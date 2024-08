Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce. Gdzie się znajdują i ile energii wytwarzają?

OZE mają już 45% udziału w produkcji energii w Polsce. Najwięcej, bo ponad 60% z tego przypada na fotowoltaikę. Nasz kraj jest jednym z liderów tej technologi w Europie, a świadectwem tego jest fakt, że mamy jedne z największych farm fotowoltaicznych na Starym Kontynencie. Gdzie są największe farmy fotowoltaiczne w Polsce?

Gdzie są największe farmy fotowoltaiczne w Polsce?

W polską fotowoltaikę inwestują znaczące na rynku polskim i światowym koncerny energetyczne i technologiczne. To dzięki nim w krajobrazie Polski pojawiły się rozległe farmy fotowoltaiczne. Są różnej wielkości od niewielkich, które są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie kilkudziesięciu gospodarstw po giganty, z których energia zasili stutysięczne miasto.

Gdzie są największe farmy fotowoltaiczne w Polsce i ile produkują energii? Poniżej prezentujemy zajmujące największą powierzchnię obiekty z całego kraju, zaś w galerii można obejrzeć ich zdjęcia.

Farma fotowoltaiczna Zwartowo

Farma fotowoltaiczna Zwartowo leży pośród pól na zachód od zabudowy wsi Zwartowo w gminie Choczewo na Pobrzeżu Kaszuskim. Na powierzchni 300 ha zainstalowanych zostało 378 tys. paneli fotowoltaicznych, które mogą dostarczyć 290 MWp energii. To zaspokoi zapotrzebowanie 153 000 gospodarstw domowych. Inwestycję zrealizowała polska firma Respect Energy we współpracy z niemieckim koncernem Goldbeck Solar. Farma rozpoczęła pracę. Obiekt rozpoczął pracę jesienią 2022 r. i od tamtej pory jest największym obiektem tego typu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Farma fotowoltaiczna Przykona

Farma fotowoltaiczna Przykona powstała na rekultywowanych terenach po odkrywce węgla brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. Inwestycję zrealizowała firma EDP Renewebles. Uruchomiono ją we wrześniu 2023 r. Na powierzchni 270 ha działa tu 308 tys dwustronnych paneli fotowoltaicznych o mocy 200 MWp. Mogą zasilić ok. 100 tys gospodarstw domowych. Siłownia może zostać jeszcze rozbudowana, co przełoży się na dodatkowe 40 MWp mocy.

Farmy fotowoltaiczne Helenowo i Nidzica

To farma zrealizowana przez firmę Better Energy w sąsiedztwie wielkopolskiego miasta Kleczew. Moc zamontowanych tutaj paneli to 74 MWp. Wystarcza na zaspokojenie potrzeb 37 tys. gospodarstw domowych. Firma ma w swoim portfolio cztery inne duże obiekty w Polsce: w Niedzicy o mocy podobnej do Helenowa oraz w Postominie i Polanowie, po 30 MWp każda.

Farma fotowoltaiczna Brudzewo

Farma fotwoltaiczna Brudzewo jest zlokalizowana na obszarze Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Zajmuje 112 ha rekultywowanych terenów po odkrywce Koźmin należącej do kopalni Adamów. Zamontowano tutaj 155 tys. paneli fotowoltaicznych, które mogą dostarczyć 70 MWp energii. Budowę farmy słonecznej prowadziły spółka Esoleo, należąca do Grupy Cyfrowy Polsat, wraz ze spółką PAK SERWIS z Grupy Kapitałowej ZE PAK.

Farma fotowoltaiczna Witnica

Farma fotowioltaiczna Witnica zlokalizowana jest na południowy-zachód od zabudowy Witnicy w województwie lubuskim. Na powierzchni 80 ha zamontowano 164 tys. paneli, których moc wynosi 64,5 MWp. To energia, która może zasilić 22,5 tys gospodarstw domowych. Inwestycję zrealizowała firma BayWa r.e.

