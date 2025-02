Oto ogromne maszyny TBM, które drążą tunele w Polsce. Wszystkie są kobietami

Mniejsza maszyna TBM już dotarła na plac budowy w Małopolsce. Jest już montowana

W Polsce przybywa inwestycji drogowych i kolejowych z dłuższymi lub krótszymi tunelami, które są drążone przez maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Wszystkie mają kobiece imiona. W Polsce naliczyliśmy ich do tej pory dziewięć: Damroka, Wyspiarka, Maria, Krystyna, Elżbieta, Anna, Katarzyna, Faustyna i Karpatka. Dziesiąta dopiero do nas niedawno dotarła i zacznie pracę tym roku. Wszystkie mają kobiece imiona i ostre potrafiące kruszyć nawet najtwardsze skały – „zęby”.

Kobiece imiona gigantycznych maszyn do drążenia tuneli

Tych dziewięć kobiecych imion na pewno nie kojarzy nam się z tak potężnymi urządzeniami zdolnymi kruszyć najtwardsze skały.

Damroka, Wyspiarka, Maria, Krystyna, Elżbieta, Anna, Katarzyna, Faustyna i Karpatka to imiona ogromnych maszyn TBM (z ang. Tunnel Boring Machine) które drążyły lub wciąż drążą w Polsce tunele drogowe i kolejowe.

Damroka wydrążyła tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku i skończyła na złomowisku

Najstarszą i jednocześnie pierwszą maszyną TBM użytą do drążenia tunelu w Polsce była Damroka. Tym słowiańskim imieniem nazwano maszynę, która wydrążyła dwie nitki tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Damroka miała tarczę o średnicy 12,6 m, była długa na 91 metrów i ważyła 2200 ton. Kosztowała 80 mln zł.

Tunel pod Martwą Wisłą to połączenie ważnych arterii komunikacyjnych Gdańska – Trasy Słowackiego z Trasą Sucharskiego. Jego budowa rozpoczęła się w październiku 2011 roku, a zakończyła w marcu 2016 roku. Oficjalne uroczyste otwarcie Tunelu odbyło się 24 kwietnia 2016 roku. Tunel pod Martwą Wisłą składa się z dwóch rur, w której znajdują się po dwa pasy ruchu. Jego długość całkowita wynosi 1377 m. Tunel wyposażony jest w 7 przejść ewakuacyjnych, które łączą obie rury, a także 2 wyjścia ewakuacyjne w budynkach technicznych. Natężenie ruchu w obu rurach Tunelu wynosi nieco ok. 29 tysięcy samochodów na dobę.

Tunel pod Martwą Wisłą:

1377,5 metrów - całkowita długość tunelu pod Martwą Wisłą,

1072,5 metrów - długość jednej wydrążonej rury tunelu,

11 metrów – średnica wydrążonych i obudowanych tubingami rur tunelu,

35 metrów – odległość od najgłębszego miejsca w tunelu do lustra Martwej Wisły,

Inwestorem budowy gdańskiego tunelu była miejska spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne. Wykonawcąa tej inwestycji była hiszpańska firma OHL (Obrascon Huarte Lain), która wykonała ją za 885 mln zł.

Po wydrążeniu tunelu maszyna miała zostać sprzedana i użyta do innych inwestycji, jednak ostatecznie się to nie udało i Damroka, rozebrana na części skończyła na złomowisku.

Wyspiarka przypłynęła z Chin, wydrążyła tunel w Świnoujściu i wróciła na Daleki Wschód

Tunel w Świnoujściu drążyła maszyna TBM, którą nazwano – Wyspiarka. Wyspiarka była większa od Damroki – miała tarczę o średnicy 13,5 m i długość 100 metrów. Wydrążyła jednonawowy tunel o średnicy 12 metrów. Zaczęła pracę 5 marca 2021 roku. Tunel był gotowy i oddany do użytku 30 czerwca 2023 roku. Maszyna pracowała 11 metrów pod ziemią i wydrążyła 1484 metry nowej drogi.

Wykonawcą było konsorcjum firm PORR S.A. (lider konsorcjum), PORR Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol - Szczecin S.A. Zadanie zrealizowano w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Inwestorem było miasto Świnoujście, a w jego imieniu inwestorem zastępczym została GDDKiA.

Budowę zakończono w 2023 roku i 30 czerwca o godzinie 20.15 uroczyście oddano inwestycję kierowcom.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 milionów to dofinansowanie z Unii Europejskiej (85 procent). Resztę, inwestor miasto Świnoujście, dołożył własnego budżetu.

Po zakończeniu budowy Wyspiarkę odkupił producent i maszyna, ponownie rozebrana na części, popłynęła z powrotem do Chin.

Tak wygląda tunel w Świnoujściu - zdjęcia

Maria, Elżbieta, Anna i Krystyna – drążą warszawskie metro

Do drążenia linii warszawskiego metra używane są w sumie cztery maszyny TBM o imionach Maria, Elżbieta, Anna i Krystyna. Cztery warszawskie maszyny TBM ważą ponad 650 ton każda. Są długie na niemal 100 metrów i mają średnicę ponad 6 metra każda. Są mniejsze od Damroki i Wyspiarki, bo drążą jednonawowe tunele dla warszawskiej podziemnej kolejki.

Używanie maszyn TBM do budowy metra znacznie ułatwiło prace nad tą inwestycją. Wcześniej linie metra od stacji Kabaty do stacji Racławicka metro budowano metodą odkrywkową. Ta metoda, choć tańsza, powodowała ogromne utrudnienia w ruchu w stolicy. Pierwszy odcinek I linii metra został uruchomiony 7 kwietnia 1995 roku.

Obecnie trwa drążenie kolejnego odcinka metra – tym razem na Bemowie.

Faustyna i Katarzyna – drążą tunele kolejowe pod Łodzią

Dwie maszyny TBM Faustyna i Katarzyna drążą bardzo ważne tunele pod Łodzią. To ogromna inwestycja – budowa kolejowego tunelu średnicowego. Rozpoczęły prace w 2020 roku.

Katarzyna – to większa maszyna TBM. Katarzyna waży 1560 ton, ma tarczę o średnicy 13,04 metra i potrafi „wgryzać się” w ziemię z prędkością nawet 10 metrów na dzień. Sama głowica maszyny waży 270 ton. Umieszczono ją w komorze startowej na głębokości 30 metrów. Stamtąd w grudniu 2020 roku zaczęła swoją pracę. Drąży dwutorowy tunel o długości prawie 3 km i średnicy zewnętrznej 12,7 m w kierunku dworca Łódź Fabryczna.Napęd główny Katarzyny waży 180 ton. Maszyna drąży tunel z prędkością maksymalną 10 metrów na dzień. Szybkość drążenia tuneli jest uzależniona przede wszystkim od budowy geologicznej obszaru, przez który przechodzi TBM.

Liczba obrotów tarczy i szybkość penetracji muszą być dostosowane do warunków, w jakich pracuje maszyna. Średnia prędkość dla Katarzyny wynosi około sześciu ringów na dobę tj. 9,6 m. Średnio dziennie produkuje urobek wielkości około 1350 metrów sześciennych. Na co dzień, w środku maszyny pracuje od 15 do 20 osób.

Katarzyna jest zaangażowana w kontynuację budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przedsięwzięcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za około 2 mld zł jest współfinansowane z FEnIKS. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. Zakończenie inwestycji planuje się obecnie na 2026 rok. Będzie później, m.in. przez konieczność wzmocnienia gruntu nad drążonymi tunelami. Obecnie Katarzyna jest unieruchomiona po zawaleniu się jednej z kamienic, pod którą drążyła. Ma rozpocząć drążenie w maju 2025 roku.

Faustyna – to mniejsza maszyna TBM, która również drążyła tunele kolejowe pod Łodzią. Mniejsza tarcza wydrążyła 4 jednotorowe tunele o średnicy 8,5 m i łącznej długości ok. 4,5 km.

Faustyna waży 650 ton i by można ją było przenieść w inne miejsce, gdzie drążyła kolejny tunel, konieczne były specjalistyczne dźwigi i rozkręcenie jej. Faustyna zakończyła jeszcze pod koniec ubiegłego roku drążenie czwartego tunelu jednotorowego między Kozinami a Łodzią Kaliską na trasie podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Tarcza wyprzedziła harmonogram o blisko 2 miesiące. Wykonane tunele połączą stacje Łódź Kaliską i Łódź Żabieniec z dwutorowym tunelem do Łodzi Fabrycznej. Całkowita długość tuneli to 3230 metrów. W ten sposób zapewnione zostało połączenie stacji Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska z głównym tunelem dwutorowym w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Karpatka drąży tunel drogowy na ekspresowej S19 koło Rzeszowa w Babicy

Karpatka to maszyna o średnicy tarczy – 15,16 metra. Jej masa całkowita to 4 367 ton. Ma zainstalowanych 471 narzędzi służących do wiercenia. TBM drąży na głębokości ponad 100 metrów, a jej maksymalny nacisk wynosi 31 700 ton. Prędkość wiercenia maszyny TBM wyniesie maksymalnie 65 mm/minutę. 11,5 dnia potrwa wydrążenie i zabezpieczenie prefabrykatami 100 metrów tunelu, a wykonanie kilometra zajmie około czterech miesięcy. Dziennie maszyna zużywa średnio 87 MWh energii elektrycznej.

Maszyna w częściach przejechała prawie całą Polskę. Transport tej ogromnej tarczy obserwowały po drodze tłumy ludzi.

Przyjechała w częściach z Hiszpanii. Do Szczecina przypłynęła z portu w Santander. Potem barką do Opola. Stamtąd, już drogami przyjechała na Podkarpacie. Był to największy transport wielkogabarytowy, jaki przejeżdżał polskimi autostradami i drogami ekspresowymi. Konwoje były obserwowane przez tłumy ludzi. Maszyna wcześniej była wykorzystywana przy budowie tunelu na obwodnicy Madrytu. Będzie nie tylko drążyła w ziemi, ale jednocześnie układała specjalne żelbetowe elementy tworzące obudowę tunelu.

Gdy maszyna dotarła na plac budowy tunelu na S19, przez kilka miesięcy była montowana i przygotowywana do pracy. Wtedy to też, w lipcu 2023 roku, podczas próbnych pompowań, które miały obniżyć zwierciadło wody, właśnie na potrzeby drążenia tunelu maszyną TBM, stwierdzono ulatnianie się gazu. Gaz pojawił się w 2 z 44 otworów studziennych. Okazało się, że to metan. Dlatego też Karpatka nie rozpoczęła pracy od razu. Po otrzymaniu projektu dozbrojenia maszyny TBM konieczne było przygotowanie przez wykonawcę niezbędnej dokumentacji. Chodziło o dostosowanie całego wyposażenia maszyny TBM do pracy w warunkach zagrożenia metanowego. Musi być ono zgodne z dyrektywą ATEX, która wymaga, by urządzenia i maszyny, które pracują w atmosferze grożącej zapalaniem lub wybuchem metanu, posiadały odpowiednie zabezpieczenia, przede wszystkim iskrobezpieczne. Karpatka - po dozbrojeniu - zaczęła drążyć w lipcu 2024 roku.

Tunel w Limanowej - pierwsza maszyna TBM dotarła z Chin. Druga jest w drodze

Przed nami kolejna wielka budowa – tunel o długości prawie 4 km (3,8). To największa kolejowa infrastrukturalna inwestycja na południu Polski – mowa o rozpoczynającej się właśnie przebudowie czwartego odcinka linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz. Powstanie tam najdłuższy tunel w Polsce, liczący prawie 4 km długości. Wydrąży go również maszyna TBM. Tunele będą drążyć wie tarcze - mniejsza i większa. Pierwsze urządzenie dotarło na plac budowy. Szacuje się, że zacznie pracę w połowie 2025 roku. Wykonawcą tej ogromnej inwestycji jest konsorcjum firm Budimex i Gülermak. Budimex, jest liderem z udziałem 50 proc.. ‎Gülermak Air ‎Sanayi Inşaat ve ‎Taahhüt ma udział 25 proc. oraz Gülermak ‎(udział 25 ‎proc.).

Z tego co wiemy, maszyna nie ma jeszcze imienia.



Autor: