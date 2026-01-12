Rozmowy Muratora: Marcinem Strzelec, Wiśniowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Różne potrzeby oświetleniowe w poszczególnych sektorach rynku

Wszystkie segmenty rynku charakteryzują się rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne oświetlenie, które jest energooszczędne, trwałe, dopasowane do charakteru projektu, a także inteligentne. Każdy sektor jednak kładzie nacisk na inne aspekty:

przemysł – stawia na niezawodność i automatyzację,

– stawia na niezawodność i automatyzację, budynki komercyjne – priorytetem jest elastyczność i komfort pracy,

– priorytetem jest elastyczność i komfort pracy, handel i gastronomia – istotna jest atmosfera, która sprzyja sprzedaży,

– istotna jest atmosfera, która sprzyja sprzedaży, strefy publiczne i miasta – kładą nacisk na bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Oświetlenie LED dla przemysłu

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie widać trend przechodzenia na oświetlenie LED w sektorze przemysłowym. Wciąż jednak wiele obiektów wymaga modernizacji w tym zakresie, szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku zapotrzebowanie na nowoczesne oświetlenie w halach produkcyjnych, magazynach i centrach logistycznych będzie bardzo duże.

Z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne oświetlenie w przemyśle? Czynniki wpływające na ten stan to m.in.:

oszczędność energii,

poprawa warunków BHP i jakości pracy,

dostępność dofinansowań, np. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z dotacji ZUS na wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Nowoczesne oprawy LED sprawdzają się bardzo dobrze w halach wysokiego składowania i fabrykach, ponieważ zapewniają mocne światło, a jednocześnie zmniejszają zużycie energii o 50–70% w porównaniu do starych lamp. Dodatkowym atutem jest minimalna potrzeba konserwacji.

W sektorze przemysłowym rośnie również zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania, takie jak czujniki obecności i systemy włączające światło tylko tam, gdzie poruszają się ludzie lub maszyny.

Jak podkreśla Przemysław Kowalczyk, prezes LEDIN Group, właściciel marki LED line, do 2030 roku inteligentne oświetlenie stanie się obowiązującym standardem w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i magazynach.

Polecamy: Oświetlenie HCL w obiektach przemysłowych. Jak koncepcja Human Centric Lighting wpływa na komfort pracy?

Nowoczesne oświetlenie LED w obiektach komercyjnych

Elastyczność i komfort użytkowania to główne cechy, których oczekuje się od oświetlenia w biurach i obiektach komercyjnych, takich jak centra handlowe czy hotele.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się systemy Human-Centric Lighting, które dynamicznie zmieniają natężenie i barwę światła w ciągu dnia, dostosowując je do rytmu dobowego człowieka. W godzinach porannych zapewniają chłodniejsze, pobudzające światło, a wieczorem – cieplejsze i relaksujące. Ekspert z LEDIN Group przewiduje, że rozwiązania te do 2030 roku staną się standardem w nowoczesnych biurach klasy A.

Warto również wspomnieć, że zarządcy budynków coraz częściej stawiają na systemy umożliwiające integrację oświetlenia z innymi instalacjami, takimi jak klimatyzacja, rolety czy systemy rezerwacji sal konferencyjnych. Na tej podstawie można wnioskować, że zapotrzebowanie na oświetlenie IoT, kompatybilne z platformami do zarządzania budynkiem (BMS), będzie wysokie.

Jednocześnie należy podkreślić rosnące wymagania, które muszą spełniać nowoczesne obiekty. Chodzi przede wszystkim o efektywność energetyczną wymuszoną przepisami. Istotną rolę odgrywają tu certyfikaty BREEAM i LEED, w których energooszczędne oświetlenie jest ważnym kryterium. Z tego powodu deweloperzy i właściciele będą inwestować w technologie oświetleniowe, które pozwolą spełnić normy i obniżyć koszty eksploatacji.

Polecamy: Innowacyjne oświetlenie biurowe. Jak projektować oświetlenie w biurze z myślą o człowieku?

Oświetlenie dla handlu detalicznego i gastronomi

W tym sektorze oświetlenie łączy się z doświadczeniem klienta – sklepy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale też na estetykę, scenografię świetlną, budowanie odpowiedniego nastroju i zwiększenie atrakcyjności prezentowanych produktów.

Światło staje się narzędziem marketingowym, dzięki któremu można wpływać na odbiór marki i zwiększać sprzedaż. W branżach, takich jak moda, kosmetyki czy gastronomia, dobrze sprawdzają się źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw (Ra). Dzięki nim produkty prezentują się lepiej – kolory są intensywniejsze, bardziej naturalne i atrakcyjne wizualnie.

Ekspert z firmy LEDIN przewiduje, że do 2030 roku coraz więcej sklepów będzie korzystać z inteligentnych systemów oświetleniowych, które automatycznie reagują na obecność klientów w danej alejce lub zmieniają barwę światła w zależności od pory dnia czy sezonu.

W gastronomii i hotelarstwie LED-y oraz systemy sterowania oświetleniem pozwalają tworzyć atmosferę, która wyróżnia miejsca na tle konkurencji i zapewnia gościom niezapomniane wrażenia. Już dziś pojawiają się bary i restauracje wykorzystujące programowalne oświetlenie LED RGBW do zmiany klimatu wnętrza w czasie rzeczywistym. Według eksperta, w ciągu najbliższych lat takie rozwiązania staną się bardziej dostępne i przystępne cenowo, co sprawi, że rynek będzie je intensywnie wprowadzał.

Polecamy: Oświetlenie wnętrz - rodzaje i rola światła. Jakie są barwy światła?

Oświetlenie uliczne i przestrzeni publicznych

W Europie wyraźnie widoczny jest trend modernizacji oświetlenia ulicznego i przestrzeni publicznych poprzez wymianę opraw na LED oraz wdrażanie systemów smart, który – jak przewiduje ekspert – będzie kontynuowany. Do 2030 roku wiele stolic i mniejszych miast planuje osiągnąć cele w zakresie oszczędności energii, co najłatwiej zrealizować poprzez wymianę przestarzałych lamp sodowych i rtęciowych na inteligentne latarnie LED. Zmiany te są podyktowane również względami bezpieczeństwa oraz polityką proekologiczną.

W dobie rosnącej troski o środowisko coraz częściej zwraca się uwagę na ULOR (Upward Light Output Ratio) – parametr pokazujący, ile światła z oprawy świeci w górę zamiast oświetlać teren. Niski ULOR jest korzystny, bo ogranicza światło rozpraszające się w niebo i zmniejsza tzw. zanieczyszczenie świetlne, dzięki czemu rozgwieżdżone niebo w miastach staje się bardziej widoczne. Dlatego w przestrzeniach publicznych rośnie popularność nowoczesnych opraw LED z kierunkowym strumieniem światła, które efektywnie oświetlają teren, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska.

Rosnąca świadomość wpływu światła na środowisko i komfort mieszkańców sprawia, że w miastach coraz częściej wprowadzane są regulacje ograniczające zanieczyszczenie światłem; jak zauważa Prezes Zarządu LEDIN:

Coraz więcej mówi się o regulacjach ograniczających zanieczyszczenie światłem – np. żeby oprawy świeciły w dół, miały ciepłą barwę światła i wyłączały się lub przyciemniały w nocy tam, gdzie to możliwe. To oznacza, że miasta będą inwestować w bardziej zaawansowane systemy sterowania, czujniki ruchu, zmiany natężenia w zależności od godziny. W efekcie segment oświetlenia ulicznego, parkowego itp. będzie rósł zarówno ilościowo, z uwagi na wymianę opraw, jak i jakościowo, zwiększając odsetek systemów smart lighting.

Źródło: LEDIN