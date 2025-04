Przygotujcie się na korki na zakopiance. Odcinek Kraków-Myślenice w przebudowie – będą dwa tunele i wiadukt

Na razie ograniczenia i zwężenia występują w dwóch miejscach, w Myślenicach na wjeździe do miasta przy budowie wiaduktu, który zastąpi sygnalizację świetlną i na skrzyżowaniu w Krzyszkowicach, gdzie powstaje tunel. Dołączył do nich niedawno Libertów przy południowej granicy Krakowa, gdzie rozpoczęto budowę kolejnego tunelu.

W weekendy i wakacje być może trzeba będzie poszukać alternatywnej drogi dojazdowej, która ominie te utrudnienia. Już wyjazdy i powroty z zimowych ferii były uciążliwe, a od połowy roku czekają bardziej intensywne prace we wszystkich trzech miejscach. Węzeł Kraków-Południe w Opatkowicach przy normalnym obciążeniu ruchem w weekendy pęka w szwach. Na razie będzie na pewno gorzej, aby potem było już szybciej i wygodniej. Niestety z utrudnieniami trzeba się liczyć aż do połowy 2027 r., kiedy zakończy się ostatnia z tych trzech inwestycji.

Tunel w Libertowie tuż za Krakowem

Dziesięć lat temu zmodernizowano węzeł w Libertowie położony około kilometra od węzła Kraków-Południe. Poprawiło się bezpieczeństwo, ale budowa centrum handlowego i rozbudowujące się przedmieścia przyczyniły się do zakorkowania nowego skrzyżowania. Poprawę sytuacji ma przynieść tunel pod zakopianką, którego budowę prowadzi IMB Podbeskidzie. Na wiosnę zaplanowane są prace związane z przygotowaniem terenu i wycinką zieleni, a następnie przebudowa sieci mediów. W tym samym czasie będzie poszerzana nitka drogi w kierunku Krakowa. Wszystkie te roboty nie wpłyną na ruch na zakopiance.

Bezpośrednie prace przy tunelu rozpocznie się w czerwcu od jego zachodniej części. Zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku Myślenic, a ruch zostanie przerzucony na poszerzony odcinek w kierunku Krakowa i drogę lokalną – na zakopiance będą dwa pasy ruchu do Myślenic i jeden w kierunku Krakowa, a na drodze lokalnej drugi pas do Krakowa.

Tunel, kładki i drogi dojazdowe z rondami

Nie będzie już skrzyżowania zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą, które zostanie zastąpione 52-metrowej długości tunelem pod DK7. Zostanie przebudowana i uzupełniona sieć dróg lokalnych wzdłuż zakopianki. Powstaną również dwa ronda – pierwsze na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania, drugie na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod trasą. Poszerzona zostanie droga łącznikowa po wschodniej stronie drogi w Libertowie i przebudowane będą wjazdy na posesje. Sąsiadujące z inwestycją drogi gminne i powiatowe zostaną połączone z jezdniami dodatkowymi równoległymi do zakopianki.

Likwidacji ulegną skręty w prawo z zakopianki, w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic). Nie będzie już możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7, a drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki.

W ramach inwestycji powstaną też trzy kładki, które zastąpią obecne przejścia dla pieszych – w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Uzupełnieniem będą ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty na potoku Olszynka na drogach dojazdowych.

Krzyszkowice – tunel już w budowie

To było bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, na którym dochodziło do licznych kolizji w tym ze skutkiem śmiertelnym. Ograniczenia prędkości i instalacja fotoradaru częściowo poprawiły sytuację, ale takie miejsce prosiło się o bezkolizyjne rozwiązanie tym bardziej, że na dobę przejeżdża tędy 40 tys. aut.

Nowy węzeł jest już w budowie od wielu miesięcy. Długo trwały prace przygotowawcze, wśród których był nawet demontaż XIX-wiecznej drewnianej chałupy i jej przenosiny do tworzonego nowego skansenu w krakowskiej Ruszczy. Tunel pod zakopianką, pozwoli na bezpieczny wjazd z Krzyszkowic na zakopiankę w kierunku Krakowa i Myślenic. Będzie w nim również chodnik dla pieszych. Drogi zbiorcze po obu stronach zakopianki poprowadzą ruch w kierunku dawnych wylotów lokalnych traktów i połączą tunel z drogą główną. Prace potrwają do końca 2025 r.

W Myślenicach widać już wiadukt

Na skrzyżowaniu zakopianki z ul. Sobieskiego, północnym wjeździe do miasta firma Banimex realizuje budowę bezkolizyjnego węzła drogowego, dzięki któremu zniknie zmniejszająca płynność ruchu na głównej drodze sygnalizacja świetlna. Tutaj nie było nigdy przejścia dla pieszych na zakopiance. Znajdowało się ono ok. 200 m od skrzyżowania na wysokości przystanku Tarnówka w kierunku Krakowa. To przejście zostanie zastąpione kładką realizowaną w ramach budowy myślenickiego węzła. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo.

Razem z budową wiaduktu nad DK7 powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na Zakopiankę. Na ul. Sobieskiego będzie rondo, z którego będzie można wjechać na zakopiankę.

Jawornik czeka na bezpieczny węzeł.

Do likwidacji idzie również jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na zakopiance w Jaworniku, gdzie droga główna łączy się z drogą wojewódzką 955. Przy wzmożonym ruchu skręt w lewo z DK7 jest tutaj niemal niemożliwy bez powodowania zagrożenia. Kierowcy, którzy pokonują to miejsce codziennie zakopianką mają to uwadze i zachowują tutaj szczególną ostrożność. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi tu jednak w czasie ferii i wakacji, kiedy przejeżdżają tędy turyści zdążający w góry lub na południe Europy. Ograniczenie prędkości dla niewielu z nich ma jakiekolwiek znaczenie.

Na szczęście dla pieszych wiele lat temu została tutaj wybudowana kładka, dzięki której mieszkańcy tych gęsto abudowanych terenów mają szansę na bezpieczne pokonanie zakopianki, choćby w drodze na przystanki autobusowe.

Realizacja tego przedsięwzięcia jest bardzo opóźniona. Już na początku 2022 r. wybrano wykonawcę projektu. Został on już opracowany i w zeszłym roku na jesieni był konsultowany, m.in. z mieszkańcami. W I kwartele 2025 r. GDDKiA miała złożyć wniosek o wydanie ZriD. W przypadku pomyślnego rozwiązania prace budowlane mogłyby rozpocząć się w 2026 r.

źródło: GDDKiA, Nowak-Mosty, Banimex

