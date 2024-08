Poznaj finalistów konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Kto wygra?

Park z kąpieliskiem, rynek i ujęcie wody. Kolejne wyjątkowe obiekty w finale konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

W finale tegorocznej edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” znalazł się niejeden ciekawy obiekt. Który zwycięży? Tego dowiemy się już wkrótce, a tymczasem prezentujemy wybranych finalistów: rewaloryzację przestrzeni Starego Rynku w Poznaniu, rewitalizację Parku Zakrzówek oraz budowę ujęcia wody Czyżówka.

Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z ulicami do niego dochodzącymi

Miejska inwestycja w Poznaniu miała na celu odnowienie nawierzchni oraz wprowadzenie sporych zmian w obrębie Starego Rynku. Fragment bloku śródrynkowego przekształcił się w Pasaż Kultury, a do tego m.in. pojawiło się nowe oświetlenie, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyspy zieleni. Zmiany objęły nie tylko samą płytę rynku (z uliczkami w części śródrynkowej, tj. ul. Różany Targ, ul. Kurzanoga, ul. Jana Baptysty Quadro), ale też wiele ulic do niej dochodzących (ul. Zamkową, Rynkową, Wroniecką, Żydowską, Wielką, Woźną, Wodną, Świętosławską, Wrocławską, Szkolną i Paderewskiego). Inwestorem było miasto Poznań, zaś wykonawcą prac według projektu pracowni graph’it Sp. z o o Warszawa została firma TORMEL Sp. z o.o. z Poznania.

Zadanie było niemałe – prace objęły obszar o łącznej powierzchni 29 053,13 m². Najpierw jednak stworzono szczegółową dokumentację projektową w oparciu o modele BIM uwzględniające zarówno stan obecny, jak i projektowany. Modele te były następnie aktualizowane w miarę postępów prac na podstawie m.in. odkrywek i pomiarów. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono też badania archeologiczne.

Celem inwestycji było uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni Starego Rynku, z zachowaniem dziedzictwa historycznego i kulturalnego. Przeprowadzono następujące prace:

wykonanie nowej wyrównanej podbudowy nawierzchni płyty Rynku i chodników, selekcja materiału historycznego (kostki brukowej i płyt granitowych), nowe ułożenie nawierzchni,

wykonanie systemu odprowadzenia wód deszczowych wraz ze zbiornikami podziemnymi,

uporządkowanie rozmieszczenia funkcji stałych i czasowych oraz infrastruktury dla wydarzeń kulturalnych,

wprowadzenie elementów małej architektury oraz wysp zieleni w celu zapewnienia miejsc wypoczynku, będących alternatywą dla funkcji komercyjnych,

wprowadzenie udogodnień dla poruszania się osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób starszych, z czasowym ograniczeniem sprawności, rodziców z wózkami dziecięcymi itp.,

przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (miejska sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna wraz z nowymi elementami oświetlenia terenu, sieć telekomunikacyjna oraz rozbudowa miejskiego systemu monitoringu i kontroli dostępu),

budowa obiektów budowlanych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przestrzeni Starego Rynku, tj. przebudowa toalet publicznych w podziemiach Muzeum Wojskowego, modernizacja izolacji fundamentów budynku Starego Ratusza, urządzenia podziemne do gromadzenia odpadów, system uzdatniania wody do fontann itd.

Zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawczym wybrane firmy ściśle współpracowały z gestorami sieci, Zarządem Dróg Miejskich, Plastykiem Miejskim oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków. Efektem było stworzenie nowej jakości w przestrzeni miejskiej przy jednoczesnym zachowaniu w jak największej części materiału staroużytecznego oraz wyeksponowaniu walorów historycznego układu urbanistycznego. Przypomniano także o już nieistniejącej zabudowie, odwzorowując jej zarysy przy wykonywaniu nowej nawierzchni.

Rewitalizacja Parku Zakrzówek w Krakowie

Krakowski Park Zakrzówek przeszedł przemianę, w wyniku której stał się miejscem bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym dla odwiedzających. Inwestorem był Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zaś projektantem firma Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11 Kraków. Na wykonawcę prac wybrano firmę STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk Czernichów.

Inwestycja dotyczyła miejsca położonego zaledwie 2 km od Wawelu, a jednocześnie ustronnego, chętnie odwiedzanego przez miłośników wypoczynku na łonie natury. Centralny punkt tego obszaru o powierzchni ok. 52 ha stanowi wyłączony z użytkowania, częściowo zalany kamieniołom wapienia.

Po przeprowadzonych pracach to właśnie zbiornik wodny i jego okolice zmieniły się najbardziej. W miejscu półdzikiego terenu objętego przedtem zakazem kąpieli powstało nowoczesne kąpielisko złożone z 5 wydzielonych pływającymi pomostami basenów, różniących się rozmiarami i głębokością. Powstały też nowe budynki:

pawilon pełniący rolę zaplecza oraz Centrum Edukacji Ekologicznej,

budynek Centrum Sportów Wodnych, mieszczący salę szkoleniową i zaplecze sportowe dla miłośników nurkowania, a także kawiarnię.

Pod względem architektonicznym wyróżnia się zwłaszcza ten drugi obiekt: nowoczesny budynek na planie zbliżonym do trójkąta o ergonomicznej, tarasowo ukształtowanej formie, od strony wschodniej przylegający do skalnej ściany kamieniołomu, zaś od strony północnej częściowo wysunięty ponad taflę wody.

Poza budową kąpieliska i nowych obiektów zmiany w Parku Zakrzówek objęły także m.in. uporządkowanie terenu samego parku, odświeżenie istniejących ścieżek pieszych i rowerowych oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury.

Budowa ujęcia wody Czyżówka w gminie Trzebinia

Budowa ujęcia wody dla Czyżówki wraz ze zbiornikami wody czystej, pompownią wody, infrastrukturą towarzyszącą i siecią wodociągową pozwoliła zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do wody pitnej i uniezależnić lokalną społeczność od zewnętrznych dostawców. Inwestorami zadania były Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” Chrzanów oraz Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. (aktualny właściciel ujęcia). Projekt przygotowała firma Koma Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, zaś roboty budowlane wykonała firma Miko-Tech Sp. z o.o. Łaziska Górne.

Zanim doszło do realizacji inwestycji, omawiane działki (219/8 i 626 obr. 0002 Czyżówka, gm. Trzebinia) były niezagospodarowane, porośnięte trawą i nielicznymi drzewami iglastymi. Znajdowały się tu też dwa odwiercone otwory studni głębinowych S1 i S1a z ogrodzeniami. W ramach inwestycji przeprowadzono m.in. następujące prace:

budowa dojazdów z drogi gminnej wewnętrznej utwardzonych kostką i wewnętrznego układu komunikacyjnego obiektu,

budowa urządzeń służących do poboru wód podziemnych w postaci obudów studni wraz z pełnym orurowaniem, armaturą i urządzeniami pompowymi,

budowa budowli i obiektów technologicznych na terenie obiektu łącznie z budową budynku technologicznego pompowni wody,

budowa dwóch naziemnych stalowych zbiorników na wodę czystą na fundamencie betonowym,

budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne,

budowa międzyobiektowych przewodów technologicznych i energetyczno-sterowniczych i latarniami, wraz z przewodem wodociągowym łączącym obiekt pompowni wody z gminną rozdzielczą siecią wodociągową.

Na omawianych działkach wykonano zbiorniki na wodę czystą, o wysokości całkowitej 4,5 m oraz średnicy 4,5 m, mieszczące po 50 m³ wody każdy. Powstały zbiorniki naziemne cylindryczne wolnostojące ze stali czarnej, ocieplone wełną mineralną, pokryte blachą trapezową i ustawione na fundamentach żelbetowych. Zbudowano także szczelny zbiornik bezodpływowy z tworzywa na ścieki z chlorowni o objętości 2 m³, jak również szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o objętości do 2 m³. Dla dwóch istniejących studni głębinowych wykonano prefabrykowane wyniesione obudowy z podstawami w formie płyty betonowej wyniesionej ponad poziom terenu. Otwory studni zostały zostały uzbrojone w pompy, orurowanie i niezbędną armaturę, urządzenia pomiarowe i energetycznosterownicze. Teren stacji otoczono ogrodzeniem z metalowych paneli systemowych, wyposażonym w bramę dwuskrzydłową systemową.

Na utwardzonej działce 219/8 powstał także wysoki na 4,23 m budynek technologiczny pompowni o konstrukcji stalowej – wolnostojący, parterowy i niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym. Powierzchnia zabudowy tego obiektu to 31,94 m². Został on wyposażony w niezbędne instalacje i urządzenia do prawidłowego funkcjonowania układu transportu wody i jej dezynfekcji, a także w agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej.

Kto zwycięży w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”? Wkrótce rozstrzygnięcie

Każdy z zaprezentowanych powyżej obiektów ma szansę zostać nagrodzony w ramach tegorocznej edycji konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Uroczysta gala wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której poznamy zwycięzców, odbędzie się 27 września 2024 r. Wcześniej odbyły się wizytacje, podczas których członkowie konkursowego jury mieli szansę porozmawiać z inwestorami, architektami oraz wykonawcami obiektów, które znalazły się w finale.

Przypomnijmy, iż jurorami konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” są m.in. profesorowie uczelni i politechnik sprawujących nad konkursem patronat naukowy. Co więcej, w skład jury wchodzą też przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jak również przedstawiciele Marszałków Województw, Dyrekcji Lasów Państwowych, Związku Powiatów Polskich, eksperci spośród grona laureatów konkursu, izb budownictwa i izb branżowych.

