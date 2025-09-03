Okazuje się, że zbiorniki wodne, choćby te niewykorzystywane rekreacyjnie można zaprzęgnąć do pracy. Jak? Mogą produkować energię elektryczną. Jak? Dzięki umieszczeniu na ich taflach pływających wysp paneli fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie nie szkodzi w żaden sposób środowisku, wykorzystuje nieużytkowane akweny i dodatkowo przynosi korzyści.

Konsorcjum połączonych sił nauki i sektora prywatnego

Koordynatorem konsorcjum, które planuje zbudować innowacyjną pływającą elektrownię fotowoltaiczną, jest gliwicki Instytut Techniki Górniczej KOMAG. W projekcie uczestniczą też katowicki Główny Instytut Górnictwa - PIB, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz firmy: SWE z Raciborza (projektuje lekkie pontony i konstrukcje kompozytowe pod panele PV), Novum Servis z Zabrza (zajmie się kotwieniem pontonów w zbiorniku) i raciborska spółka KTKM (prace przy magazynie energii i linii przesyłowej).

Prąd ze stojących wód z dofinansowaniem UE

Zbiornik ma ponad 3 ha powierzchni - nie więcej niż połowę zająć ma projektowana elektrownia. Projekt przewiduje, że pływające moduły siłowni będzie można przenosić na inne zbiorniki lub grunty, wykorzystując je odpowiednio do potrzeb na terenach pokopalnianych, gdzie uzyskiwana z farmy energia elektryczna posłuży np. przy pracach rekultywacyjnych. W fazie pilotażowej w kopalni Sośnica prąd doprowadzony zostanie do rozdzielni elektrycznej pobliskiego zakładu przeróbki mechanicznej węgla i pokryje około 15 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Innowacyjna ma być długa na 800 m linia przesyłowa o mocy 100 kW typu SWET (jednoprzewodowa, o wysokiej częstotliwości i wysokim napięciu, co minimalizuje straty w przesyle), która wyprowadzi prąd z modułowego magazynu energii o pojemności 2 MWh.

Dodatkowo pływające moduły farmy wyposażone zostaną w tzw. trackery, śledzące ruch słońca. Siłowniki te ustawiać będą pod optymalnym kątem powierzchnię ogniw PV. Projekt o nazwie POSTEN uzyskał w tym roku akceptację Komisji Europejskiej i dofinansowany zostanie kwotą 6,8 mln euro w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE.

Najpierw wybudują małą farmę doświadczalną

Harmonogram przedsięwzięcia przewiduje, że pełnoskalowa instalacja na osadniku w Sośnicy zbudowana zostanie na początku 2027 roku. Wcześniej (do końca tego roku) w należącej do GIG Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie powstanie próbna minifarma o małej mocy 155 kW. Złożona będzie z 25 sekcji pływających (dla porównania docelowa elektrownia liczyć ma aż 330 pływaków z 10 panelami na każdym z nich). Także w Mikołowie wykonany i zbadany zostanie do połowy 2026 roku prototyp linii przesyłowej SWET.

Problemem może być słona woda

Powierzchnia wody w kopalnianym osadniku nie faluje, co ułatwi eksploatację pływającej siłowni. Wiadomo też, że ogniwa umieszczone na tafli wody naturalnie odbijającej promienie słoneczne pracują z większą efektywnością. Woda posłuży także do chłodzenia systemu.

Wojciech Mikulski, inżynier energetyczny kopalni Sośnica twierdzi że:

Problemem, z którym muszą zmierzyć się projektanci, jest wyższe zasolenie wody w osadniku kopalni. Dlatego pływająca konstrukcja wykonana zostanie nie z metalu, ale z lżejszych a równie wytrzymałych materiałów kompozytowych, które odporne są na korozję. Z tego samego powodu panele z ogniwami fotowoltaicznymi przytwierdzone zostaną przy pomocy specjalnego kleju, bez użycia metalowych klamer czy śrub

To nie pierwszy projekt tego typu w Polsce

W Gdańsku w 2022 powstała - pierwsza w Polsce - instalacja fotowoltaiczna na sztucznym zbiorniku retencyjnym na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego - parku przemysłowego zlokalizowanego na obszarze portu morskiego w Gdańsku. Głównym celem tego projektu jest dodatkowe wykorzystanie obszaru zbiornika wodnego, a także rozwój alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię zlokalizowanego obok Centrum Biurowego KOGA. Instalacja składa się ze 110 paneli o łącznej mocy 49,5 kW. Są to panele bifacial typu glass-glass, czyli posiadające z obu stron warstwy szkła odpornego na czynniki zewnętrzne. Tego typu panele są lepiej przystosowane do warunków pracy występujących na wodzie. Podobny typ ma zostać użyty w realizowanej w Żarnowcu największej farmy tego typu w Polsce o mocy minimum 7 MWp.

