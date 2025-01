Nowy most na Bugu będzie gotowy przed czasem? Przejadą nim nawet czołgi

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Siemiatycze Budowa mostu na Bugu w Grannem

W Grannem (powiat siemiatycki) na finiszu jest już budowa nowego mostu na Bugu. Największa inwestycja w historii powiatu prowadzona jest wspólnie przez 6 samorządów z dwóch województw. Jego konstrukcja będzie na tyle mocna, że według deklaracji udźwignie nawet czołgi i inne pojazdy wojskowe.

Budowa mostu na Bugu w Grannem na ukończeniu. Będzie przed terminem?

Nowy most na Bugu w Grannem jest już niemal gotowy. Zgodnie z umową termin oddania przeprawy do użytku to październik 2025 r., jednak serwis radio.bialystok.pl ustalił, że możliwe jest ukończenie przeprawy kilka miesięcy wcześniej – już w sierpniu tego roku. Rozpoczęta na początku 2024 r. budowa przyspieszyła m.in. dzięki łagodnej zimie. 24 stycznia 2025 r. wykonano ostatni element konstrukcji mostu.

412-metrowy most na Bugu to wspólna inwestycja sześciu samorządów: województw podlaskiego i mazowieckiego, powiatów siemiatyckiego (lider projektu) i sokołowskiego oraz gmin Perlejewo i Jabłonna Lacka. Przeprawa połączy dwa województwa. Wraz z mostem realizowane są inwestycje drogowe w pobliżu, m.in. dwukilometrowa dwupasmowa jezdnia po stronie podlaskiej i analogiczna droga o długości 1,8 km po stronie mazowieckiej. Powstaną także drogi dla rowerów. Koszt inwestycji to ponad 101 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu „Mosty dla regionów”.

Budowany most będzie miał długość 412 m i szerokość całkowitą od 13,7 do 17,7 m, ze względu na tarasy widokowe. Budowany jest w układzie statycznym – ciągłym sześcioprzęsłowym z siedmioma podporami. Przęsła mostu będą miały konstrukcję sprężoną kablobetonową o przekroju skrzynkowym. Most budowany jest w technologii stacjonarnej oraz nawisowej. Do przeprawy będą prowadziły drogi dojazdowe wraz z chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi (...). Wykonawcą zadania jest spółka Domost z Małkini Górnej, a nadzór inwestorski nad budową sprawuje spółka „Inko Consulting” z Krakowa

– podaje powiat sokołowski.

Nowe drogi dojazdowe do mostu będą mieć kategorie dróg gminnych i powiatowych, ale budowane są tak, by spełniały parametry dla dróg krajowych. Dzięki temu możliwe będzie ewentualne podniesienie kategorii tych dróg.

– Sam most bez dróg łączących nie ma znaczenia. Musimy mieć do niego odpowiedni dojazd. Aby most spełniał swoją rolę i zapewniał dobre połączenie między województwami, niezbędne są odpowiedniej jakości drogi dojazdowe. Mam nadzieję, że nasze rozmowy doprowadzą do podniesienia kategorii tych dróg, co zwiększy ich użyteczność

– podkreślił starosta Mariusz Cieślik.

Potężny most w Grannem udźwignie nawet czołgi. Ale ma też wesprzeć turystykę

Nowy most w Grannem, jak donosi radio.bialystok.pl, ma nadawać się m.in. do przejazdu czołgów i innego ciężkiego sprzętu wojskowego. Jest to zatem inwestycja o dużym znaczeniu strategicznym. Jego główną rolą będzie jednak poprawa komunikacji w regionie, skrócenie podróży w kierunku Warszawy oraz zwiększenie potencjału turystycznego.

Budowa mostu wraz infrastrukturą komunikacyjną będzie ważnym impulsem do rozwoju gospodarczego całego regionu i wpłynie pozytywnie na przepływ ludności, kapitału, rozwój transportu drogowego ale także między innymi na nadbużańską turystykę po obu stronach przeprawy

– podkreślają przedstawiciele powiatu sokołowskiego.

Przypomnijmy, że pomysł budowy mostu pojawił się w 2018 r., zaś umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 29 lutego 2024 r. Co ciekawe, ostatnio przeprawa przez Bug w tym miejscu istniała przed 1920 rokiem.

