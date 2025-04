Segmentowe bramy garażowe – co wpływa na izolacyjność cieplną bram?

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: WIŚNIOWSKI Im mniej segmentów ma brama, tym mniej połączeń, charakteryzujących się zawsze gorszą izolacyjnością cieplna nić środek segmentu

Segmentowe bramy garażowe są obecnie uznawane za najlepsze rozwiązanie do ochrony garażu przed utratą ciepła. Wyróżniają się doskonałą szczelnością termiczną, której nie zapewniają bramy uchylne ani rolowane. Podpowiadamy, na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze takiej bramy, jak wybrać model o najlepszej izolacyjności oraz jak prawidłowo go zamontować.

Jakie parametry wpływają na wybór bramy garażowej?

Wybór bramy garażowej odbywa się w oparciu o wiele kryteriów, z czego najważniejszymi są sposób jej otwierania, wymiary, ale też system napędowy, kolorystyka, zabezpieczenia antywłamaniowe. Czynnikiem który stał się w ostatnich latach szczególnie istotnym jest izolacyjność termiczna. Ciepła brama pomoże bowiem zatrzymać ciepło w pomieszczeniu do którego prowadzi wjazd.

Brama garażowa o wysokich parametrach termicznych powinna być instalowana w garażach lub innych pomieszczeniach ogrzewanych. Pozwoli zatrzymać ciepło we wnętrzu, nie narażając użytkowników na jego niepotrzebne straty. Nieszczelna i niezaizolowana brama garażowa byłaby potężnym mostkiem termicznym przyczyniającym się do wychładzania wnętrz. Poleca się też montować je w nieogrzewanych garażach, ale ulokowanych w bryle budynku.

Bramy instalowane w pomieszczeniach chłodniczych mają natomiast izolować przed ciepłem z zewnątrz, które nie powinno wpływać na zmianę temperatury w środku.

Bramy garażowe segmentowe ‒ charakterystyka

Za najcieplejsze z bram garażowych uchodzą bramy garażowe segmentowe. Stąd ich rosnąca popularność. Stosuje się je w garażach przydomowych i podziemnych garażach pod budynkami wielorodzinnymi. Znajdują też zastosowanie w budynkach przemysłowych.

Segmentowe bramy garażowe zbudowane są z segmentów równych szerokości i wysokich na 50‒60 cm. Każdy z segmentów, a jest ich zazwyczaj od 3 do 6, połączony jest z drugim za pomocą ukrytych zawiasów. Bramy garażowe segmentowe poruszają się dzięki rolkom przymocowanym do bocznych krawędzi segmentów. Rolki umieszczone są natomiast w prowadnicach. Skrzydło bramy segmentowej może po otwarciu wjeżdżać pod sufit garażu lub, co jest rzadszym wariantem, kierować się w bok i ustawiać wzdłuż ściany. Bramy segmentowe w trakcie ruchu nie zajmują w ogóle miejsca przed garażem, więc można zbliżyć się do nich pojazdem na nawet bardzo małą odległość.

Segmenty to przeważnie podłużne panele zamknięte, wykonane z blachy ocynkowanej, szczelnie wypełnione materiałem ociepleniowym i jednocześnie usztywniającym. Mają grubość od 4,2 do 8 cm. Oczywiście, im grubsze tym lepsze są ich parametry cieplne. Kupując taką bramę garażową należy upewnić się, czy wymieniony w materiałach promocyjnych, kuszący swą niską wartością współczynnik U odnosi się do całej bramy, czy do pojedynczego segmentu. Sam segment może mieć U na poziomie 0,5 W/(m2K), ale U całej bramy będzie wtedy wynosił około 1,2‒1,3 W/(m2K).

Autor: OKNOBEST Ciepłe podproże będzie konieczne, jeśli pod podłogą w garażu znajduje się izolacja termiczna. Pozwoli ono odseparować termicznie warstwę podkładu podłogowego od podjazdu przed bramą

Co wpływa na izolacyjność cieplną bramy garażowej?

Żeby brama garażowa dobrze chroniła przed przenikaniem ciepła musi być zaizolowana termicznie. Izolację tworzy zazwyczaj bezfreonowa piana poliuretanowa, rzadziej styropian, umieszczona wewnątrz poszczególnych segmentów.

Aby bramę garażową uznać za dobrze dostosowaną do ogrzewanego wnętrza musi mieć współczynnik przenikania ciepła U nie wyższy niż 1,3 W/(m2K). Taki wymóg stawiają przepisy budowlane. Co więcej, wartość tego współczynnika ma się odnosić do całego skrzydła (lub dwóch skrzydeł) bramy i to o określonej powierzchni. Za całkiem niezłe można już uznać bramy o U = 1,0 W/(m2K), a do obiektów energooszczędnych warto poszukać bram o U na poziomie 0,90‒0,80 W/(m2K).

W segmentowych bramach garażowych liczą się uszczelki ‒ umieszczane między poszczególnymi sekcjami oraz podwójne uszczelki na spodzie pierwszego, czyli dolnego segmentu. Uszczelki przeciwdziałają nawiewaniu zimnego powietrza i eliminują mostki termiczne.

Dopełnieniem jest uszczelka obwodowa. Zabezpiecza ona płaszcz bramy wzdłuż wszystkich krawędzi, niwelując mostki termiczne, które powstają na styku z prowadnicami.

Interesującą opcją dodatkowego uszczelnienia obwodowego bram segmentowych są tak zwane termoramki, czyli przekładki termoizolacyjne umieszczane między prowadnicami bramy a murem.

Brama segmentowa może być też wyposażona w tak zwane wargi uszczelniające, które stanowią dodatkową osłonę zasadniczych uszczelek. Dwie z takich warg instaluje się po bokach, trzecią na górze. Zastosowanie w jednym modelu warg uszczelniających i termoramki sprawi, że izolacyjność cieplna bramy poprawi się o około 15%, a w przypadku modeli przemysłowych – nawet o 40%.

Uszczelki, tak zwane podłogowe, mocowane są w dolnej krawędzi pierwszego segmentu.

Ciepły montaż bramy garażowej segmentowej – najważniejsze zasady

Podstawowe wytyczne dotyczące montażu segmentowej bramy garażowej:

Ważnym etapem ciepłego montażu bramy jest sprawdzenie, czy boczne ścianki otworu są dobrze wypoziomowane i równe. W razie potrzeby trzeba zauważone mankamenty skorygować.

Wzdłuż progu należy zainstalować ciepłe podproże. Jest konieczne, jeśli podłoga w pomieszczeniu, do którego prowadzi brama też jest ocieplona. Podproże musi być na tyle wysokie, żeby osłoniło krawędź jastrychu i umieszczonej pod nim termoizolacji. Podproża takie są sprzedawane jako gotowe elementy. Produkuje się je z klinarytu lub purenitu.

Między prowadnicami bramy garażowej a ścianami trzeba umieścić przekładki termiczne z twardego polistyrenu, wyposażone w dodatkowe uszczelki. Stosowane są też profile z tworzywa sztucznego, także wzbogacone o system uszczelek.

Przekładki muszą wystawać poza światło wjazdu bowiem dzięki temu uda się połączyć je z ociepleniem glifów, czyli wewnętrznych ścianek otworu wjazdowego.

Ocieplenie glifu można wykonać z cienkich płyt PIR, który to materiał ma bardzo korzystny, niski współczynnik przewodzenia ciepła, niższy od styropianu.

Po montażu warto skontrolować kamerą termowizyjną, czy na obwodzie bramy nie występują mostki termiczne. Ciepły montaż powinien je wykluczać.

Autor: HӦRMANN Rola napędu do bramy. Liczącym się parametrem jest szybkość mechanizmu obsługującego bramę. Im szybciej będzie się otwierać i zamykać, tym niej chłodnego powietrza dostanie się do budynku

Docieplenie bramy garażowej

Gdy zajdzie taka potrzeba, na przykład pojawi się pomysł ogrzewania zimnego dotąd garażu, bramę można docieplić od środka. Przykleja się wówczas do skrzydła płyty termoizolacyjne i uszczelnia przerwy między nimi oraz ich styki z elementami konstrukcyjnymi – na przykład z ramą stalową. W sprzedaży są nawet specjalne zestawy do ocieplania bram. To maty z folii bąbelkowej, obustronnie powlekanej poliestrową folią metalizowaną, mającą zdolność odbijania promieniowania cieplnego. W zestawie jest też taśma dwustronnie przylepna do mocowania maty oraz taśma do uszczelniania styków.

Mata ma współczynnik przenikania ciepła λ = 0,008 W(mK).

