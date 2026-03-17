PGE Dystrybucja uruchamia strategiczny program modernizacji sieci energetycznej o wartości niemal 1,4 mld zł - informuje portal inzynierbudownictwa.pl. Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej siedem umów na dofinansowanie pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kluczowym celem jest zwiększenie zdolności sieci do przyłączania nowych, odnawialnych źródeł energii.

W efekcie zaplanowanych prac potencjał przyłączeniowy dla OZE ma wzrosnąć o 541 MW. To kluczowa informacja dla deweloperów farm fotowoltaicznych i wiatrowych, którzy często borykają się z odmowami wydania warunków przyłączenia z powodu ograniczonej przepustowości sieci. Inwestycja obejmie siedem regionalnych oddziałów spółki.

Mapa inwestycji. Gdzie popłyną pieniądze z KPO?

Największym beneficjentem programu jest region warszawski. Oddział PGE Dystrybucja Warszawa otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 432,5 mln zł, co stanowi blisko jedną trzecią całej puli. Środki te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju aglomeracji, gdzie zapotrzebowanie na energię rośnie wraz z nowymi projektami biurowymi, logistycznymi i mieszkaniowymi.

Znaczące fundusze popłyną również do innych części kraju. Oddział w Łodzi może liczyć na wsparcie w kwocie niemal 197 mln zł, a do oddziału w Rzeszowie trafi 174,8 mln zł. Kolejne na liście są oddziały: Białystok (około 172 mln zł), Lublin (ponad 160 mln zł), Skarżysko-Kamienna (niespełna 159 mln zł) oraz Zamość, który otrzyma ponad 94 mln zł.

Co modernizacja oznacza w praktyce dla rynku?

Projekt zakłada szeroko zakrojone prace infrastrukturalne. W planach jest przebudowa 504 stacji elektroenergetycznych oraz modernizacja i budowa ponad 177 km linii dystrybucyjnych. W praktyce oznacza to nie tylko zwiększenie mocy, ale także poprawę niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, co jest kluczowe dla ciągłości działania przedsiębiorstw przemysłowych i centrów danych.

Dla rynku nieruchomości modernizacja sieci to sygnał, że tereny objęte inwestycją zyskają na atrakcyjności. Stabilniejsze i bardziej dostępne zasilanie może odblokować potencjał gruntów, które do tej pory miały ograniczone możliwości zabudowy z powodu słabej infrastruktury energetycznej.

Krok w stronę inteligentnej sieci

Ważnym komponentem projektu jest cyfryzacja i automatyzacja. Na rozwój zdalnego zarządzania siecią przeznaczono niemal 304 mln zł. W ramach tej kwoty zainstalowanych zostanie prawie 58 tys. liczników zdalnego odczytu. To element budowy tzw. inteligentnej sieci (smart grid), która pozwala na bieżąco monitorować jej stan i szybciej reagować na ewentualne awarie.

Rozwój inteligentnej infrastruktury wspiera również powstawanie lokalnych rynków energii i klastrów energetycznych, co otwiera nowe możliwości dla prosumentów i inwestorów. Stabilniejsza sieć, zdolna do dwukierunkowego przepływu energii, jest fundamentem nowoczesnej energetyki i czynnikiem podnoszącym wartość inwestycyjną całych regionów.

