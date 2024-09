Rusza modernizacja Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku. To unikat!

Rusza wielka modernizacja Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku

Centrum Rzeźby w Orońsku to instytucja wyjątkowa w skali nie tylko kraju, ale i Europy. Teraz stanie się także jedną z najbardziej nowoczesnych placówek muzealnych, a to za sprawą rozbudowy i modernizacji siedziby Muzeum Rzeźby Współczesnej. Są już na to pieniądze.

Czym jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku?

Instytucja, o kilkudziesięciu latach tradycji artystycznej, zlokalizowana jest w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. To dawny majątek polskiego malarza Józefa Brandta.

Na obszarze ok. 13 ha znajduje się zabytkowy park, pałac z oficyną, oranżeria, kaplica, wozownia, stajnia i spichlerz zaadaptowane do potrzeb wystawienniczych i Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, a także współczesne budynki warsztatowe. Jest też jeszcze jeden ważny budynek – Muzeum Rzeźby Współczesnej z przestrzenią wystawienniczą i kolekcją ponad 2300 prac najwybitniejszych twórców, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Xawerego Dunikowskiego, Wojciecha Fangora, Władysława Hasiora, Katarzyny Kobro, Pawła Althamera, Tony’ego Cragga i in. Rzeźby prezentowane są także w parku. To właśnie ten budynek zostanie odmieniony.

Inwestycja możliwa dzięki finansowaniu z programu FEnIKS

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zawarło umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji społecznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Wysokość dofinansowania wynosi 36 mln zł. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 55,5 mln zł.

Jak się zmieni Muzeum Rzeźby Współczesnej?

Budynek, który zostanie rozbudowany i zmodernizowany, jest największym na terenie Centrum (ok. 2,5 tys. m²). Wzniesiony w latach 1988–92, wymaga już dostosowania do współczesnych standardów i unowocześniania.

Jak zmieni się siedziba? Przede wszystkim powiększy się o dodatkowe 900 m² przestrzeni, nie tylko dla zwiedzających, ale też społeczności lokalnej i jej różnego typu aktywności. W nowej przestrzeni znajdzie się także miejsce na bibliotekę, archiwum, a także salę edukacyjną. Ciekawie zapowiada się dach po modernizacji – cały wyposażony będzie w świetliki, a te z kolei w fotowoltaikę.

Za projekt rozbudowy odpowiada kielecka pracownia EMGIEPROJEKT. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024–2026.

Warto też dodać, że wszystkie zrealizowane w ramach programu FEnIKS inwestycje wpisują się w zieloną transformację, wspierając realizację europejskiego zielonego ładu. Ich efektem będzie wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym. Tak będzie również w przypadku modernizacji Centrum w Orońsku.

