na poziom składowania, a długość półek dochodzi do kilkunastu metrów.

Można wyróżnić kilka podstawowych typów regałów magazynowych do składowania towarów wielkogabarytowych:

Regały półkowe do ciężkich ładunków – to modułowe systemy, które zapewniają bezpośredni dostęp do towarów i w miarę łatwą rozbudowę. Tego typu regały magazynowe sprawdzają się przede wszystkich przy nietypowych kształtach produktów,

– to modułowe systemy, które zapewniają bezpośredni dostęp do towarów i w miarę łatwą rozbudowę. Tego typu regały magazynowe sprawdzają się przede wszystkich przy nietypowych kształtach produktów, Regały paletowe – przeznaczone są do umieszczania ciężkich produktów na paletach na wielu poziomach, również w wersjach wzmocnionych dla wyjątkowo ciężkich ładunków,

– przeznaczone są do umieszczania ciężkich produktów na paletach na wielu poziomach, również w wersjach wzmocnionych dla wyjątkowo ciężkich ładunków, Regały kasetowe i systemy do długich elementów – to rozwiązanie idealne do rur, prętów, profili i płaskich blach. Pozwalają na bezpieczne składowanie materiału o długości do kilkunastu metrów i wadze do kilku ton. Kasety ułatwiają szybki dostęp do towaru i jego późniejszą obsługę,

– to rozwiązanie idealne do rur, prętów, profili i płaskich blach. Pozwalają na bezpieczne składowanie materiału o długości do kilkunastu metrów i wadze do kilku ton. Kasety ułatwiają szybki dostęp do towaru i jego późniejszą obsługę, Regały wspornikowe – specjalistyczne rozwiązania przeznaczone dla długich elementów, takich jak rury, deski czy profile, umożliwiające ich stabilne i bezpieczne przechowywanie. W zależności od tego, czy przechowujemy elementy bardziej sztywne, czy mniej sztywne, konieczne może być zastosowanie większej liczby podpór. W przypadku magazynowania np. rur na tego typu regałach należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed stoczeniem się ich.

Projektując magazyn i wyposażając go w regały wielkogabarytowe warto pomyśleć o ich elastyczności i możliwej rozbudowie. Naturalnie niezbędne jest dopasowanie ich wysokości, głębokości i szerokości do asortymentu, który będzie przechowywany.

Skomplikowany transport wewnętrzny w magazynach wielkogabarytowych

Obsługa ciężkich i ponadgabarytowych ładunków wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, który umożliwia bezpieczny i precyzyjny transport oraz manewrowanie takim towarem. Standardowe wózki widłowe często nie są wystarczające, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z elementami o dużych wymiarach – długimi, szerokimi czy wysokimi. Problemem są m.in. wąskie ciągi komunikacyjne w halach. W takich warunkach przydatne mogą okazać się np. suwnice, dźwigi i mobilne podnośniki.

Suwnice umożliwiają przemieszczanie ładunków w poziomie i pionie, co jest ich zaletą w przypadku dużych i ciężkich przedmiotów. Dostępne są modele sterowane ręcznie lub w pełni automatyczne, a wybór odpowiedniego typu zależy od specyfiki zastosowania oraz wymagań procesu logistycznego.

W przypadku np. przemysłu ciężkiego, lotniczego czy stoczniowego często nie wystarczają gotowe rozwiązania. Konieczne może być zaprojektowanie suwnic i innych urządzeń dźwigowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Takie konstrukcje muszą uwzględniać unikalne parametry ładunków i specyfikę danej hali. Często też wchodzą w skład kompleksowych systemów, które współdziałają w jednym procesie logistycznym. Realizacja takich projektów wymaga od inżynierów dogłębnej analizy, żeby zapewnić bezpieczeństwo i optymalną funkcjonalność całej instalacji.

Magazyny wielkogabarytowe i funkcjonujące tam regały wielkogabarytowe są niezbędne dla firm, które operują produktami o ponadnormatywnych rozmiarach. Prawidłowe zaprojektowanie takiego magazynu i wdrożenie nowoczesnych, często zautomatyzowanych rozwiązań jest podstawą bezpiecznego i sprawnego przechowywania tego typu ładunku, dla którego standardowe rozwiązania magazynowe są niewystarczające.