Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: UM Warszawa/Cezary Warś Warszawa - nowa kładka w Porcie Czerniakowskim

Ostatnie elementy stalowych przęseł mostu nad Portem Czerniakowskim spięły konstrukcję nad kanałem. Na koniec prac trzeba jednak poczekać, choć postępują szybko. Wokół nabierają kształtu ścieżki rowerowe, które są elementem inwestycji. Wszystko ma być gotowe w sierpniu.

Trzecia kładka w Warszawie

To inwestycja Zarządu Zieleni, a wykonawcą wyłonionym w przetargu w 2023 r. jest firma Primost Południe. To będzie trzecia kładka w Warszawie po oddanej do użytku w 2022 nad kanałem w Porcie Praskim i Agrafce nad nurtem Wisły, na którą piesi i rowerzyści tłumnie ruszyli latem 2024 r.

Port Czerniakowski – rekreacyjne centrum nad Wisłą

Port Czerniakowski jest głównym portem stolicy, wejście znajduje się przy Płycie Desantu i prowadzi kanałem portowym w kierunku południowym od nurtu Wisły przez bramę, która jest zabezpieczeniem powodziowym dla Śródmieścia. Dalej pod mostem Łazienkowskim do tzw. patelni (szeroka część kanału) z przystanią i miejscami do cumowania. Ta część jest połączona biofiltrem, przez który do basenu portowego wpadają wody kanałów Piaseczyńskiego i Głównego na Agrykoli.

W szerokim basenie portowym z powodzeniem funkcjonuje pływająca sauna, która powstała dzięki inicjatywie Budżetu Obywatelskiego. Odbywają się tu lekcje pływania na SUP i kajakiem. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni najmłodsi mieszkańcy mogą brać udział w zajęciach żeglarskich albo spróbować sił w tradycyjnych czółnach. Przy wyremontowanych nabrzeżach znajdują się pływające pomosty oraz pochylnia do wodowania jednostek pływających.

Nowa kładka po 17 latach

To jednoprzęsłowa przeprawa o konstrukcji stalowej z żelbetową płytą zespalającą. Ma rozpiętość 60 m i szerokość 8,2 m, a cały most ma długość 150 m. Został posadowiony na wielkośrednicowych palach wierconych. Ostatnie elementy konstrukcji o wadze 30 t i długości 30 m zostały umieszczone za pomocą potężnego dźwigu o nośności 500 ton. Zastąpiła drewniany most tymczasowy, który został wybudowany na wiosnę 1980 r. przez żołnierzy 2 Warszawskiej Brygady Saperów podczas ćwiczeń wojskowych. Stara przeprawa wytrzymała ponad 28 lat, ale musiała zostać rozebrana w 2008 r. z powodu zagrożenia zawaleniem.

W nowym moście umieszczona zostanie Wiślana Kapsuła Czasu z pamiątkowymi przedmiotami z czasów współczesnych.

Liczymy na to, że w przyszłości kapsułę odkryją osoby, dla których pamiątki będą stanowiły wartość historyczną. Umieszczone w niej przedmioty i list opisują okoliczności, w jakich powstawał most oraz emocje towarzyszące jego budowie. Nie zabraknie w nim również opowieści o Dzielnicy Wisła, którą na co dzień współtworzymy wraz z mieszkańcami. Niewątpliwie będzie to materialne dziedzictwo, które ucieszy przyszłe pokolenia antropologów kultury i miłośników Wisły - mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły.

Kładka w Porcie Czerniakowskim – skrót i atrakcja

Nowa kładka będzie odgałęzieniem ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Wisłostrady prowadzącego do basenu portowego w Porcie Czerniakowskim. Będą mogły po niej poruszać się również pojazdy uprzywilejowane. Skróci drogę na Cypel Czerniakowski i urozmaici drogi spacerów i przejażdżek rowerowych z terenów Agrykoli znad brzegów Kanału Piaseczyńskiego w kierunku zagospodarowanych bulwarów wiślanych. Nowa przeprawa będzie połączona z kładką pod Mostem Łazienkowskim.

Zmodernizowana zostanie też infrastruktura, która poprawi funkcjonowanie portu. Wyremontowane zostaną schody na skarpie na wschodnim nabrzeżu kanału poprawiające dostępność pomostu pływającego i nowych pomostów żeglugowych i wioślarsko-kajakarskich. W okolicy mostu, przy technicznej części portu powstaną funkcjonalne miejsca postojowe i dojazd do zimowiska dla łodzi.

Czy kładka wisi zbyt nisko?

Pojawiły się głosy w mediach, że budowana kładka jest zawieszona zbyt nisko nad lustrem wody. Trzeba zaznaczyć, że jej poprzedniczka była chyba jeszcze niższa, a dodatkowo miała trzy podpory drewniane w nurcie kanału, co zawężało prześwit. Z pytaniem dotyczącym wysokości nowej przeprawy zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni. Otrzymaliśmy bardzo rzetelną i merytoryczną odpowiedź od pana Jana Piotrowskiego, pełnomocnika prezydenta prezydenta Warszawy ds Wisły.

- Projektując most braliśmy pod uwagę potrzeby użytkowników portu. Każda jednostka się w nim znajdująca jest w stanie przepłynąć pod mostem. Nowy most jest pod każdym względem bardziej funkcjonalny w porównaniu ze starą, zlikwidowaną przeprawą drewnianą - jest dwukrotnie wyższy i nie ma podpór nutowych (żadna z podpór nie stoi w odzie kanału portowego. Warto wspomnieć, że budowany był zachowaniem pełnej żeglowności). Dla użytkowników korzystających z wody nie będzie stanowił dodatkowego utrudnienia, ponieważ nie ogranicza parametrów istniejącego toru wodnego.

Warto pamiętać o tym, że użytkownicy aby korzystać z portu najpierw muszą do niego wpłynąć przez bramę stanowiąca zabezpieczenie powodziowe Śródmieścia, której prześwit jest mniejszy niż nowego mostu. Co za tym idzie żadna jednostka, która wpłynie do portu nie będzie miała problemów z przepłynięciem pod nowo budowaną przeprawą. Wielkość obiektów zacumowanych w porcie jest nam znana i te, które są mobilne mogą swobodnie poruszać się po porcie. W Porcie Czerniakowskim obowiązują takie same zasady jak w innych miejscach tego typu. Wchodząc do portu żaglówki mają obowiązek zwinąć żagle i jeśli pojawi się taka konieczność położyć maszt. Warto zauważyć, że jachty żaglowe stanowią około 2% użytkowników Portu Czerniakowskiego i znacząca ich liczba to żaglówki klasy Omega (małe, dostosowane do warunków żeglugowych panujących na Wiśle).

