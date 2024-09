Miasto zalane i odcięte od świata. Tak wyglądają Chałupki na granicy polsko - czeskiej 16 września

Chałupki, miasto na granicy polsko - czeskiej, odcięte od świata. Nie ma prądu, zalane są drogi i przejście graniczne. Wstrzymany jest ruch kolejowy. Pociągi z Polski do Czech mają skrócone trasy - docierają do Katowic. "To, co dzieje się z Odrą po naszej stronie granicy, zależy od stanu wód za południową granicą". Po czeskiej stronie nieprzejezdny jest węzeł kolejowy Ostrawa.

Chałupki: przejście graniczne zalane, nie kursują pociągi, nie ma prądu

Brak prądu, zamknięte drogi, niemal 7 m wody na Odrze. To Chałupki, miejscowość w woj. śląskim na granicy polsko-czeskiej w poniedziałek 16 września. Miasto dosłownie jest odcięte od świata. Już w niedzielę OSP wydało pilny komunikat: Prosimy mieszkańców ulicy Łąkowej i Bogumińskiej o opuszczenie domów. Gapiów prosimy o niezbliżanie się do miejsca objętego zagrożeniem. Ewakuowano 200 osób.

"Istnieje zagrożenie rozmoczenia wałów" - mówią urzędnicy.

Już w niedzielę tłumy wybrały się oglądać zbiornik Racibórz Dolny. Zobaczcie.

Oto nowy komunikat gminy Krzyżanowice

Sytuacja na Odrze w Chałupkach jest stabilna, poziom wody ok. 8:30 wynosił 688 cm i się nie zwiększa. Jednak wały przeciwpowodziowe są bardzo nasiąknięte i narażone na wysokie ciśnienie, stąd wciąż zachodzi niebezpieczeństwo ich przerwania. Apelujemy do mieszkańców o najwyższą ostrożność, cierpliwość i zachowanie spokoju, nadal nie ma możliwości powrotu do domów. Policja dba o bezpieczeństwo pozostawionego dobytku. Czynione są rozmowy z Tauronem, by w możliwie szybkim czasie przywrócić dostawy energii elektrycznej w Zabełkowie oraz do tych posesji w Chałupkach, które nie zostały zalane. Najprawdopodobniej nastąpi to ok. południa, po sprawdzeniu wszystkich warunków. Analizowana jest także możliwość otwarcia DK 78 w kierunku Wodzisławia.

Władze gminy są w ciągłym kontakcie ze wszystkimi służbami oraz stale monitorują sytuację hydrometeorologiczną w Czechach. Należy pamiętać, że to, co dzieje się z Odrą po naszej stronie granicy, zależy od stanu wód za południową granicą. Trwa usuwanie skutków niedzielnych podtopień. Biorą w nich udział gminne jednostki OSP.

Minister infrastruktury Republiki Czeskiej Martin Kupka, cytowany przez kanał ČT24 powiedział:

Przez cały ten tydzień nie będzie możliwe zapewnienie transportu kolejowego do Ostrawy. Dotyczy to całego ostrawskiego węzła kolejowego. W wyniku powodzi podtopione zostały stacje Ostawa i Ostrawa Svinov.

Na przejściu granicznym, zwanym Stare Chałupki, woda cały czas jest wysoko. Na szczęście zapowiadana fala z Czech nie dotarła i wał nie został tam przerwany - podkreślił wiceburmistrz w rozmowie z reporterką Eski.

Zobacz, jak wygląda zalane miasto na granicy polsko-czeskiej

