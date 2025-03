Tramwaj na Jagodno we Wrocławiu – oferty w przetargu za drogie. Co dalej z budową?

14:16

Autor: Wrocławskie Inwestycje Wizualizacja pętli autobusowej (docelowo: autobusowo-tramwajowej) w rejonie ul. Buforowej i Kajdasza

Tramwaj na Jagodno to planowana od wielu lat inwestycja, która ma pozwolić lepiej skomunikować tę część Wrocławia z centrum. Na razie w budowie jest buspas, który w przyszłości przekształci się w trasę autobusowo-tramwajową. Zanim jednak rozpocznie się budowa tramwaju na Jagodno, najpierw muszą znaleźć się środki na projektowanie.

Spis treści

Trwa przetarg na projektanta wyczekiwanego tramwaju na Jagodno we Wrocławiu. Okazuje się jednak, że jego rozstrzygnięcie nie będzie łatwe. 7 marca 2025 r. nastąpiło otwarcie ofert. Wszystkie firmy, które zgłosiły się do przetargu, żądają znacznie więcej, niż zakładały władze. Podczas gdy budżet na tę część inwestycji to 2,97 mln zł, oferty wykonawców wahają się od 3,38 do aż 9,49 mln zł. Teraz organizator przetargu musi zdecydować, czy dołożyć brakującą kwotę, czy powtórzyć całe postępowanie.

Tramwaj na Jagodno – kiedy projektowanie i budowa?

Tramwaj na Jagodno we Wrocławiu to dokładniej mówiąc trasa autobusowo-tramwajowa o długości 2,7 km. W pierwszym etapie inwestycji powstaje buspas łączący Jagodno z centrum miasta. Docelowo, w kolejnym etapie, zostanie on przekształcony we wspólną trasę dla autobusów i tramwajów. Inwestycja ma ułatwić podróże 35,5 tys. mieszkańców tych okolic.

Obecnie miasto podaje następujący harmonogram inwestycji:

połowa 2025 r. – oddanie do użytku trasy autobusowej,

2028 r. – budowa torowiska tramwajowego na Jagodno.

Dokładny termin zakończenia budowy tramwaju nie jest obecnie znany, podobnie jak całościowy koszt. Pierwszy (autobusowy) etap inwestycji kosztuje 45 mln zł.

Przypomnijmy, że inwestycję podzielono na etapy m.in. z powodu problematycznych przepisów. Tramwaj na Jagodno będzie przecinać tory kolejowe, a polskie prawo dotąd nie określało, jak takie przecięcia powinny wyglądać, co blokowało projektowanie i budowę. Dlatego miasto zaczęło od buspasa na Jagodno, żeby przynajmniej częściowo poprawić komunikację w tej części miasta. W lutym 2025 r. nastąpił ważny przełom – rząd uchwalił brakujące przepisy, co otworzyło drogę do prac nad tramwajem.

Nowe przepisy szczegółowo regulują zasady budowy skrzyżowań w jednym poziomie i wielopoziomowych, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, jak i bezpieczeństwa. (...) Określono precyzyjne wytyczne dotyczące m.in. geometrii i techniki przecięcia torów, systemów zabezpieczeń oraz wymagań dotyczących sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Takie rozwiązania zapewnią maksymalne bezpieczeństwo przy jednoczesnym utrzymaniu płynności ruchu zarówno tramwajowego, jak i kolejowego

– podaje Urząd Miasta.

Tramwaj na Jagodno – trasa, mapa, lista przystanków

Trasa o długości 2,7 km połączy Jagodno z centrum miasta. Zaczynać się będzie od pętli na wysokości ul. Kajdasza i pobiegnie aż do ul. Świeradowskiej.

Lista przystanków tramwaju na Jagodno to:

Bardzka

Przystankowa

Konduktorska

Malinowskiego

Jagodzińska

Kajdasza (pętla).

Przy pętli przewidziano budowę parkingu P+R.

Realizacja I etapu umożliwi autobusom poruszać się wydzielonym buspasem (bez stania w korkach). Wydzielony korytarz dla komunikacji miejskiej zaczyna się od pętli z parkingiem P+R na wysokości ul. Kajdasza i łączy się z istniejącym w ulicy Bardzkiej – podaje miasto. – W drugiej kolejności buspas zostanie zabudowany torowiskiem i stanie się trasą autobusowo-tramwajową.

Warto dodać, że w przyszłości możliwe będzie przedłużenie trasy tramwajowej do ronda w Iwinach, poza granicami miasta. To efekt współpracy miasta z gminą Siechnice. Na przedłużenie trasy pozostawiono rezerwę terenu, co pozwoli na łatwą realizację inwestycji w przyszłości.

TAT Jagodno – wizualizacja

Jak na razie miasto nie zaprezentowało jeszcze wizualizacji docelowej trasy autobusowo-tramwajowej. Pokazano jedynie wizualizacje etapu I (trasa autobusowa), które prezentujemy poniżej.

Autor: Wrocławskie Inwestycje Wizualizacja buspasa na Jagodno we Wrocławiu

Autor:

