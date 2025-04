Automatyka do bram garażowych. Jak dobrać napęd do bramy garażowej?

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: WIŚNIOWSKI Nie jest problemem garaż bez doprowadzonego zasilania, ponieważ można kupić napęd zasilany przez akumulator lub dokupić akumulator do zwykłego napędu. Najlepsze baterie działają do 2 miesięcy po jednym naładowaniu

Napędy do bram garażowych to ważny element bramy zapewniający komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania. Wybór odpowiedniego modelu zależy od rodzaju bramy, jej wymiarów oraz oczekiwanych funkcji.

Napędy do bram garażowych segmentowych

Do bramy takiej przymocowany jest drążek popychowy. Ruch w przód powoduje zamknięcie bram, a posuw w tył – otwarcie. Drążek połączony jest z wózkiem. Ten porusza się po szynie zamocowanej pod sufitem garażu. Na końcu szyny umieszcza się obudowę z silnikiem zasilanym przez prąd stały o napięciu 24 V. Silnik wprawia w ruch łańcuch, ewentualnie pasek zębaty, które powodują przesuwanie wózka.

Łańcuchy są głośne i wymagają regularnego smarowania. Paski gwarantują cichszą pacę i zapewniają bramie płynniejszą pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że są wariantem droższym i z pewnością bardziej awaryjnym w porównaniu z napędami łańcuchowymi. Pewnym kompromisem jest zakup napędu, którego łańcuch jest schowany w obudowie chroniącej go przed kurzem oraz innymi zabrudzeniami, a także w pewnym stopniu wyciszającej. Trzeba też pamiętać, że łańcuchy lepiej radzą sobie z mocnymi napędami do największych i najcięższych modeli bram.

Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta, więc być może najlepszym rozwiązaniem jest przekaźnik śrubowy. To pręt gwintowany, który służy do popychania wózka. Wytwarza mniej hałasu niż łańcuch, a jego jednorodna budowa jest gwarancja niskiej awaryjności. Cenowo plasuje się między napędem pasowym, a łańcuchowym.

Kupując napęd do bramy garażowej powinno się także zorientować, jaką prędkość przesuwu skrzydła zapewnia. Standardowo wynosi ona 20–30 cm/s. Część napędów ma też regulator pozwalający te prędkość zmniejszyć lub zwiększyć (w przewidzianym zakresie).

Warto wybrać napęd do bramy garażowej z funkcją płynnego rozruchu i płynnego hamowania. Sprzyja ona zmniejszeniu zużycia mechanizmów napędowych. Aby uniknąć awarii, napędy wyposaża się także w sprzęgło bezpieczeństwa. Wyłączy ono silnik, gdy tylko coś zablokuje posuw skrzydła.

Z przydatnych opcji, stosowanych w napędach warto też wymienić czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody, niedopuszczający do przytrzaśnięcia przez opadające skrzydło osoby, bądź przedmiotu pozostających na linii jego ruchu. Czujnik ten jest połączony z wielosprężynowym układem, dzięki któremu skrzydło, w momencie zetknięcia się z przeszkodą, natychmiast się cofnie.

Niektóre napędy do bram garażowych segmentowych mają też wbudowaną lampę LED oświetlającą garaż w chwili otwierania i zamykania.

Funkcja autoblokady umożliwia zatrzymanie bramy w dowolnej pozycji. Dzięki temu nie zamknie się samoczynnie po kilkudziesięciu sekundach, jak to dzieje się w przypadku standardowych napędów. Funkcja wentylacji zapewnia natomiast bezpieczne przewietrzanie garażu, ustawiając bramę w takiej pozycji, żeby przy strefie nadprożowej mogła odbywać się wymiana powietrza.

O trwałości bramy informuje deklarowana, dobowa liczba cykli otwarcia i zamknięcia. W bramach do domów jednorodzinnych wynosi ona od 16 do 20. W przypadku napędów dla zastosowań profesjonalnych, jest to 100 cykli/dobę.

Napędy do bram garażowych segmentowych mogą także współpracować z bramami uchylnymi, które są dziś znacznie mniej popularne niż kiedyś i wyposaża się w nie najczęściej nieogrzewane garaże wolnostojące.

Autor: WIŚNIOWSKI Wiele bram ma napęd w komplecie. Warto rozważyć ich zakup, ponieważ zyskuje się wtedy gwarancję, że automatyka jest precyzyjnie dobrana do gabarytów skrzydła

Moduł sterujący do bramy

Pracą siłownika kieruje moduł sterujący (centralka), zazwyczaj połączony z nim w jedną całość i umieszczony na końcu szyny jezdnej. Jest to urządzenie kontrolujące pracę napędu. Moduł ma panel, na którym znajduje się włącznik i wyłącznik lub również klawiatura do programowania funkcji napędu.

Nowoczesne napędy do bram garażowych często mają moduł sterujący oddzielony od siłownika. Da się go wówczas umieścić w bardziej poręcznym miejscu, na przykład na bocznej ścianie garażu, w pobliżu gniazdka elektrycznego.

W standardowych modelach obsługa odbywa się za pośrednictwem pilota zawieszonego przy kluczykach lub leżącego w aucie. Dobry pilot, komunikujący się z modułem sterującym drogą radiową powinien mieć minimum 128 bitowy system kodowania sygnału oparty na kilku miliardach kombinacji. Musi działać w częstotliwości zarezerwowanej dla tego rodzaju sprzętów ‒ 433,92 MHz lub 868,35 MHz, bo inaczej inne urządzenia mogą powodować zakłócenia i zaburzenia działania.

Piloty są przeważnie kilkukanałowe, więc dodatkowe kanały służą do obsługi bramy wjazdowej i oświetlenia posesji.

Napęd do bramy garażowej ‒ kryteria doboru

Napęd do bramy garażowej segmentowej i ewentualnie uchylnej dobiera się uwzględniając przede wszystkim jej ciężar i wymiary. Wiadomo, że im gabaryty bramy są większe, tym silniejszy napęd będzie potrzebny. Do garaży jednostanowiskowych przeważnie wystarczające są napędy o sile ciągu 400 N. Do garaży, w których mają parkować po dwa auta potrzebny jest napęd o sile ciągu 650 N-750 N.

Trzeba także zorientować się, ile jest miejsca między sufitem a nadprożem, bo różne napędy stawiają pod tym względem różne wymagania.

Długość szyny wraz z siłownikiem dobiera się do wysokości bramy. Powinna wynieść tyle, co ta wysokość powiększona o około 60 cm. W razie czego można do napędu dokupić dłuższą szynę.

Kupując napęd z szyną, warto się też upewnić, jakiej wymaga wolnej przestrzeni pod sufitem. Nadproże naszego garażu może się bowiem okazać zbyt niskie na potrzeby danego napędu lub pod sufitem znajdą się jakieś elementy utrudniające instalacje długiej szyny.

Co zrobić w razie awarii? Przyszłych użytkowników napędów może niepokoić kwestia zachowania się tych urządzeń w razie przerw w dostawie prądu lub awarii mechanizmu. Producenci przewidzieli oczywiście takie ewentualności. W razie unieruchomienia napędu bramę da się otworzyć po odłączeniu siłownika, pociągając za linkę awaryjną, połączoną z drążkiem lub wózkiem. Gorzej jeśli brama stanowi jedyną drogę do garażu. Wtedy nie ma jak do niego się dostać, żeby skorzystać z linki awaryjnej. Pozostaje wówczas wezwanie serwisu, chyba że kupimy bramę z zewnętrznym mechanizmem odblokowującym. Daje on możliwość otworzenia bramy z zewnątrz. Sporo napędów ma w obudowie baterię podtrzymującą zasilanie. Wtedy, gdy dojdzie do krótkotrwałej przerwy w dostawie prądu, będzie można korzystać z dobrodziejstwa automatyki – tym dłużej, im pojemniejszy jest taki akumulator. Przeważnie możliwe jest wtedy wykonanie 5‒10 cykli zamknięcia i otwarcia. Można też doposażyć napęd w dodatkową baterię i wtedy nawet długotrwały problem z siecią zasilającą nie przeszkodzi w bezpiecznym korzystaniu z garażu.

Napęd do bramy garażowej segmentowej bocznej

Są to bramy, które po otwarciu nie wjeżdżają pod sufit, tylko przesuwają wzdłuż ściany. Wykorzystywane są tu te same co do bram górnych z tym, że o większej mocy. Trzeba je ponadto wyposażyć w innego typu drążek popychowy.

Są też specjalne napędy do bocznych bram segmentowych, których segmenty mają kształt wąskich listew, a nie szerokich paneli. Taki napęd jest przymocowany do bramy i umożliwia poruszanie jej po prowadnicy zainstalowanej na ścianie i nadprożu.

Napędy do bram garażowych roletowych

Płaszcz takich bram podczas otwierania nawijany jest na wał umieszczony nad otworem wjazdowym i biegnący wzdłuż nadproża. Do poruszania wałem stosuje się specjalne napędy, często zresztą sprzedawane w komplecie razem z bramą.

Silniki takich napędów poruszają bezpośrednio wał, trzon stanowi przekładnia ślimakowa, zdolna radzić sobie z obsługą wysokich, ciężkich bram, także przemysłowych.

Napędy do bram garażowych rozwieralnych

Takie bramy również można wyposażyć w napęd, ale będzie to trudniejsze. W ofercie sprzedawców praktycznie nie ma modeli specjalnie przeznaczonych do jedno- lub dwuskrzydłowych bram rozwieralnych. Można zastosować model siłownika do bram segmentowych, ale uzupełniony o specjalne ramiona, które będą ciągnąć i pchać skrzydła. Nadają się one jednak do bram, których szerokość nie przekracza 2,8 m.

Zestaw poruszający skrzydłami bramy rozwieralnej także wymaga napędu o większej mocy.

Do garażowych bram rozwieralnych można ewentualnie zastosować niektóre rodzaje napędów przeznaczonych do rozwieralnych bram ogrodzeniowych, ale otwierających się na zewnątrz. Przed zakupem takiego napędu koniecznie trzeba się skonsultować z doradcą technicznym jego producenta lub autoryzowaną ekipą monterską. Pomogą oni ustalić, czy taki sprzęt będzie mógł współpracować z naszą bramą. Napęd tego rodzaju dobiera się do długości skrzydeł (maksymalnie 2,5 m) i ich masy (maksymalnie 250 kg).

Akcesoria do napędów Fotokomórki – warto o nich pomyśleć, jeśli napęd nie ma systemu chroniącego przed przypadkowym przytrzaśnięciem. Zatrzymują one bramę natychmiast, gdy tylko ktoś lub coś przetnie wiązkę emitowanego przez nie promieniowania. Antena – zwykle piloty maja zasięg do 200 m. Antena pozwala go zwiększyć, by móc obsługiwać bramę z większej odległości. Często oferowana jest w zestawie razem z napędem. Złącze magistrali HCP – pozwoli wpiąć moduł sterujący napędu do domowej sieci smart home. Dobierany jest do danego standardu komunikacji: Homematic, KNX, Delta Dore itp. Dzięki temu będzie można napęd obsługiwać zdalnie, używając smartfona. Smartfon powiadomi też o pozycji bramy i zaalarmuje w razie awarii lub włamania. Złącze takie zapewnia też współpracę z samochodowymi komputerami, w których może być zainstalowana aplikacja uwzględniająca także możliwość obsługi bram garażowych i wjazdowych. Dokupić można też lampę ostrzegawczą, dodatkowe piloty, zewnętrzna lampę zintegrowaną z czujka ruchu.

