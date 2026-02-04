Jak obniżyć rosnące koszty energii w 2026? Optymalizacja oświetlenia w magazynach i halach

Rozmowa Muratora: Janusz Komurkiewicz, 35-lecie Fakro, Dach Formu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego oświetlenie ma duży wpływ na koszty firmy?

Oświetlenie w magazynach i halach może mieć znaczący udział w całkowitym zużyciu energii. Przeprowadzone analizy wskazują, że w 40% badanych magazynów stanowi ono największą część kosztów utrzymania, a w obiektach ze starszym systemem oświetleniowym sięga nawet do 65% całkowitego poboru prądu. [1]

Inwestycja w modernizację lamp i inteligentne systemy sterowania pozwala szybko obniżyć rachunki. Co więcej, efekty łatwo zmierzyć, porównując zużycie energii przed i po wdrożeniu zmian.

Nowoczesne oświetlenie LED i inteligentne sterowanie

Najprostszym sposobem optymalizacji jest zastąpienie tradycyjnych lamp (fluorescencyjnych lub halogenowych) energooszczędnymi oprawami LED.

W przypadku wymiany wszystkich lamp zużycie energii może spaść nawet o 55–60%. Nowe źródła światła są trwalsze i jednocześnie pobierają znacznie mniej mocy.

Jak zauważa Przemysław Kowalczyk, CEO LED line:

Nowe źródła światła zużywają znacznie mniej mocy i są trwalsze. W praktyce zapotrzebowanie na prąd do oświetlenia potrafi spaść nawet o 80–90% (np. z 242 000 do 97 000 kWh rocznie), co zapewnia zwrot inwestycji w ciągu 1–2 lat. Tym samym optymalizacja oświetlenia to jedna z najszybciej zwracających się inwestycji w firmie.

Warto również zainwestować w czujniki obecności, które automatycznie wyłączają lub przyciemniają światło w pustych obszarach budynku. Ciekawym rozwiązaniem są także czujniki natężenia światła, które maksymalizują wykorzystanie naturalnego światła dziennego i ograniczają pracę lamp.

Równie ważne są czynniki projektowe, takie jak odpowiednie rozmieszczenie opraw, jasne kolory ścian i sufitu oraz zastosowanie właściwych odbłyśników. Pozwalają one osiągnąć wymagane natężenie światła przy mniejszej liczbie lamp, co zwiększa efektywność energetyczną i obniża koszty.

Dodatkowe korzyści LED

Oświetlenie LED nie tylko oszczędza energię, ale także:

poprawia jakość światła – zapewnia stabilne, równomierne światło o barwie zbliżonej do naturalnej, zwiększając komfort pracy i redukując zmęczenie oczu,

zmniejsza częstotliwość wymiany źródeł światła dzięki dłuższej żywotności diod,

umożliwia integrację z systemami sterowania, co pozwala na dalszą optymalizację kosztów operacyjnych.

Co jeszcze możesz zrobić, by obniżyć koszty energii?

Audyt energetyczny – umożliwia wykrycie źródła największego zużycia i określenie priorytetów oszczędności.

– umożliwia wykrycie źródła największego zużycia i określenie priorytetów oszczędności. Odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne pozwalają produkować część własnej energii, co zmniejsza zakup z sieci.

– panele fotowoltaiczne pozwalają produkować część własnej energii, co zmniejsza zakup z sieci. Magazyny energii i taryfy – umożliwiają przesunięcie poboru energii poza godziny szczytu i wybór korzystnej taryfy, co zmniejsza koszty.

– umożliwiają przesunięcie poboru energii poza godziny szczytu i wybór korzystnej taryfy, co zmniejsza koszty. Termomodernizacja – ocieplenie budynków, modernizacja klimatyzacji i wentylacji oraz energooszczędne maszyny i silniki ograniczają zużycie prądu.

W 2026 r. koszty energii stają się jednym z istotnych wyzwań dla firm. Wyższa opłata mocowa i kogeneracyjna sprawiają, że rachunki za prąd rosną. Optymalizacja oświetlenia w magazynach i halach to inwestycja, która szybko się zwraca, zmniejsza rachunki i poprawia komfort pracy.

Jak zauważa Przemysław Kowalczyk, CEO LED line, firmy, które podejdą do efektywności energetycznej strategicznie, zyskają przewagę konkurencyjną i odporność na dalsze wzrosty cen energii.

Źródło: CEO LED line, [1] https://www.mecalux.com/logistics-articles/smart-lighting-warehouses?

