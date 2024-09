Zapora Pilchowice, druga co do wielkości w Polsce, przegrywa walkę z wodą

Autor: Zapora Pilchowice (X, Twiter) Zapora Pilchowice to druga po solińskiej najwyższa zapora w Polsce

Zapora Pilchowice, mierząca 62 metry wysokości, jest drugą po Solinie najwyższą zaporą w Polsce i najwyższą tego typu konstrukcją zbudowaną z kamienia. Aktualnie zbiornik na Jeziorze Pilchowickim na rzece Bóbr jest już przepełniony. Wykonywane są z niego kontrolowane zrzuty wody. Na niebezpieczeństwo narażenie są zwłaszcza mieszkańcy gmin Wleń i Lwówka Śląskiego.

Potężne opady deszczu spowodowały wezbrania rzek na południu Polski. Zalane są już m.in. Głuchołazy na Opolszczyźnie czy Kłodzko na Dolnym Śląsku. Są już pierwsze ofiary śmiertelne kataklizmu. Zapowiedziano wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

Przelewa się zapora w Pilchowicach

Zarządca zapory w Pilchowicach poinformował, że ciągu najbliższych godzin zbiornik w Pilchowicach zacznie się przelewać. Do akwenu dopływa o wiele więcej wody, niż udaje się na bieżąco zrzucać. Odpływ niekontrolowany rozpoczął się już w niedzielę 15 września późnym popołudniem.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych już w niedzielę apelował też, aby mieszkańcy zagrożonych miejscowości zdecydowali się ewakuację. W nocy w poniedziałek napisał na swoim koncie na Facebooku:

"Przegraliśmy walkę z wielką wodą. Woda przelała się przez wały za Ośrodkiem Sióstr Elżbietanek. Powoli będzie zalewała miasteczko. Niestety, tutaj jej nie powstrzymamy. Dziękuję wszystkim, którzy tak dzielnie walczyli. Woda będzie jeszcze w kranach przez około 8 godzin. Niestety agregat na ujęciu wody jest zalany i nie zasili pomp. Będziemy starali się zapewnić prowiant i wodę".

Z kolei Amelia Żegadło, sołtyska Pilchowic powiedziała w poniedziałek rano, że dobrowolna ewakuacja z jej wsi odbyła się w niedzielę. Nie wszyscy się jednak na ten krok zdecydowali. Część mieszkańców pozostała w swoich domach we wsi.

Służby apelują, by nie zwlekać z ewakuacją, gdy jest taka potrzeba. RCB przypomina mieszkańcom Dolnego Śląska i Opolszczyzny, by na terenach zalanych pić wyłącznie wodę butelkowaną.

Zapora wodna Pilchowice na rzece Bóbr - tak spokojnie teraz tu nie jest

Zapora w Pilchowicach cudem techniki

Zapora wodna w Pilchowicach to druga co do wielkości (po solińskiej) zapora w kraju, za to najwyższa zapora kamienna i łukowa. Ma 62 metrów wysokości, a jej korona aż 280 m długości.

Została zbudowana w latach 1902-1912 według projektu profesora Ottona Intzego oraz dr. inż. Curta Bachmanna. Powstała po serii pustoszących powodzi. Kiedy ją wznoszono powstał zbiornik wodny o długości 7 km, powierzchni 240 ha i pojemności 50 mln m³.

Zapora w Pilchowicach uznana została za cud techniki - wytwarzała ponad 8 MW energii. Po modernizacji w 2013 roku, moc elektrowni zwiększono do 13,364 MW.

