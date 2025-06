Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj na Zieloną Białołękę – kiedy budowa? Trzaskowski: to priorytet

Tramwaj na Zieloną Białołękę to zapowiadana od dawna inwestycja, która ma ułatwić dojazd z tej części Warszawy do centrum, dowożąc pasażerów do przesiadki na 2. linię metra lub dalej w głąb ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Po raz pierwszy zamiar budowy takiej linii ogłoszono w marcu 2017 r., jednak wciąż ona nie powstała. Warto dodać, że byłby to pierwszy transport szynowy w tej części dzielnicy (tramwaje kursują tylko po zachodniej części Białołęki).

7 marca 2024 r. ogłoszono mocno opóźniony przetarg na wybór projektanta nowego tramwaju, zaś w sierpniu poinformowano, że tramwaj zaprojektuje firma Voessing Polska. Ma ona 42 miesiące na opracowanie projektów i uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 r., po bardzo długim, trzyletnim oczekiwaniu Tramwaje Warszawskie zdołały w końcu uzyskać od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kluczowy dokument – tzw. decyzję środowiskową. Dzięki temu można było wznowić przygotowania do tej inwestycji. Miasto podaje, że budowa tramwaju na Zieloną Białołękę nastąpi w latach 2028–2030.

Wcześniej zapowiadano, że budowa mogłaby rozpocząć się wcześniej, jeśli na inwestycję uda się pozyskać unijne dofinansowanie. Ostatecznie jednak, jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, urzędnicy zrezygnowali ze starań o unijne środki na tramwaj na Zieloną Białołękę z budżetu na lata 2021–2027. Priorytet otrzymały nowe linie tramwajowe na lewym brzegu Wisły (kolejne odcinki połączenia tramwajowego między Wilanowem a Wolą) oraz dokończenie 2. linii metra M2 na Bemowie.

– Dzisiaj absolutnym priorytetem jest dokończenie obecnych inwestycji – Wilanowa, Rakowieckiej i trasy do Dw. Zachodniego. Natomiast później dla mnie priorytetem numer jeden jest Białołęka. I na tym się chcę skupić – zapewnił w lipcu 2024 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski cytowany przez serwis transport-publiczny.pl.

Tramwaj na Zieloną Białołękę – trasa. Gdzie będą przystanki?

Trasa tramwaju na Zieloną Białołękę o długości 6,5 km została wytyczona od szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek do skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej. Tu nowa trasa połączy się z istniejącą siecią tramwajową. Tramwaj pojedzie m.in. ul. Głębocką, św. Wincentego oraz Matki Teresy z Kalkuty, po drodze przejeżdżając wiaduktem nad Trasą Toruńską (rozważany jest wariant z wiaduktem autobusowo-tramwajowym). Zaplanowano 8 przystanków, których lokalizację pokazuje mapa.

i Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Trasa tramwaju na Zieloną Białołękę z zaznaczonymi przystankami

– Tramwaje będą mogły jeździć nawet co około 2–3 minuty. Czas przejazdu do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut – podaje UM Warszawa.

Przesiadka na metro Kondratowicza z ruchomymi chodnikami

Ważną funkcją nowego tramwaju będzie dowiezienie mieszkańców wschodniej Białołęki do stacji metra Kondratowicza na linii M2. Plany budowy tramwaju uwzględniono przy projektowaniu metra – od stacji Kondratowicza prowadzi długi podziemny tunel do skrzyżowania z ul. św. Wincentego, gdzie znajdzie się przystanek tramwaju. W tunelu zamontowano jedyne w sieci metra warszawskiego ruchome chodniki, które ułatwią przesiadki. Pozostawiono też miejsce na dobudowanie w przyszłości dodatkowego wyjścia z metra wprost na przystanek tramwajowy.

i Autor: R. Motyl, UM Warszawa, Materiały prasowe Ruchome chodniki na stacji metra Kondratowicza

Stacja Kondratowicza integruje autobusy i metro. Możliwość łatwych przesiadek mają mieszkańcy Targówka, Białołęki, Marek i Ząbek – opisuje stan obecny UM Warszawa. – W godzinach porannego szczytu z ulicy L. Kondratowicza w kierunku Pragi i centrum w ciągu godziny wyrusza kilkanaście pociągów metra, które mogą przewieźć ok. 30 tys. pasażerów. Podróż do centrum, na ulicę Świętokrzyską, zajmuje ok. 20 minut.

Kiedy tramwaj na Zieloną Białołękę? Jest termin budowy

Obecnie podawany termin budowy tramwaju na Zieloną Białołękę to lata 2028–2030. Oznacza to, że pasażerowie skorzystaliby z nowej linii na początku kolejnej dekady.

Urzędnicy zapowiadali wcześniej, że inwestycja może przyspieszyć, jeśli uda się pozyskać dofinansowanie unijne. Ostatecznie jednak okazało się, że miasto nie spróbuje pozyskać dofinansowania z UE na tramwaj na Zieloną Białołękę z aktualnej puli środków, a więc przyspieszenie nie nastąpi. Zamiast tego stolica postanowiła wnioskować o środki na inne inwestycje tramwajowe oraz dokończenie budowy metra M2. Nadal jednak miasto może starać się o unijne środki na tramwaj na Zieloną Białołękę z kolejnej puli pieniędzy.