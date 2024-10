Park linearny na „Mordorze” prawie gotowy. Budują go już trzeci rok

Park Linearny Suwak na Służewcu w Warszawie praktycznie gotowy. Powstał wzdłuż torów kolejowych

13:15

Park linearny na Służewcu w Warszawie pod koniec budowy

Park Linearny Suwak będzie nowym terenem zielonym na obszarze Służewca Przemysłowego w Warszawie, czyli tzw. Mordoru. Na tyłach biurowców i hoteli, wzdłuż torów kolejowych niemal gotowy jest atrakcyjny zadrzewiony teren z alejkami i ścieżką rowerową oraz łąką kwietną. Kiedy otwarcie parku przy ul. Suwak? Zobacz zdjęcia.

Spis treści

Park Linearny Suwak w Warszawie – gdzie powstaje?

W park zmienia się zaniedbany przedtem teren między blokami, biurowcami, hotelem a linią kolejową przy ul. Suwak na warszawskim Służewcu. Warszawiacy będą mieli do rekreacji 20 tys. m² terenu pełnego zieleni, ławek, leżaków i alejek spacerowych. Zakończenie prac przewidziano w III kwartale 2024 r. Przypomnijmy, że realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w grudniu 2021 r.

Co będzie oferował nowy park przy ul. Suwak?

W nowym parku pojawią się alejki oraz ścieżka rowerowa. Będzie zaczynała się przy ul. Suwak, w pobliżu stacji PKP Służewiec, a kończyła przy ul. Woronicza. Dla rowerzystów zapowiedziano stojaki i wiaty. Pojawi się też nowe oświetlenie terenu.

Ważnym elementem parku będzie oczywiście zieleń. Inwestycja obejmuje posadzenie 50 drzew (w tym 25 owocowych). Na powierzchni 4200 m² sadzone są krzewy – derenie, forsycje, ligustry, irgi, hortensje, wiciokrzewy, jaśminowce, róże, lilaki i pęcherznice. Z kolei 3000 m² zajmą byliny i trawy. W parku wysiana została łąka kwietna, która będzie oazą dla zapylaczy – koszenie w tym miejscu zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

Naturalne zagłębienia terenu zagospodarowano w formie ogrodów deszczowych, które obsadzone są roślinnością dostosowaną do warunków okresowego zalewania. Nowy park ma nawiązywać stylistyką małej architektury do kolejowej przeszłości tego obszaru (i bliskości torów). Przewidziano także hamaki i leżaki do wypoczynku.

Autor: LS-Project Maciej Sikorski Park Linearny Suwak - nowa przestrzeń dla mieszkańców Warszawy

Kto odpowiada za realizację nowego parku na Służewcu?

Za całość inwestycji odpowiada firma Baobab Brandys. Projekt parku wykonała firma LS-Project Maciej Sikorski. Wykonawcą jest zespół Baobab Brandys. Nadzór nad inwestycją pełni Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Kiedy Park Linearny Suwak będzie gotowy?

Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2024 r.

Inicjatywę stworzenia Parku Linearnego Suwak zgłosiło stowarzyszenie „Lepszy Służewiec”. Pomysł od początku wspierał Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Park budowany jest w ramach zadania inwestycyjnego „Parki linearne”. Koszt całej inwestycji to, według pierwotnych zapowiedzi, prawie 6 mln zł.

Autor: LS-Project Maciej Sikorski Park Linearny Suwak - nowa przestrzeń dla mieszkańców Warszawy

Opracowanie: Marta Balcerowska, Przemysław Zańko-Gulczyński

Park linearny na Służewcu w Warszawie pod koniec budowy